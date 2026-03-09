Αττική: Χειροπέδες σε 25χρονο οδηγό που έτρεχε με 150 χλμ στη Λεωφόρο Μαραθώνος
Το όριο για τους οδηγούς στην συγκεκριμένη λεωφόρο είναι 60 χλμ.
- Ξενοδοχεία: Μετά την εκτίναξη των κρατήσεων, το «πάγωμα»
- Στους δρόμους οι Κουβανοί πολίτες μετά τα πολύωρα μπλακάουτ – Ζητούν ρεύμα και τρόφιμα
- Ο χειμώνας που πέρασε ήταν ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
- Οκτώ χρόνια φυλάκιση σε 68χρονο που ασέλγησε στον 8χρονο ανιψιό του στη Θεσσαλονίκη
Καθημερινές τείνουν να γίνουν οι συλλήψεις με τους οδηγούς που τρέχουν με πολλά χιλιόμετρα διακυνδυνεύοντας όχι μόνο την δική τους ζωή αλλά και των άλλων οδηγών ή και πεζών.
Μετά το χθεσινό περιστατικό, όπου συνελήφθη ένας 24χρονος εντοπίστηκε με συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) να κινείται στο ύψος της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη με το Ι.Χ. αυτοκίνητο του, να τρέχει με 171 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην Αττική
Οδηγός έτρεχε με 150 χλμ στη Λεωφόρο Μαραθώνος
Ειδικότερα αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 25χρονοςπου οδηγούσε επί της λεωφόρου Μαραθώνος στην περιοχή του Μαραθώνα με ταχύτητα 151 χιλιομέτρων.
Μέσω ραντάρ, διαπιστώθηκε πως ο 25χρονος κινούνταν με 151 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το όριο ταχύτητας κατά 91 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Σε βάρος του 25χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Αττική: Χειροπέδες σε 25χρονο οδηγό που έτρεχε με 150 χλμ στη Λεωφόρο Μαραθώνος
- Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος μαιευτήρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
- Επίσημο: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν μέχρι το 2029 ο Ομπστ (pic)
- Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα
- Οι Ισπανοί έριξαν… βόμβα: Συμφώνησε με τη Λίβερπουλ ο Τσάμπι Αλόνσο!
- Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
- Ξενοδοχεία: Μετά την εκτίναξη των κρατήσεων, το «πάγωμα»
- «Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις