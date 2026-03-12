Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Πολωνό, ο οποίος φωτογράφιζε τη ναυτική βάση.
- Θεσσαλονίκη: Έρευνα εις βάθος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόταν η 57χρονη καθηγήτρια
- «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
- ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
- Σε ανάκληση παρτίδας φαρμάκου προχωρά ο ΕΟΦ
Κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσεται στη Σούδα, με τις ελληνικές αρχές να προχωρούν σε μια ακόμα σύλληψη υπόπτου για κατασκοπεία.
Όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν Πολωνό άνδρα ο οποίος φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθείς αρνείται τα πάντα, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές.
Έστελνε τις φωτογραφίες στην Πολωνία
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο άνδρας που διέμενε σε ένα τροχόσπιτο στο Μαράθι και φέρεται να φωτογράφιζε τη βάση και τα πλοία, στέλνοντας το υλικό στην πατρίδα του.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο παραλήπτης του υλικού που έστελνε ο άνδρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τρίτη σύλληψη με την κατηγορία της κατασκοπείας στην περιοχή της Σούδας τον τελευταίο χρόνο.
Επίσης, υπήρχε το περιστατικό με τον σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, η σύλληψη του ομογενή από τη Γεωργία στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και μια σύλληψη Τούρκου για κατασκοπεία υπέρ της Τουρκίας στη Χίο.
- The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
- Νεκρός ο δράστης της επίθεσης σε συναγωγή του Μίσιγκαν – Τι ερευνούν οι Αρχές
- ΑΕΚ: Η 11άδα για το πρώτο ματς με την Τσέλιε (pic)
- Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
- Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
- Ακτιβισμός και φλερτ – Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;
- «Ο Χάαλαντ είναι χαρούμενος στη Μάντσεστερ Σίτι»
- Ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα από την αδήλωτη εργασία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις