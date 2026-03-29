Η επίθεση με drone στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι ήταν η αιτία για να ενεργοποιηθεί αρχικά η αποστολή στρατιωτικής δύναμης από την Ελλάδα και σε δεύτερο χρόνο από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ αργοπορημένο έφτασε και το βρετανικό πολεμικό πλοίο, η καθυστέρηση του οποίου ανέδειξε την ανετοιμότητα ή την εσκεμμένη βραδυπορία του βρετανικού βασιλικού ναυτικού της Αγγλίας.

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι ορατές δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα απόσπασης εικόνων υψηλής ανάλυσης

Οπως έγινε γνωστό, το drone – καμικάζι που βρήκε στόχο στη βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, απογειώθηκε από τον Λίβανο, όπως και τα άλλα που αναχαιτίστηκαν και δεν κατέληξαν στον ίδιο στόχο. Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, σε ρεπορτάζ των «Times», αναφέρθηκε ότι για το χτύπημα χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από το Google maps, στις οποίες ο καθένας έχει πρόσβαση.

Μάλιστα, ο Justin Crump, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πληροφοριών Sibylline και πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, ισχυρίστηκε ότι η δημοφιλής δημόσια εφαρμογή «έκανε την ακριβή στόχευση της βάσης ευκολότερη από όσο θα έπρεπε» και προσέθεσε ότι και το 2004 στο Ιράκ ήταν και πάλι εκτεθειμένες βρετανικές θέσεις, αφού ο καθένας μπορούσε να τις εντοπίσει πολύ εύκολα.

Υστερα από μια τέτοια αποκάλυψη θα περίμενε κανείς οι Βρετανοί να έχουν δράσει ακαριαία και να έχουν ζητήσει από την Google τουλάχιστον το θάμπωμα της εικόνας στην έκταση της βάσης, όπως είθισται σε τέτοιους χώρους. Κάτι τέτοιο όμως τόσες μέρες μετά δεν έχει γίνει. Σε ερώτηση δημοσιογράφων προς το βρετανικό υπουργείο Αμυνας για τα αν θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι ορατή η βάση στο Ακρωτήρι, τα αεροσκάφη και οι θέσεις τους, δεν δόθηκε απάντηση.

Εικόνες υψηλής ευκρίνειας σε δευτερόλεπτα

Δεν είναι όμως μόνο η βρετανική βάση στην Κύπρο, αλλά και οι βάσεις στη Σούδα που είναι σε δημόσια θέα. Οι εγκαταστάσεις και εκεί είναι ακόμα ορατές δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα απόσπασης εικόνων υψηλής ανάλυσης τόσο στην αεροπορική όσο και στη ναυτική βάση. Φαίνονται καθαρά οι θέσεις ελλιμενισμού των πολεμικών πλοίων και άλλες σημαντικές υποδομές, την ώρα μάλιστα που ειδικά για τη βάση της Σούδας υπάρχει αυξημένη επιτήρηση για κινήσεις υπόπτων για κατασκοπεία.

Μοιάζει κάπως οξύμωρο να υπάρχουν δεκάδες ταμπέλες που ενημερώνουν για την απαγόρευση φωτογράφισης περιμετρικά των βάσεων, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μπορείς να δεις πολύ περισσότερα από το κινητό σου, σε όποιο σημείο κι αν βρίσκεσαι.

Θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών και αποθήκες

Εκτός από τις βάσεις που είναι σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του πολέμου στο Ιράν, μια χαλαρή διαδικτυακή βόλτα στο Google maps μάς φέρνει μπροστά σε εκπλήξεις. Το πολεμικό αεροδρόμιο στο Καστέλλι Ηρακλείου, το πολεμικό αεροδρόμιο της Πάχης Μεγάρων, η 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, η Αεροπορική Βάση στη Λάρισα και ένα σωρό άλλες κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι χαρτογραφημένες, αναφέροντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ποιο είναι το κτίριο της διοίκησης και τι είναι διάφορα κτίρια που βλέπουμε.

Χωρίς κατασκοπευτικά λογισμικά και προηγμένη τεχνολογία, καθένας μπορεί να διακρίνει εύκολα τις θέσεις αεροσκαφών, τις αποθήκες, τα κτίρια, ακόμα και τον αριθμό και τους τύπους των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων που είναι σταθμευμένα! Είναι προφανές ότι κάποιος ειδικός μπορεί να εξαγάγει πολύ περισσότερες πληροφορίες από την εικόνα που βλέπει και οι πληροφορίες αυτές να χρησιμοποιηθούν εις βάρος της εθνικής ασφάλειας.

Εκτάσεις που θα έπρεπε να είναι «θαμπωμένες»

Οπως είναι εδώ και χρόνια γνωστό, η Google ύστερα από σχετικό κρατικό αίτημα είναι υποχρεωμένη να θολώσει ή και να αφαιρέσει λεπτομέρειες σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις ώστε να μην υπάρχει δημόσια θέαση, κάτι που όπως φαίνεται δεν έχει γίνει ούτε για το Ακρωτήρι, ούτε για τη Σούδα, αλλά ούτε και για πολλές άλλες στρατιωτικές μονάδες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ακόμα και μονάδες που παλαιότερα ήταν «θαμπωμένες», σήμερα είναι «προσβάσιμες».

Πριν από μερικά χρόνια ακόμα και το σημείο όπου βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου ή το ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος» δεν ήταν ορατά από τη δορυφορική λήψη, ενώ σήμερα είναι. Πάντως, η κάθε χώρα αντιμετωπίζει το ζήτημα από άλλη οπτική γωνία. Για παράδειγμα, στη Μαλαισία όταν είχε συζητηθεί το ζήτημα της απόκρυψης των κρίσιμων υποδομών η αντιμετώπιση ήταν πολύ διαφορετική. Επέλεξαν να μην «κρυφτεί» καμία κρίσιμη εγκατάσταση γιατί ακριβώς αυτό θα υποδείκνυε πού ακριβώς αυτές βρίσκονται.

Αν και οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν πολύ πιο εξελιγμένα μέσα για την παρακολούθηση των στόχων τους, η ευκολία πρόσβασης σε τέτοιου είδους δεδομένα από τρίτους δεν θα πρέπει να θεωρείται ήσσονος σημασίας ακόμα και σε περίοδο που δεν εξελίσσονται πολεμικές επιχειρήσεις.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»