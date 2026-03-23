Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Σε άτυπο συναγερμό φαίνεται πως βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την κατασκοπεία εις βάρος της χώρας μας.

Αυτό καταδεικνύουν και οι συνεχόμενες συλλήψεις για κατασκοπεία. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποια περίπτωση ιερέα κατασκόπου, όπως ο πάτερ Συνέσιος, όπως τον είχε σεναριακά φανταστεί ο Μ. Καραγάτσης στην ταινία του «Καταδρομή», αλλά έχουμε δει έλληνες αξιωματικούς, Γεωργιανούς δήθεν τουρίστες, Πολωνούς που ζουν σε βαν, Αζέρους – παραδοσιακά κατάσκοποι υπέρ του Ιράν ή της Ρωσίας –, αλλά και περίεργους πολίτες να έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ αναφέρουν ότι υπάρχει έντονη κατασκοπευτική κινητικότητα στη χώρα μας, προφανώς λόγω του πρόσφατου πολέμου.

Ξένοι υπήκοοι γύρω από τη Σούδα

Η πιο πρόσφατη σύλληψη για κατασκοπεία έγινε έξω από τη Ναυτική Βάση της Σούδας στις 12 Μαρτίου. Ο πολωνός υπήκοος συνελήφθη ύστερα από κοινή επιχείρηση ΕΛ.ΑΣ. – ΕΥΠ, αφού είχε προηγηθεί η παρακολούθησή του.

Ο 58χρονος, που διέμενε σε βαν, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ενώ αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στο Μαράθι για διακοπές, επειδή αυτό το μέρος τον ηρεμεί… Για το φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του είπε, μέσω της συνηγόρου του, ότι το είχε μοιραστεί μόνο με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα σε ιδιωτικές συνομιλίες.

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 2 Μαρτίου, ένας 36χρονος Γεωργιανός συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λίγο πριν φύγει από τη χώρα. Στο κινητό του βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, πολεμικών πλοίων, αεροπλάνων, και του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford. Και εκείνος είχε ως πεδίο δράσης του τη ναυτική βάση στη Σούδα.

Ο γεωργιανός υπήκοος, αζερικής καταγωγής, είχε κλείσει στις 3 Φεβρουαρίου δωμάτιο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Λίγες μέρες αργότερα προσπάθησε να κλείσει συγκεκριμένο δωμάτιο σε άλλο ξενοδοχείο με πανοραμική θέα στον κόλπο της Σούδας. Το ίδιο δωμάτιο είχε κλείσει τον Ιούνιο ένας άλλος 26χρονος Αζέρος που επίσης είχε συλληφθεί με την κατηγορία της κατασκοπείας, έχοντας τραβήξει χιλιάδες φωτογραφίες από την περιοχή.

Η υπόθεση από τις Αρχές κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή ενώ πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο συνελήφθησαν στο Ακρωτήρι ένας 28χρονος Αζέρος και μια νεαρή Λετονή για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

Συλλήψεις και στην Αλεξανδρούπολη

Περιστατικό κατασκοπείας είχαμε τον περασμένο Απρίλιο και στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή τη φορά κατηγορούμενος ήταν ένας 59χρονος ομογενής από τη Γεωργία. Συνελήφθη αφού φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κινήσεις στρατιωτικών οχημάτων και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης τη στιγμή της διακίνησης πολεμικού υλικού. Το κατασκοπευτικό υλικό

πήγαινε – μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής – σε άτομο στο εξωτερικό εξυπηρετώντας τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Μετά την απολογία του προφυλακίστηκε, ενώ συνελήφθη ακόμη ένα άτομο στη Λιθουανία, που του έδινε εντολές και οδηγίες.

Ο σμήναρχος που στρατολογήθηκε από το Linkedln

Η πρόσφατη υπόθεση του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας έδειξε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Εκείνοι που θέλουν τις πληροφορίες φαίνεται πως έχουν διεισδύσει σε μεγάλο βάθος. Ο 54χρονος σμήναρχος διέρρεε απόρρητες πληροφορίες που αφορούσαν κυρίως τεχνολογικά συστήματα, στους Κινέζους.

Στρατολογήθηκε μέσω της πλατφόρμας Linkedln και κατά την πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών κατονόμασε ακόμα τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ έφτασαν στη σύλληψή του έχοντας πληροφορίες από τη CIA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύλληψή του έγινε λίγες ώρες μετά την επιστροφή του υπουργού Εθνικής Αμυνας από το ταξίδι του στην Αμερική, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα έγιναν 4 συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η έκθεση της ΕΥΠ για τους κινδύνους

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεσή της, η ΕΥΠ αναφέρεται φειδωλά στην κατασκοπεία για τον περασμένο χρόνο σημειώνοντας: «Η κατασκοπεία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις διαχρονικές και πλέον επικίνδυνες απειλές για την εθνική ασφάλεια.

Στην κλασική της μορφή περιλαμβάνει προσπάθειες διείσδυσης σε κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εθνικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η απειλή έχει μεταφερθεί δυναμικά και στο ψηφιακό πεδίο. Ξένες υπηρεσίες και τρίτοι δρώντες αξιοποιούν το Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για να προσεγγίσουν πρόσωπα με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η παραδοσιακή συλλογή πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές διασταυρώνεται με σύγχρονες μεθόδους.

Ψευδή προφίλ, πλασματικές επαγγελματικές ταυτότητες και η χρήση του σκοτεινού Διαδικτύου διευκολύνουν τη στρατολόγηση συνεργατών και τη διακίνηση δεδομένων, ενώ οι κρυπτοσυναλλαγές προσφέρουν νέα μέσα αμοιβής και συγκάλυψης ιχνών».

Προσαγωγές χωρίς αποδείξεις

Η περιέργεια απλών πολιτών να φωτογραφίσουν ένα μαχητικό αεροπλάνο ή ένα πολεμικό πλοίο, θεωρώντας το εντυπωσιακό θέαμα, μπορεί να τους οδηγήσει στο αστυνομικό τμήμα. Στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής, συγκαταλέγονται σειρά περιστατικών προσαγωγών από τις οποίες δεν προκύπτουν στοιχεία κατασκοπείας και δεν μετατρέπονται σε συλλήψεις, όπως στην περίπτωση ενός 23χρονου Ιρακινού, ο οποίος συνελήφθη στις 5 Μαρτίου να φωτογραφίζει έξω από την αεροπορική βάση της Πάχης, αλλά ύστερα από σχετικό έλεγχο αφέθηκε ελεύθερος.

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ