Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε στην Περιφερειακή οδό με 180 αντί 60χλμ/ώρα

Συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης με 180 χλμ/ώρα αντί για 60 χλμ/ώρα που ήταν το επιτρεπόμενο όριο.

Την ίδια στιγμή αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, με ταχύτητα 114 χλμ/ώρα αντί 50 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε και ερυθρό σηματοδότη.

Επιπλέον, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες (28-03-2026) το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης 19χρονο ημεδαπό, διότι οδηγούσε δίκυκλο ιδιοκτησίας του ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.