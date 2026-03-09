newspaper
09.03.2026 | 12:19
H Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα κατεχόμενα
Αττική: Χειροπέδες σε 25χρονο οδηγό που έτρεχε με 150 χλμ στη Λεωφόρο Μαραθώνος 
Ελλάδα 09 Μαρτίου 2026, 15:44

Αττική: Χειροπέδες σε 25χρονο οδηγό που έτρεχε με 150 χλμ στη Λεωφόρο Μαραθώνος 

Το όριο για τους οδηγούς στην συγκεκριμένη λεωφόρο είναι 60 χλμ.

Καθημερινές τείνουν να γίνουν οι συλλήψεις με τους οδηγούς που τρέχουν με πολλά χιλιόμετρα διακυνδυνεύοντας όχι μόνο την δική τους ζωή αλλά και των άλλων οδηγών ή και πεζών.

Μετά το χθεσινό περιστατικό, όπου συνελήφθη ένας 24χρονος εντοπίστηκε με συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) να κινείται στο ύψος της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη με το Ι.Χ. αυτοκίνητο του, να τρέχει με 171 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην Αττική

Οδηγός έτρεχε με 150 χλμ στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Ειδικότερα αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 25χρονοςπου οδηγούσε επί της λεωφόρου Μαραθώνος στην περιοχή του Μαραθώνα με ταχύτητα 151 χιλιομέτρων.

Μέσω ραντάρ, διαπιστώθηκε πως ο 25χρονος κινούνταν με 151 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το όριο ταχύτητας κατά 91 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
Ψήφισμα ευρωκοινοβουλίου 09.03.26

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η ειδική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση - HOUS special committee, καταθέτει ψήφισμα για την προσιτή στέγη, βασισμένο σε εκτενή έρευνα. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου
Ελλάδα 09.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ποια ονόματα έχουν γιορτή και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύνταξη
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα
Κόσμος 09.03.26

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα

Αυτός είναι ο δεύτερος πύραυλος που η Τουρκία λέει ότι εκτοξεύτηκε προς το έδαφός της από το Ιράν, ενώ το Σάββατο είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
Ψήφισμα ευρωκοινοβουλίου 09.03.26

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η ειδική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση - HOUS special committee, καταθέτει ψήφισμα για την προσιτή στέγη, βασισμένο σε εκτενή έρευνα. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα
Οικονομία 09.03.26

Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα μέτρα στα καύσιμα – Πρώτη παρέμβαση με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους – Αντιδρά η αγορά

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» – Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της
Not a Nepo Baby 09.03.26

«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» - Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της

Δεν έχει σημασία ότι δεν έχει αποκομίσει κέρδη από το 2017. Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney ξέρει πώς να μετατρέψει μια επίδειξη σε μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για τους καλεσμένους της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Θηβαίων θα συνεισφέρουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ που απαιτείται για την αποπεράτωση του Σχολείου «Ελλάς – Θήβα».

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν και γιατί η επιλογή του δεν προμηνύει καλά νέα για την ειρήνη

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φαινεται να είναι επιλογή συνέχειας της εξουσίας στο Ιράν - Μια φιγούρα με επιρροή στα παρασκήνια της εξουσίας που αποτελεί μυστήριο ακόμη και εντός του Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό
Βίντεο 09.03.26

Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό

Μια άγνωστη και δραματική ιστορία από την προσωπική ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας, περιγράφοντας το σκάνδαλο που συγκλόνισε την εποχή όταν η σύζυγος του ηθοποιού ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και αποφάσισαν να πέσουν μαζί από γκρεμό

Σύνταξη
Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κατηγορείται ότι παραβίασε τους κανονισμούς που απαγορεύουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να προωθούν ή να διαφημίζουν εταιρείες στοιχημάτων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
Euroleague 09.03.26

Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ

«Ντόμινο» εξελίξεων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ, με ιταλικό δημοσίευμα να βάζει… βόμβα εμπλέκοντας τον Παναθηναϊκό σε σενάρια για τον παίκτη που ακούγεται και για τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
