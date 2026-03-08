Συνελήφθη 24χρονος για επικίνδυνη οδήγηση στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 171χλμ/ώρα με όριο τα 80
Ο νεαρός οδηγός εντοπίστηκε με συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) να κινείται στο ύψος της Σίνδου με το Ι.Χ. αυτοκίνητο του, με 171 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα
Στη σύλληψη 24χρονου ημεδαπού που οδηγούσε επικίνδυνα στην ΠΑΘΕ Αθηνών – Θεσσαλονίκης προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ο νεαρός εντοπίστηκε με συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) να κινείται στο ύψος της Σίνδου με το Ι.Χ. αυτοκίνητο του, με 171 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς.
