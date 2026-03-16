Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε 22χρονο που έτρεχε με 179 χλμ/ώρα
Τι είπε στην απολογία του
Σε φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 22χρονος οδηγός που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα, επειδή έτρεχε με 179 χλμ/ώρα σε επαρχιακό δρόμο του νομού Θεσσαλονίκης, με όριο ταχύτητας τα 90 χλμ/ώρα.
Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο ίδιος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι πήγαινε εσπευσμένα να βρει την αδελφή του στα Ιωάννινα, όταν εκείνη τον κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο και του είπε ότι έπαθε κρίση πανικού. Εκτός από την ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα.
