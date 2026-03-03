«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές

Την πλήρη δραστηριότητα του 36χρονου Γεωργιανού στην περιοχή της Σούδας ερευνούν οι Αρχές αξιολογώντας την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή ιδιαίτερα λόγω και της ανάφλεξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όλα δείχνουν ότι ο 36χρονος με Αζέρικη καταγωγή είναι μέλος δικτύου κατασκόπων που αναφέρονται στις Ιρανικές μυστικές υπηρεσίες και δραστηριοποιούνται σε περιοχές και σημεία όπου εδρεύουν αμερικανικές βάσεις.

Δίκτυο κατασκόπων



Σύμφωνα με πληροφορίες ο 36χρονος συνδέεται ευθέως με άλλα δύο άτομα που έχουν συλληφθεί για κατασκοπεία τους προηγούμενους μήνες. Ειδικότερα στο κινητό του 26χρονου Αζέρου που είχε συλληφθεί τον Ιούνιου του 2025 για κατασκοπεία επίσης στη Σούδα, είχαν βρεθεί κάποια τηλέφωνα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το τηλέφωνο του 36χρονου, που συνελήφθη τώρα.

Δύο ημέρες πριν την σύλληψη του 26χρονου στην Σούδα το περασμένο καλοκαίρι είχε συλληφθεί άλλος ένας Αζέρος κατάσκοπος στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο. Και σε αυτόν είχε αποδοθεί επαφή με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Και οι τρεις φέρεται να είναι μέλη ενός ευρύτερου οργανωμένου δικτύου, με την λήψη των εντολών να γίνονται απευθείας από το Ιράν.

Στα κινητά τους βρέθηκε ειδικό λογισμό κρυπτογράφησης ιρανικής προέλευσης και μέσω αυτού επικοινωνούσαν με τους συνδέσμους τους και έστελναν το υλικό από τα σημεία ενδιαφέροντος.

Ο 36χρονος Γεωργιανός, αρνείται τις κατηγορίες, όπως και οι δύο προηγούμενοι. Ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός διεθνών μεταφορών και ήρθε από την Γερμανία στην Ελλάδα με τελικό προορισμό την Λιθουανία για δουλειά.

Καλά εκπαιδευμένος – Σκληρός και μη συνεργάσιμος

Οι ισχυρισμοί του δεν πείθουν και αυτό που λένε οι έμπειροι αξιωματικοί είναι ότι πρόκειται για έμπειρο και καλά εκπαιδευμένο κατάσκοπο που γνώριζε τι θα ισχυριστεί σε περίπτωση σύλληψής του.

Ο 36χρονος εμφανίζεται σκληρός και δεν συνεργάζεται με τις ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος έφτασε αεροπορικώς στην Αθήνα από Γερμανία και αμέσως μετά με εσωτερική πτήση, πήγε στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκλεισε ξενοδοχείο στον κόλπο, με θέα προς την βάση.

Στις 16 Φεβρουαρίου, προσπάθησε μάλιστα να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο με την προνονομιακή θέα που είχε κλείσει και το περασμένο καλοκαίρι ο Αζέρος, που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο, χωρίς όμως να τα καταφέρει και στις 24 Φεβρουαρίου κατελήφθη να περιφέρεται πάλι στον κόλπο με ένα μισθωμένο αυτοκίνητο και να φωτογραφίζει και να βιντεοσκοπεί τις εγκαταστάσεις και τα πλοία.

Με καπέλο και γυαλιά

Έμενε μόνος και όσες φορές βγήκε έξω, φορούσε μονίμως γυαλιά και καπέλο και έκανε μόνο τις συγκεκριμένες βόλτες χωρίς να επισκεφτεί άλλους χώρους και τουριστικά αξιοθέατα, …ως δήθεν τουρίστας που ήταν στην Κρήτη επί έναν ολόκληρο μήνα.

Αφού ολοκληρώθηκε όπως όλα δείχνουν η αποστολή του, πιθανόν για λογαριασμό των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών και έστειλε με κρυπτογραφημένο λογισμικό το υλικό στον αποδέκτη του, επέστρεψε χθες στην Αθήνα αεροπορικώς και αποφασίστηκε η επιχείρηση της ΕΥΠ για την προσαγωγή του και την ανάκρισή του.

Σοβαρή υπόθεση

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται από τις ελληνικές Αρχές ως σοβαρή λόγω και της χρονικής συγκυρίας και βεβαίως εξετάζεται αν ο αποδέκτης ήταν οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες (κάτι που θεωρείται βέβαιο), οι οποίοι κατά καιρούς στρατολογούν Αζέρους ή άλλες εθνικότητες από την γύρω περιοχή για τέτοιου είδους αποστολές, όπως είχε γίνει και το περασμένο καλοκαίρι στη Σούδα και όπως έχει γίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Κύπρο, με την διαφορά ότι πλέον πρόκειται για μία εμπόλεμη περίοδο.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έχουν ενημερωθεί από την ΕΥΠ και συμμαχικές μυστικές Υπηρεσίες για να διαπιστωθεί αν ήταν «χαρτογραφημένος» και έχει βρεθεί στην κατοχή του πλούσιο ψηφιακό υλικό που τον ενοχοποιεί για το οποίο αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία, για να γίνει και η νόμιμη ανάλυση του υλικού στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Συναγερμός ασφαλείας σε όλη τη χώρα

Η Αστυνομία και η ΕΥΠ βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω του πολέμου στο Ιράν, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε πρεσβείες, αεροδρόμια, λιμάνια και κρίσιμες υποδομές.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται σημεία αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ερευνούν ακόμη και ύποπτα σταθμευμένα οχήματα τα οποία δεν φέρουν πινακίδες που βρίσκονται κοντά σε κτίρια που θεωρούνται στόχοι.

Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται μόνο στα εσωτερικά μέτρα. Η ΕΥΠ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με ευρωπαϊκές υπηρεσίες, ενώ υπάρχει στενή συνεργασία με αμερικανικές και ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για ανταλλαγή πληροφοριών και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.