Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε νυχτερινό μαγαζί στο Μπουρνάζι
Μικρής έκτασης ζημιές στην είσοδο και στην τοιχοποιία της επιχείρησης.
Αυτοσχέδιο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη τα ξημερώματα έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι.
Από την έκρηξη σημειώθηκαν μικρής έκτασης ζημιές στην είσοδο και στην τοιχοποιία της επιχείρησης, ενώ το περιστατικό έγινε αντιληπτό στις 8 το πρωί όταν πήγε στην επιχείρησή του ο ιδιοκτήτης, ο οποίος στη συνέχεια είδε από τις κάμερες ασφαλείας τι είχε συμβεί και κάλεσε την Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για το περιστατικό κανείς εκ των κατοίκων της περιοχής δεν αντιλήφθηκε κάτι σχετικό.
