Κρήτη: Τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε καφετέρια στο Ηράκλειο
Ο εκρηκτικός μηχανισμός που ευτυχώς δεν έσκασε εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα Κυριακή
Άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό τα ξημερώματα της Κυριακής σε καφετέρια του Ηρακλείου επί της λεωφόρου Παπαναστασίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι άγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά όμως η αυτοσχέδια βόμβα δεν πυροδοτήθηκε κι έτσι δε σημειώθηκε έκρηξη, ούτε φυσικά υπήρξαν ζημιές στο μαγαζί.
Yπάρχει βίντεο από τις κάμερες του καταστήματος, το οποίο θα εξεταστεί από τις αρχές προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.
- Κρήτη: Τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε καφετέρια στο Ηράκλειο
