Αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία ο 58χρονος Πολωνός – Προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 58χρονος Πολωνός μετά την απολογία του
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 58χρονος Πολωνός ο οποίος συνελήφθη στη Σούδα Χανίων με την κατηγορία της κατασκοπείας, το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος ισχυρίστηκε ότι μένει στα Χανιά τα τελευταία 2-3 χρόνια για διακοπές και ότι δεν έχει καμία σχέση με υποθέσεις κατασκοπείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, καθώς πέρα από το κινητό του 58χρονου στο μικροσκόπιο των ειδικών της ΔΕΕ θα βρεθούν και οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στο βαν – τροχόσπιτο στο οποίο έμενε ο Πολωνός.
«Έκανε διακοπές» είπε η δικηγόρος του
Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισής του, Μαρία Βόλτση, ο 58χρονος αρνήθηκε την κατηγορία περί κατασκοπείας, υποστηρίζοντας ότι στο Μαράθι βρισκόταν για διακοπές.
«Ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως βρίσκεται στα Χανιά -τα οποία αγαπάει πολύ- και έρχεται τα τελευταία χρόνια για διακοπές» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος του 58χρονου Πολωνού, η οποία τόνισε ότι στην απολογία του δεν αρνήθηκε ότι είναι δικό του το φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε, ωστόσο αυτό -όπως εξήγησε- δεν το έχει χρησιμοποιήσει δημόσια.
«Το έχει μοιραστεί με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα σε ιδιωτικές συνομιλίες» είπε η κ. Βόλτση, συμπληρώνοντας ότι υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον για τις φωτογραφίες, καθώς γενικότερα τους άρεσε να φωτογραφίζουν αεροπλάνα, καθώς είναι κάτι «που δεν αντικρίζουν συχνά στη χώρα από την οποία κατάγονται» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος υπεράσπισής του.
