Σούδα: Απολογείται σήμερα ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία
Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα Δευτέρα (16/03) προκειμένου να απολογηθεί, ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα.
- Απολογείται σήμερα ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα
- Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
- Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
- Ε-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε «ταμείο» από σήμερα έως και την Παρασκευή
Απολογείται σήμερα, Δευτέρα, ενώπιον του Ανακριτή, ο 58χρονος Πολωνός, στον οποίο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για κατασκοπεία. Ο 58χρονος με τη βοήθεια διερμηνέα κατέθεσε την Παρασκευή στις εισαγγελικές αρχές, χωρίς ωστόσο τη νομική παράσταση κάποιου δικηγόρου.
«Ήρθα μόνο για τουρισμό»
Ο Πολωνός αρνήθηκε τις κατηγορίες, που τον φέρουν να τραβούσε φωτογραφίες τα πλοία στο λιμάνι της Σούδας, στέλνοντας το υλικό σε λογαριασμό στη πατρίδα του. Κατά τη σύλληψή του, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν στην περιοχή για τουρισμό.
Μαζί του είχε και τον σκύλο του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο όπου ήταν σταθμευμένο το τροχόσπιτο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.
Φωτογραφίες με καράβια και αεροπλάνα στο κινητό του
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κινητό του Πολωνού που διέμενε σε τροχόσπιτο, βρέθηκαν αρκετές φωτογραφίες με καράβια και αεροπλάνα από την περιοχή της Σούδας.
Ο 58χρονος είναι συνταξιούχος στρατιωτικός που έμενε σε βαν στο Μαράθι, πλησίον της ναυτικής βάσης της Σούδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο σημείο είχε επισκεφτεί το 2024 και το 2025.
Συγκεκριμένα ο Πολωνός φαίνεται πως πήγαινε τα τελευταία τρία χρόνια στην περιοχή με το τροχόσπιτό του, το οποίο στάθμευε σε σημείο που είχε θέα στον κόλπο της Σούδας.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πολωνός αναχωρούσε από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, για να επιστρέψει πάλι την επόμενη χρονιά.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το κινητό του κατηγορούμενου, όπου από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητά του. Ο εξονυχιστικός έλεγχος αφορά στον εντοπισμό ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού.
Παράλληλα στο βαν του που έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων θα γίνουν έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.
- Σούδα: Απολογείται σήμερα ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία
- 3.000 δρομείς «πλημμύρισαν» τον Πειραιά στον εμβληματικό αγώνα δρόμου της πόλης
- Ιστορική βραδιά: Ο Πουλακίδας πέτυχε τους πρώτους πόντους στο NBA (vid)
- ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
- Χάκερ μπήκε κατά λάθος στα αρχεία Έπσταϊν του FBI
- Επανάσταση ή «γελοιότητα»; Τι λέει ο Economist για τα τροχιακά data center
- Πυρκαγιά μετά από επίθεση με drone στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα ΗΑΕ
- Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό του στο γόνατο: «Δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα»
