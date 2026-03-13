Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή

Στα Δικαστήρια Χανίων προκειμένου να απολογηθεί σε Εισαγγελέα και Ανακρίτρια οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στην Σούδα.

Υπενθυμίζεται ότι στο κινητό του Πολωνού που διέμενε σε τροχόσπιτο, βρέθηκαν αρκετές φωτογραφίες με καράβια και αεροπλάνα από την περιοχή της Σούδας.

Επίσης, εντοπίστηκαν ένα λαπτοπ, usb και τάμπλετ, τα οποία μεταφέρθηκαν για έρευνα στην ΔΕΕ.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει ότι ο 58χρονος επισκεπτόταν το Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη τα τρία τελευταία χρόνια.

Έδειχνε φωτογραφίες στους περίοικους

Μάλιστα, σύμφωνα με το ERTNews έδειχνε και φωτογραφικό υλικό που είχε στο κινητό του και σε περίοικους, με τους οποίους συνομιλούσε κανονικά και με ιδιαίτερη ευγένεια. Κανείς, όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, δεν είχε υποπτευθεί μέχρι τώρα, ότι πίσω από την δραστηριότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου θα μπορούσε να κρύβεται κάτι παράνομο.

Η αστυνομία παρακολουθούσε τις κινήσεις του για αρκετό καιρό, ενώ από τον μέχρι τώρα έλεγχο που έχει γίνει στο κινητό του, προκύπτουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες, με τις Αρχές να αναζητούν την ύπαρξη κατασκοπευτικού δικτύου, πίσω από την δραστηριότητα του Πολωνού.

Την ίδια ώρα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξονυχιστικών ελέγχων στο βαν του κατηγορουμένου.

Η τρίτη σύλληψη στη Σούδα

Να σημειωθεί πως πρόκειται για την τρίτη σύλληψη που γίνεται στη Σούδα σε ένα διάστημα μερικών μηνών. Η αρχή έγινε τον περασμένο Ιούνιο με τη σύλληψη ενός Αζέρου και συνεχίστηκε πριν από μερικές ημέρες όταν και συνελήφθη ένας Γεωργιανός.