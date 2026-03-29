Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
28.03.2026 | 19:06
Μηχανική βλάβη εν πλω σε πλοίο - Έδεσε στην Ηγουμενίτσα
Εβδομαδιαία 29 Μαρτίου 2026, 13:15
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [29.03 – 04.04.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Η αλήθεια είναι πως αυτή την εβδομάδα μπορείς να λύνεις και να δένεις, αρκεί να το πιστέψεις. Ωστόσο είναι μία διαδικασία που απαιτεί προσοχή από πλευράς σου, αν θέλεις να βγουν όλα όπως πρέπει. Κάνε βήματα, για να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις, γιατί αν δεν ασχοληθείς εσύ με αυτά, τότε ποιος περιμένεις να το κάνει; Αναρωτιέμαι!

DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση που υπάρχει λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων ή των υψηλών απαιτήσεων που έχουν οι δικοί σου άνθρωποι από εσένα να σε πτοήσουν. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου λοιπόν ανάμεσα σε αυτά που περιμένουν οι άλλοι από εσένα και σε αυτά που εσύ είσαι διατεθειμένος να δώσεις, γιατί κι αυτό μετράει, έτσι;

Ταύρος

DO’S: Αξιοποίησε τη γοητεία με την οποία σε προικίζει η φίλη Αφροδίτη και δες πως μπορείς να το αξιοποιήσεις αυτό προς όφελός σου. Είναι μία στιγμή που γενικώς νιώθεις ότι θέλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου, άρα οργάνωσέ το κι αυτό. Μπορείς ας πούμε να γραφτείς γυμναστήριο, να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο, σε spa ή να κάνεις αλλαγές.

DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα και τις εκκρεμότητες που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου, γιατί όσο το αφήνεις τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα σου δημιουργήσουν αύριο μεθαύριο. Μη βιάζεσαι γενικώς. Μην προσπαθείς ούτε να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα, γιατί είσαι ήδη κουρασμένος και ίσως σε φτάσεις στα άκρα. Μην είσαι τόσο κακόκεφος!

Δίδυμοι

DO’S: Αυτή την εβδομάδα σου προτείνω να γίνεις αρκετά δημιουργικός. Θα ανακουφιστείς! Παράλληλα, μπορείς να γίνεις και λίγο πιο κοινωνικός με το να ασχοληθείς με αυτόν τον κλάδο. Ωστόσο πρέπει να εστιάσεις και στα μικροπροβλήματα που υπάρχουν μέσα στην παρέα σου. Αν θέλεις να τα λύσεις σύντομα. Γίνε αισιόδοξος μεν, αλλά με μέτρο.

DON’TS: Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τα project που έχεις αναλάβει να φέρεις εις πέρας μόνος, γιατί θα εκτεθείς και δε θα σου φταίει και κάνεις, σωστά; Μην δίνεις υποσχέσεις που εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να τηρήσεις. Όπως επίσης στα οικονομικά, δεν πρέπει να πιστεύεις τις υποσχέσεις που σου δίνονται, γιατί μπορεί να είναι μπαρούφες!

Καρκίνος

DO’S: Σταμάτα να γίνεσαι τόσο υπερβολικός, γιατί αυτό δεν σε βοηθάει. Μήπως να σταματήσεις να τα παίρνεις και όλα τόσο κατάκαρδα; Αυτό που πρέπει να περιορίσεις λοιπόν είναι και οι υπερβολικές φιλοδοξίες που έχεις. Από την άλλη, είσαι και πολύ κουρασμένος, άρα πρέπει να κατεβάσεις ρυθμούς και να το πας λίγο πιο χαλαρά το πράγμα.

DON’TS: Μην χάνεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στις υποχρεώσεις που αφορούν το σπίτι και σε εκείνες που αφορούν τη δουλειά, καθώς όλα μπορείς να τα καταφέρεις, αρκεί να μην χαώνεσαι. Βέβαια σου αναγνωρίζω ότι σε πιέζει και η οικογένεια αρκετά. Εσύ πάντως δεν πρέπει να παρασύρεσαι από τα έντονα συναισθήματά σου. Φτιάξτο αυτό λίγο.

Λέων

DO’S: Επειδή είναι ευνοϊκή περίοδος για επικοινωνίες, συνεννοήσεις και ανταλλαγή απόψεων, σου προτείνω να αρχίσεις να εκφράζεσαι όλο και πιο ελεύθερα. Άλλωστε είναι κάτι που θέλεις κι εσύ να κάνεις, σωστά; Βέβαια πρέπει να προσέχεις πολύ τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί δεν είναι και περίεργο το να προκύψουν παρεξηγήσεις!

DON’TS: Το να είσαι σίγουρος για τις απόψεις σου δεν είναι κακό. Το κακό είναι να τις εκφράζεις με υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, η οποία αγγίζει τα όρια της έπαρσης. Εκεί, ναι, μπορεί να γίνει μαλακία! Παράλληλα, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην αγνοείς αυτά που σου λένε οι άλλοι, επειδή σου αρέσει να ακούς τη φωνή σου. Ήμαρτον!

Παρθένος

DO’S: Αν σου έρθει έντονη επιθυμία να κάνεις κάποιο οικονομικό άνοιγμα αυτή την εβδομάδα, αγνόησέ την! Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που είναι πάνω από τις δυνατότητές σου. Πας καλά; Βέβαια πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι καλύτερα και το ταμείο σου, γιατί έχει σημασία αυτό. Αγνόησε και τους φίλους που υπόσχονται πολλά και κάνουν λίγα.

DON’TS: Μην ασχοληθείς με τίποτα το αχρείαστο, γιατί δεν θα σου μείνει χρόνος να ασχοληθείς με θέματα που αφορούν την ασφάλειά σου, όπως είναι οι αξίες και τα οικονομικά σου. Όταν μιλάμε για ασφάλεια εννοούμε τόσο για την υλική όσο και την συναισθηματική, έτσι; Άρα μην ξοδεύεις απλά και μόνο για να εντυπωσιάσεις και να δείξεις ότι μπορείς.

Ζυγός

DO’S: Αυτό το διάστημα σε καλεί να είσαι προσεκτικός σχεδόν με τα πάντα! Πρώτες και καλύτερες έρχονται οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οποίες κάπως σε πιέζουν. Άρα φρόντισε να τις διεκπεραιώσεις άμεσα και πάμε παρακάτω. Καλό θα ήταν να κάνεις πράγματα που σε αφορούν και σε αναζωογονούν. Κοινώς να σε βάλεις σε προτεραιότητα.

DON’TS: Μην βάζεις πάντα τους άλλους στο προσκήνιο και μην προσπαθείς να τους ευχαριστήσεις όλους, γιατί και δεν θα το πετύχεις, αλλά και θα κουραστείς υπερβολικά. Μη διστάσεις να ενδώσεις στα θέλω σου. Βέβαια δεν πρέπει να έχεις τύψεις γι’αυτό, έτσι; Μη γίνεις επιθετικός, αν κάποιος σου πει το αντίθετο. Ελευθερία λόγου λέγεται- hello!

Σκορπιός

DO’S: Μήπως ήρθε η ώρα να κάνεις έναν εσωτερικό διάλογο και έναν απολογισμό; Λέω τώρα εγώ, μήπως; Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να σταματήσεις να την αποφεύγεις αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως έχεις ήδη δει, δεν σου έχει βγει σε καλό! Αποκαλύπτονται πολλά πράγματα και κυρίως αποκαλύπτονται αυτά που κρατάς κρυφά. Άρα πρόσεχε!

DON’TS: Δεν είναι ανάγκη κάθε φορά που είσαι overstimulated να επιλέγεις την απομόνωση με τη δικαιολογία ότι θέλεις να κάτσεις να σκεφτείς, να πάρεις κάποιες αποφάσεις και τα λοιπά! Κανείς δεν σε πιστεύει άλλωστε! Μην αγνοείς το ένστικτό σου, γιατί τον ξέρει τον σωστό το δρόμο. Μην κάνεις αχρείαστα σενάρια μέσα στο μυαλό σου. Δε βοηθάνε!

Τοξότης

DO’S: Τι θα έλεγες να βγεις από το σπίτι και να γίνεις πιο κοινωνικός αυτό το επταήμερο; Άλλωστε είναι κάτι που γουστάρεις να κάνεις. Τι Τοξότης είσαι εσύ; Εστίασε στις φιλίες σου, καθώς όλο και κάτι παίζει εκεί. Εστίασε όμως και στους στόχους σου, καθώς τους έχεις παραμελήσει. Λέω κάτι λάθος; Προτείνω να σταματήσεις να βιάζεσαι. Θα εκτεθείς.

DON’TS: Μην αρχίσεις τα πολλά και άκρως περιττά έξοδα, επειδή είσαι ενθουσιασμένος, αισιόδοξος ή θες απλά να εντυπωσιάσεις τους άλλους. Παράλληλα, μην το παρακάνεις με τη διασκέδαση, γιατί και η δουλειά, είναι δουλειά! Μην παρασύρεσαι γενικώς. Μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να τηρήσεις. Μην έχεις υψηλές προσδοκίες.

Αιγόκερως

DO’S: Πρέπει να οπλιστείς με υπομονή, καθώς η δουλειά και η οικογένειά σου σου κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη. Ίσως γιατί χάνονται ισορροπίες ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς. Αν λοιπόν χάσεις κι εσύ την ψυχραιμία σου, άκρη δεν θα βγει, στο λέω εγώ! Ίσως να προκληθούν ξαφνικές εντάσεις και υπερβολικά σκηνικά. Πρέπει να τα διαχειριστείς!

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν αντιληφθείς ότι κάποιοι συνάδελφοι ή ακόμα και η ίδια σου η σχέση απαιτούν πολλά από εσένα. Σίγουρα δεν πρέπει να το δεις εγωιστικά και σίγουρα δεν πρέπει να γίνεις πεισματάρης, γιατί τότε θα δημιουργήσεις απόσταση στο μεταξύ σας. Μην αρνείσαι να το συζητήσεις, καθώς μόνο έτσι θα λυθούν οι παρεξηγήσεις.

Υδροχόος

DO’S: Εγώ σου προτείνω να εστιάσεις στις επικοινωνίες σου. Εσύ τι λες; Είναι μία στιγμή που μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες και τις απόψεις σου και να έχεις και τα αποτελέσματα που θες. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι θα περιορίσεις το πάθος και την ένταση με την οποία θες να το κάνεις, γιατί τότε μπορεί και να σου γυρίσει μπούμερανγκ!

DON’TS: Μην κωλώσεις να υπερασπιστείς εσένα και τις απόψεις σου, αν κάποιος πάει με τον τρόπο του να σε αμφισβητήσει ή αρχίσει τις μπηχτές. Γενικώς είμαστε κατά του να γίνεις το θύμα εσύ, έτσι; Απλά δεν πρέπει να κινείσαι στα άκρα. Μην προσπαθήσεις να κάνεις πολλές κινήσεις ταυτόχρονα, γιατί κάπου θα μπερδευτείς και θα γίνει μ@λακία.

Ιχθύες

DO’S: Εκμεταλλεύσου την ευνοϊκή συνθήκη που υπάρχει στα οικονομικά. Εστίασε στις αξίες σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να νιώσεις πιο ασφαλής. Ψάξε τις βαθύτερες ανάγκες που έχεις και μόλις τις εντοπίσεις, προσπάθησε να βρεις τον κατάλληλο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις για να τις κατακτήσεις. Γίνε λίγο πιο αισιόδοξος. Γιατί όχι ας πούμε;

DON’TS: Δεν είμαι υπέρ του να αρχίσεις να ξοδεύεις αλόγιστα αυτό το διάστημα. Ξέρω πως εσύ θα με αγνοήσεις, αλλά οφείλω να σου πω πως δεν πρέπει να το κάνεις. Μην παραμυθιάζεσαι και μην πιστεύεις πως θα καλύψεις τα συναισθηματικά σου κενά με το να κυνηγάς το χρήμα ή και να το πετάς. Μην αγνοείς το ένστικτό σου. Δεν σε συμφέρει.

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Aspides: Τα πλοία ΗΠΑ και Ισραήλ να αποφεύγουν τα ύδατα της Υεμένης

Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μαρινέλλα μέσα από τα μάτια του Χρήστου Νικολόπουλου
«Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες», είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη Μαρινέλλα

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Ρωσία: Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα – Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων
Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς - Για την αεροπορία το Σιβελούτς έχει πλέον «κόκκινο» κωδικό κινδύνου - Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη δώσει προειδοποιητικά σημάδια - Τότε η τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψος 8.000 μέτρων

Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου
Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρωτιά στο τουρνουά Gen A Stars U16, καθώς με 30 πόντους του Χριστοδούλου κι άλλους 14 του Σπανούλη, επικράτησε της ΔΕΚΑ με 94-85 και πήρε το τρόπαιο.

Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

