Καθημερινές τείνουν να γίνουν οι συλλήψεις με τους οδηγούς που τρέχουν με πολλά χιλιόμετρα διακυνδυνεύοντας όχι μόνο την δική τους ζωή αλλά και των άλλων οδηγών ή και πεζών.

Μετά το χθεσινό περιστατικό, όπου συνελήφθη ένας 24χρονος εντοπίστηκε με συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) να κινείται στο ύψος της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη με το Ι.Χ. αυτοκίνητο του, να τρέχει με 171 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην Αττική

Οδηγός έτρεχε με 150 χλμ στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Ειδικότερα αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 25χρονοςπου οδηγούσε επί της λεωφόρου Μαραθώνος στην περιοχή του Μαραθώνα με ταχύτητα 151 χιλιομέτρων.

Μέσω ραντάρ, διαπιστώθηκε πως ο 25χρονος κινούνταν με 151 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το όριο ταχύτητας κατά 91 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.