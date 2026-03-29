newspaper
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 10o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Ελλάδα 29 Μαρτίου 2026, 08:00

Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

Μιχάλης Γελασάκης
A
A
Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Spotlight

Η επίθεση με drone στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι ήταν η αιτία για να ενεργοποιηθεί αρχικά η αποστολή στρατιωτικής δύναμης από την Ελλάδα και σε δεύτερο χρόνο από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ αργοπορημένο έφτασε και το βρετανικό πολεμικό πλοίο, η καθυστέρηση του οποίου ανέδειξε την ανετοιμότητα ή την εσκεμμένη βραδυπορία του βρετανικού βασιλικού ναυτικού της Αγγλίας.

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι ορατές δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα απόσπασης εικόνων υψηλής ανάλυσης

Οπως έγινε γνωστό, το drone – καμικάζι που βρήκε στόχο στη βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, απογειώθηκε από τον Λίβανο, όπως και τα άλλα που αναχαιτίστηκαν και δεν κατέληξαν στον ίδιο στόχο. Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, σε ρεπορτάζ των «Times», αναφέρθηκε ότι για το χτύπημα χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από το Google maps, στις οποίες ο καθένας έχει πρόσβαση.

Μάλιστα, ο Justin Crump, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πληροφοριών Sibylline και πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, ισχυρίστηκε ότι η δημοφιλής δημόσια εφαρμογή «έκανε την ακριβή στόχευση της βάσης ευκολότερη από όσο θα έπρεπε» και προσέθεσε ότι και το 2004 στο Ιράκ ήταν και πάλι εκτεθειμένες βρετανικές θέσεις, αφού ο καθένας μπορούσε να τις εντοπίσει πολύ εύκολα.

Υστερα από μια τέτοια αποκάλυψη θα περίμενε κανείς οι Βρετανοί να έχουν δράσει ακαριαία και να έχουν ζητήσει από την Google τουλάχιστον το θάμπωμα της εικόνας στην έκταση της βάσης, όπως είθισται σε τέτοιους χώρους. Κάτι τέτοιο όμως τόσες μέρες μετά δεν έχει γίνει. Σε ερώτηση δημοσιογράφων προς το βρετανικό υπουργείο Αμυνας για τα αν θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι ορατή η βάση στο Ακρωτήρι, τα αεροσκάφη και οι θέσεις τους, δεν δόθηκε απάντηση.

Εικόνες υψηλής ευκρίνειας σε δευτερόλεπτα

Δεν είναι όμως μόνο η βρετανική βάση στην Κύπρο, αλλά και οι βάσεις στη Σούδα που είναι σε δημόσια θέα. Οι εγκαταστάσεις και εκεί είναι ακόμα ορατές δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα απόσπασης εικόνων υψηλής ανάλυσης τόσο στην αεροπορική όσο και στη ναυτική βάση. Φαίνονται καθαρά οι θέσεις ελλιμενισμού των πολεμικών πλοίων και άλλες σημαντικές υποδομές, την ώρα μάλιστα που ειδικά για τη βάση της Σούδας υπάρχει αυξημένη επιτήρηση για κινήσεις υπόπτων για κατασκοπεία.

Μοιάζει κάπως οξύμωρο να υπάρχουν δεκάδες ταμπέλες που ενημερώνουν για την απαγόρευση φωτογράφισης περιμετρικά των βάσεων, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μπορείς να δεις πολύ περισσότερα από το κινητό σου, σε όποιο σημείο κι αν βρίσκεσαι.

Θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών και αποθήκες

Εκτός από τις βάσεις που είναι σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του πολέμου στο Ιράν, μια χαλαρή διαδικτυακή βόλτα στο Google maps μάς φέρνει μπροστά σε εκπλήξεις. Το πολεμικό αεροδρόμιο στο Καστέλλι Ηρακλείου, το πολεμικό αεροδρόμιο της Πάχης Μεγάρων, η 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, η Αεροπορική Βάση στη Λάρισα και ένα σωρό άλλες κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι χαρτογραφημένες, αναφέροντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ποιο είναι το κτίριο της διοίκησης και τι είναι διάφορα κτίρια που βλέπουμε.

Χωρίς κατασκοπευτικά λογισμικά και προηγμένη τεχνολογία, καθένας μπορεί να διακρίνει εύκολα τις θέσεις αεροσκαφών, τις αποθήκες, τα κτίρια, ακόμα και τον αριθμό και τους τύπους των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων που είναι σταθμευμένα! Είναι προφανές ότι κάποιος ειδικός μπορεί να εξαγάγει πολύ περισσότερες πληροφορίες από την εικόνα που βλέπει και οι πληροφορίες αυτές να χρησιμοποιηθούν εις βάρος της εθνικής ασφάλειας.

Εκτάσεις που θα έπρεπε να είναι «θαμπωμένες»

Οπως είναι εδώ και χρόνια γνωστό, η Google ύστερα από σχετικό κρατικό αίτημα είναι υποχρεωμένη να θολώσει ή και να αφαιρέσει λεπτομέρειες σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις ώστε να μην υπάρχει δημόσια θέαση, κάτι που όπως φαίνεται δεν έχει γίνει ούτε για το Ακρωτήρι, ούτε για τη Σούδα, αλλά ούτε και για πολλές άλλες στρατιωτικές μονάδες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ακόμα και μονάδες που παλαιότερα ήταν «θαμπωμένες», σήμερα είναι «προσβάσιμες».

Πριν από μερικά χρόνια ακόμα και το σημείο όπου βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου ή το ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος» δεν ήταν ορατά από τη δορυφορική λήψη, ενώ σήμερα είναι. Πάντως, η κάθε χώρα αντιμετωπίζει το ζήτημα από άλλη οπτική γωνία. Για παράδειγμα, στη Μαλαισία όταν είχε συζητηθεί το ζήτημα της απόκρυψης των κρίσιμων υποδομών η αντιμετώπιση ήταν πολύ διαφορετική. Επέλεξαν να μην «κρυφτεί» καμία κρίσιμη εγκατάσταση γιατί ακριβώς αυτό θα υποδείκνυε πού ακριβώς αυτές βρίσκονται.

Αν και οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν πολύ πιο εξελιγμένα μέσα για την παρακολούθηση των στόχων τους, η ευκολία πρόσβασης σε τέτοιου είδους δεδομένα από τρίτους δεν θα πρέπει να θεωρείται ήσσονος σημασίας ακόμα και σε περίοδο που δεν εξελίσσονται πολεμικές επιχειρήσεις.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Economy
Καύσιμα: Ποιες χώρες «ψαλιδίζουν» τους φόρους

Καύσιμα: Ποιες χώρες «ψαλιδίζουν» τους φόρους

inWellness
inTown
Stream newspaper
Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Υποκλοπές 29.03.26

Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής
Ελλάδα 28.03.26

Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Σύνταξη
Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
Μπάσκετ 28.03.26

Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Σύνταξη
«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη
Ελλάδα 28.03.26

«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης της σορού του άτυχου Πλάτωνα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Πηγάδι του Διαβόλου, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους.

Σύνταξη
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
Ελλάδα 28.03.26

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα
Ελλάδα 28.03.26

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα

Ο ιατροδικαστής εξέτασε χθες το μωρό και σήμερα παρέδωσε το πόρισμα στις εισαγγελικές Αρχές - Με βάση αυτό θα κινηθούν και οι ανάλογες ποινικές διαδικασίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γεώργιος Μαζιάς
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Υποκλοπές 29.03.26

Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Σύνταξη
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Νατάσα Σινιώρη
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
Κόσμος 29.03.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής
Ελλάδα 28.03.26

Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Σύνταξη
Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
Μπάσκετ 28.03.26

Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Σύνταξη
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Μαρινέλλα - «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη
Ελλάδα 28.03.26

«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης της σορού του άτυχου Πλάτωνα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Πηγάδι του Διαβόλου, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους.

Σύνταξη
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
Ελλάδα 28.03.26

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ
Κόσμος 28.03.26

«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Απόρρητο