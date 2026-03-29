Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3) σε καφετέρια του Ηρακλείου επί της λεωφόρου Παπαναστασίου, όταν άγνωστος τοποθέτησε και πυροδότησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο δράστης προσεγγίζει το κατάστημα εστίασης, κρατώντας στα χέρια το γυάλινο μπουκάλι με το εύφλεκτο υγρό, πάνω στο οποίο έχει προσαρμόσει με μονωτική ταινία ένα πυροτέχνημα.

Το τοποθετεί στο έδαφος, σκύβει και το πυροδοτεί, πριν τρέξει προς τον δρόμο, ενώ περνούν αυτοκίνητα. Ο δράστης φοράει αθλητικά παπούτσια και κουκούλα φούτερ στο κεφάλι.

Με την πυροδότηση δημιουργήθηκε ένα πύρινο «σιντριβάνι» και ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Τα δευτερόλεπτα που προσπαθεί να πυροδοτήσει τον μηχανισμό, ρίχνει και ματιές προς τον δρόμο, λόγω της κίνησης των οχημάτων.

Η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό

Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός, σύμφωνα με το Cretalive.gr, δεν λειτούργησε όπως πιθανότατα είχε σχεδιαστεί. Το πυροτέχνημα προκάλεσε μόνο μια σύντομη καύση, χωρίς να επεκταθεί η φωτιά ή να προκληθούν ζημιές. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το ενδεχόμενο αστοχίας υλικού.

Η Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα η Ασφάλεια Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται καταθέσεις μαρτύρων και εξετάζεται διεξοδικά το βιντεοληπτικό υλικό, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη. Εξάλλου, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα βρεθούν αποτυπώματα και γενετικό υλικό δεδομένου ότι δεν φορούσε προστατευτικά γάντια.