Σούδα: Δίωξη για κατασκοπεία στον 58χρονο Πολωνό – Τη Δευτέρα η απολογία του

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στον Ανακριτή Χανίων με την κατηγορία της κατασκοπείας, έλαβε ο Πολωνός που συνελήφθη στη Σούδα.

Ο Πολωνός πέρασε το κατώφλι του Εισαγγγελέα λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά από 2,5 ώρες ζήτησε και έλαβε τη σχετική προθεσμία.

Αρνείται τις κατηγορίες

«Ήρθα μόνο για τουρισμό»

Ο Πολωνός αρνήθηκε τις κατηγορίες, που τον φέρουν να τραβούσε φωτογραφίες τα πλοία στο λιμάνι της Σούδας, στέλνοντας το υλικό σε λογαριασμό στη πατρίδα του. Κατά τη σύλληψή του, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν στην περιοχή για τουρισμό.

Μαζί του είχε και τον σκύλο του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο όπου ήταν σταθμευμένο το τροχόσπιτο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Φωτογραφίες με καράβια και αεροπλάνα στο κινητό του

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κινητό του Πολωνού που διέμενε σε τροχόσπιτο, βρέθηκαν αρκετές φωτογραφίες με καράβια και αεροπλάνα από την περιοχή της Σούδας.

Ο 58χρονος είναι συνταξιούχος στρατιωτικός που έμενε σε βαν στο Μαράθι, πλησίον της ναυτικής βάσης της Σούδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο σημείο είχε επισκεφτεί το 2024 και το 2025.

Συγκεκριμένα ο Πολωνός φαίνεται πως πήγαινε τα τελευταία τρία χρόνια στην περιοχή με το τροχόσπιτό του, το οποίο στάθμευε σε σημείο που είχε θέα στον κόλπο της Σούδας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πολωνός αναχωρούσε από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, για να επιστρέψει πάλι την επόμενη χρονιά.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το κινητό του κατηγορούμενου, όπου από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητά του. Ο εξονυχιστικός έλεγχος αφορά στον εντοπισμό ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού.

Παράλληλα στο βαν του που έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων θα γίνουν έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.