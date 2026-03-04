newspaper
Στρατιωτικές πηγές στο in: Δεν υπάρχει πληροφόρηση για στοχοποίηση της Σούδας
Στρατιωτικές πηγές στο in: Δεν υπάρχει πληροφόρηση για στοχοποίηση της Σούδας

Η Αθήνα επιμένει πως η Σούδα, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν αποτελεί στόχο του Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Το ερώτημα αν η βάση της Σούδας αποτελεί στόχο του Ιράν και αν υπήρξαν απόπειρες να χτυπηθεί από την Τεχεράνη, ή τους συμμάχους της στην περιοχή, επανέρχεται με αιχμή και το πώς αξιοποιούν τις εκεί διευκολύνσεις που τους παρέχονται στη βάση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας οι ΗΠΑ.

Με δεδομένο μάλιστα ότι το Ιράν έχει δείξει τη διάθεση του να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο η Αθήνα επιμένει πως η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η Σούδα δεν αποτελούν στόχο. Κάτι το οποίο φέρεται να επανέλαβε και ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στο ΕΣΕΠ, το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 17:00.

Σε πληροφορίες που έφτασαν στον Περισσό και αναφέρουν ότι τα δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο είχαν ως στόχο τη βάση της Σούδας, αναφέρθηκε σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Με το ΚΚΕ να έχει αποδείξει ότι είναι πάντα ιδιαίτερα προσεκτικό στις πληροφορίες που διαχειρίζεται. Και σε αυτό το ζήτημα επιμένει πως η πληροφόρηση του είναι έγκυρη και απόλυτα ασφαλής.

Καμία πληροφόρηση για στοχοποίηση της Σούδας

Στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στο in αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφόρηση, ούτε αντίστοιχη ένδειξη, πως η Σούδα στοχοποιήθηκε, έστω και ανεπιτυχώς.

Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι στο πλαίσιο του πολέμου, η Σούδα θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητικό στόχο, τόσο του Ιράν, όσο και δυνάμεων που δρουν υπό την επιρροή του. Ωστόσο αρμόδιες πηγές εκτιμούν πως δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο, τουλάχιστον προς το παρόν. Ρόλο παίζει όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές και η απόσταση και οι δυνάμεις που παρεμβάλλονται, που δυσκολεύουν τη στοχοποίηση της Σούδας, επιμένοντας πως επί του παρόντος δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι κάποια από τα drones που αναχαιτίστηκαν είχαν στόχο την Κρήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το ΚΥΣΕΑ του Σαββάτου αποφασίστηκε, κατά την πάγια τακτική, όπως τόνιζαν αρμόδιες πηγές στο in αυξημένη επαγρύπνηση και μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους επί ελληνικού εδάφους, ξεκινώντας από τις διευκολύνσεις που παρέχονται στις ΗΠΑ ανά την ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ και δη στη Σούδα.

Όπως ανέφεραν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Ναύσταθμο της Κρήτης «λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις».

Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αμερικανικούς στόχους, όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές στο in αφορούν επίσης εταιρείες, αλλά και την πρεσβεία και το προξενείο των ΗΠΑ και όπως σημείωναν είναι «η γνωστή επαγρύπνηση και τα μέτρα που λαμβάνονται κάθε φορά που απαιτείται».

Την ίδια στιγμή ασφαλείς πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τρίτη και δεν διαψεύδονταν ανέφεραν ότι μία πυροβολαρχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο της αναδιάταξης δυνάμεων, κάτι που επίσης επιβεβαιώνει την επιβεβλημένη επαγρύπνηση στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Κόσμος
Επίθεση στο αμερικανικό αρχηγείο εφοδιασμού στο Ιράκ

Επίθεση στο αμερικανικό αρχηγείο εφοδιασμού στο Ιράκ

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική 02.03.26
Πολιτική 02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26
Πολιτική 28.02.26

ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους αποφασίστηκαν στο ΚΥΣΕΑ, σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων πολιτών και η ασφάλεια των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή στο τραπέζι της συνεδρίασης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ
Πολιτική 28.02.26
Πολιτική 28.02.26

Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ

Την ετοιμότητα της Ελλάδας για υλοποίηση σχεδίου εκκενώσεων Ελλήνων πολιτών σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή σημείωσε ο Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας

«Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26
Πολιτική 28.02.26

Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΥΠΕΞ μετά το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώνοντας πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Σύνταξη
Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
Πολιτική 28.02.26
Πολιτική 28.02.26

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Σύνταξη
Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990
On Field 04.03.26
On Field 04.03.26

Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990

Η ομάδα του Βίγκο ζήτησε από την Αμερικανίδα pop star να επιστρέψει μια φανέλα της Θέλτα, που φόρεσε σε συναυλία στο Μπαλαΐδος, πριν από 36 χρόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
Ελλάδα 04.03.26
Ελλάδα 04.03.26

Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

Σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δημοσίευσε μία φωτογραφία σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

Σύνταξη
Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος
Ελλάδα 04.03.26
Ελλάδα 04.03.26

Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος

Ο 53χρονος εντοπίστηκε μετά από καταγγελία που έγινε στο Καματερό για άτομο που διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίες - Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε βάλει και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες

Σύνταξη
Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί
Ελλάδα 04.03.26
Ελλάδα 04.03.26

Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί

To ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων, και τα βλήματα της αντιαεροπορικής συστοιχίας έχουν δραστικό βεληνεκές μεγαλύτερο των 50 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»

Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 04.03.26
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ

Απορριπτική ήταν η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της UEFA στην έφεση της τουρκικής ομάδας για τις ποινές στα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας στο Τορίνο.

Σύνταξη
Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη
Απώλεια 04.03.26
Απώλεια 04.03.26

Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη

Η Γιανάρ Μοχάμεντ εναντιώθηκε στην επιβολή της Σαρία, την αιματοβαμμένη εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, ενώ προσέφερε μια χείρα βοηθείας σε κακοποιημένες γυναίκες, δημιουργώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»
Μέση Ανατολή 04.03.26
Μέση Ανατολή 04.03.26

Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»

«Έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειακής βοήθειας και της επικράτειας του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι, προς το παρόν, η Γερμανία δεν θα στείλει στρατιωτική υποστήριξη

Σύνταξη
Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο
Βloomberg / Marketwatch 04.03.26
Βloomberg / Marketwatch 04.03.26

Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο

Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, η οικονομία θα «στενάζει» για πολύ καιρό προειδοποιεί ρεπορτάζ του Μarketwatch. Πιο ψύχραιμη η ανάλυση του Βloomberg, εξετάζει δύο εναλλακτικά σενάρια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν
Κόσμος 04.03.26

Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν

Η CIA έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία συνεργασίας με τις κουρδικές φατρίες που χρονολογείται από δεκαετίες, στο πλαίσιο του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πιερρακάκης: Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει – Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση
Λουξεμβούργο 04.03.26

Πιερρακάκης: Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει – Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση

«Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα απέναντι σε μια ανησυχητική και βαθιά κρίση», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Σύνταξη
#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας
Παρέμβαση 04.03.26

#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας

Ο πολύ ψηλός για να πάει στο μέτωπο Μπάρον Τραμπ είναι στο μάτι του κυκλώνα με πολλούς να θυμούνται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε ποτέ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ

«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης. Πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο

Σύνταξη
Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
Μέση Ανατολή 04.03.26

Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη

«Αυτή η διάβρωση του διεθνούς δικαίου είναι πραγματικά ανησυχητική: η δικαιοσύνη έχει υποχωρήσει μπροστά στη βία· η δύναμη του νόμου έχει αντικατασταθεί από το νόμο της βίας», σημειώνει το Βατικανό

Σύνταξη
