newspaper
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Ελλάδα 23 Μαρτίου 2026, 06:00

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Μιχάλης Γελασάκης
A
A
Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Spotlight

Σε άτυπο συναγερμό φαίνεται πως βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την κατασκοπεία εις βάρος της χώρας μας.

Αυτό καταδεικνύουν και οι συνεχόμενες συλλήψεις για κατασκοπεία. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποια περίπτωση ιερέα κατασκόπου, όπως ο πάτερ Συνέσιος, όπως τον είχε σεναριακά φανταστεί ο Μ. Καραγάτσης στην ταινία του «Καταδρομή», αλλά έχουμε δει έλληνες αξιωματικούς, Γεωργιανούς δήθεν τουρίστες, Πολωνούς που ζουν σε βαν, Αζέρους – παραδοσιακά κατάσκοποι υπέρ του Ιράν ή της Ρωσίας –, αλλά και περίεργους πολίτες να έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ αναφέρουν ότι υπάρχει έντονη κατασκοπευτική κινητικότητα στη χώρα μας, προφανώς λόγω του πρόσφατου πολέμου.

Ξένοι υπήκοοι γύρω από τη Σούδα

Η πιο πρόσφατη σύλληψη για κατασκοπεία έγινε έξω από τη Ναυτική Βάση της Σούδας στις 12 Μαρτίου. Ο πολωνός υπήκοος συνελήφθη ύστερα από κοινή επιχείρηση ΕΛ.ΑΣ. – ΕΥΠ, αφού είχε προηγηθεί η παρακολούθησή του.

Ο 58χρονος, που διέμενε σε βαν, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ενώ αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στο Μαράθι για διακοπές, επειδή αυτό το μέρος τον ηρεμεί… Για το φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του είπε, μέσω της συνηγόρου του, ότι το είχε μοιραστεί μόνο με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα σε ιδιωτικές συνομιλίες.

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 2 Μαρτίου, ένας 36χρονος Γεωργιανός συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λίγο πριν φύγει από τη χώρα. Στο κινητό του βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, πολεμικών πλοίων, αεροπλάνων, και του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford. Και εκείνος είχε ως πεδίο δράσης του τη ναυτική βάση στη Σούδα.

Ο γεωργιανός υπήκοος, αζερικής καταγωγής, είχε κλείσει στις 3 Φεβρουαρίου δωμάτιο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Λίγες μέρες αργότερα προσπάθησε να κλείσει συγκεκριμένο δωμάτιο σε άλλο ξενοδοχείο με πανοραμική θέα στον κόλπο της Σούδας. Το ίδιο δωμάτιο είχε κλείσει τον Ιούνιο ένας άλλος 26χρονος Αζέρος που επίσης είχε συλληφθεί με την κατηγορία της κατασκοπείας, έχοντας τραβήξει χιλιάδες φωτογραφίες από την περιοχή.

Η υπόθεση από τις Αρχές κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή ενώ πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο συνελήφθησαν στο Ακρωτήρι ένας 28χρονος Αζέρος και μια νεαρή Λετονή για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

Συλλήψεις και στην Αλεξανδρούπολη

Περιστατικό κατασκοπείας είχαμε τον περασμένο Απρίλιο και στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή τη φορά κατηγορούμενος ήταν ένας 59χρονος ομογενής από τη Γεωργία. Συνελήφθη αφού φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κινήσεις στρατιωτικών οχημάτων και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης τη στιγμή της διακίνησης πολεμικού υλικού. Το κατασκοπευτικό υλικό

πήγαινε – μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής – σε άτομο στο εξωτερικό εξυπηρετώντας τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Μετά την απολογία του προφυλακίστηκε, ενώ συνελήφθη ακόμη ένα άτομο στη Λιθουανία, που του έδινε εντολές και οδηγίες.

Ο σμήναρχος που στρατολογήθηκε από το Linkedln

Η πρόσφατη υπόθεση του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας έδειξε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Εκείνοι που θέλουν τις πληροφορίες φαίνεται πως έχουν διεισδύσει σε μεγάλο βάθος. Ο 54χρονος σμήναρχος διέρρεε απόρρητες πληροφορίες που αφορούσαν κυρίως τεχνολογικά συστήματα, στους Κινέζους.

Στρατολογήθηκε μέσω της πλατφόρμας Linkedln και κατά την πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών κατονόμασε ακόμα τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ έφτασαν στη σύλληψή του έχοντας πληροφορίες από τη CIA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύλληψή του έγινε λίγες ώρες μετά την επιστροφή του υπουργού Εθνικής Αμυνας από το ταξίδι του στην Αμερική, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα έγιναν 4 συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η έκθεση της ΕΥΠ για τους κινδύνους

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεσή της, η ΕΥΠ αναφέρεται φειδωλά στην κατασκοπεία για τον περασμένο χρόνο σημειώνοντας: «Η κατασκοπεία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις διαχρονικές και πλέον επικίνδυνες απειλές για την εθνική ασφάλεια.

Στην κλασική της μορφή περιλαμβάνει προσπάθειες διείσδυσης σε κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εθνικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η απειλή έχει μεταφερθεί δυναμικά και στο ψηφιακό πεδίο. Ξένες υπηρεσίες και τρίτοι δρώντες αξιοποιούν το Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για να προσεγγίσουν πρόσωπα με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η παραδοσιακή συλλογή πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές διασταυρώνεται με σύγχρονες μεθόδους.

Ψευδή προφίλ, πλασματικές επαγγελματικές ταυτότητες και η χρήση του σκοτεινού Διαδικτύου διευκολύνουν τη στρατολόγηση συνεργατών και τη διακίνηση δεδομένων, ενώ οι κρυπτοσυναλλαγές προσφέρουν νέα μέσα αμοιβής και συγκάλυψης ιχνών».

Προσαγωγές χωρίς αποδείξεις

Η περιέργεια απλών πολιτών να φωτογραφίσουν ένα μαχητικό αεροπλάνο ή ένα πολεμικό πλοίο, θεωρώντας το εντυπωσιακό θέαμα, μπορεί να τους οδηγήσει στο αστυνομικό τμήμα. Στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής, συγκαταλέγονται σειρά περιστατικών προσαγωγών από τις οποίες δεν προκύπτουν στοιχεία κατασκοπείας και δεν μετατρέπονται σε συλλήψεις, όπως στην περίπτωση ενός 23χρονου Ιρακινού, ο οποίος συνελήφθη στις 5 Μαρτίου να φωτογραφίζει έξω από την αεροπορική βάση της Πάχης, αλλά ύστερα από σχετικό έλεγχο αφέθηκε ελεύθερος.

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Επικαιρότητα
Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Ελλάδα 22.03.26

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Σύνταξη
To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»
Ελλάδα 22.03.26 Upd: 22:11

Το in βρίσκεται στη Λάρισα για τη μητέρα των δικών για τα Τέμπη μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις. Πάνος Ρούτσι, Άλμα Λάτα και Γιάννης Μάγγος ζητούν τη συμπαράσταση του κόσμου

Λέσβος: «Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»
Οργή 22.03.26

Αποκλεισμένο από το μεσημέρι το λιμάνι της Λέσβου στη Μυτιλήνη. Τεταμένη η ατμόσφαιρα με κτηνοτρόφους να αποκλείουν τις πύλες. Χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε το πλοίο «Νήσος Σάμος» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς.

Σύνταξη
Τέμπη: Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές – Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη
Πλάνα από drone 22.03.26

Μια ημέρα προτού αρχίσει η πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, το σημείο της τραγωδίας, έξω από τον οικισμό του Ευαγγελισμού, μοιάζει πιο συννεφιασμένο, μουντό και σιωπηλό από ποτέ.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς
Τιμή και δόξα 22.03.26

Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων

Σύνταξη
Παναγιώτης Δουδωνής: Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια»
Νέος σταθμός η Λάρσος 22.03.26

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από τη Λάρσο της Λέσβου εξέπεμψε sos για τον αγροτικό κόσμο σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση επιμένει σε έναν αδιέξοδο δρόμο που οδηγεί την κτηνοτροφία» του νησιού «σε μια τεράστια κρίση επιβίωσης».

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού
Λέσβος 22.03.26

Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη, προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη συμπαράστασης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Ιράν: Φρουροί της Επανάστασης από τον Λίβανο έπληξαν την Κύπρο με drone, λέει ο πρωθυπουργός
Πρωθυπουργός Σαλάμ 23.03.26

Το drone κατά της Κύπρου εξαπολύθηκε «από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Σύνταξη
Γαλλία: Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Δημοτικές εκλογές 23.03.26

Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Σύνταξη
Κούβα: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα
Δεύτερο μπλακ άουτ 23.03.26

Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Με δύο γκολ του Βινίσιους και ένα του Βαλβέρδε, η Ρεάλ των 10 παικτών από το 77' (αποβολή Βαλβέρδε) νίκησε στο Μπερναμπέου την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και παρέμεινε σε τροχιά «τίτλου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Κόσμος 22.03.26

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σύνταξη
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

Σύνταξη
WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Απόρρητο