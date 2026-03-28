Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους

Η σημερινή είδηση για τον θάνατο των δημοσιογράφων Φάτιμα Φτούνι και Αλί Σουάιμπ έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, επαναφέρει στο προσκήνιο μια τραγική πραγματικότητα: ο ισραηλινός στρατός ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους δημοσιογράφων παγκοσμίως.

Ειδικότερα, τα στατιστικά δεδομένα κορυφαίων διεθνών οργανισμών τα τελευταία 35 χρόνια καταδεικνύουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έχουν εμπλακεί στους περισσότερους θανάτους δημοσιογράφων παγκοσμίως από οποιονδήποτε άλλο τακτικό στρατό.

Τα στοιχεία που στοιχειοθετούν αυτό το συμπέρασμα προέρχονται από τους πλέον αξιόπιστους διεθνείς φορείς παρακολούθησης της ελευθερίας του Τύπου, όπως η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF).

Διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις καταδικάζουν σταθερά αυτές τις επιθέσεις

– Ιστορικό Ρεκόρ (1992-2026): Σύμφωνα με ειδική έκθεση της CPJ που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2026, ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων από οποιονδήποτε άλλο στρατό από το 1992, χρονιά που ο οργανισμός ξεκίνησε τη συστηματική καταγραφή των δεδομένων (μια περίοδος σχεδόν 35 ετών).

– Η Κλιμάκωση της Τριετίας 2023-2026: Ο πόλεμος στη Γάζα και οι συγκρούσεις στον Λίβανο έχουν χαρακτηριστεί ως η πιο θανατηφόρα σύγκρουση για τους δημοσιογράφους στη σύγχρονη ιστορία. Η CPJ αναφέρει ότι το Ισραήλ ευθύνεται για τα δύο τρίτα (2/3) των 129 θανάτων δημοσιογράφων παγκοσμίως το 2025, δημιουργώντας ένα ιστορικό ρεκόρ απωλειών.

– Τα Δεδομένα των RSF: Σε αντίστοιχη έκθεση του Δεκεμβρίου 2025, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ανέφεραν ότι από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 έως τα τέλη του 2025, σχεδόν 220 δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους. Το 43% των παγκόσμιων απωλειών δημοσιογράφων το 2025 αποδίδεται σε ισραηλινά πυρά, καθιστώντας το Ισραήλ την πρώτη χώρα σε θανάτους εκπροσώπων του Τύπου για τρίτη συνεχή χρονιά.

Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός (IDF) έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν στοχοποιεί εσκεμμένα αμάχους και δημοσιογράφους. Υποστηρίζει συχνά -όπως έπραξε και στην περίπτωση του Αλί Σουάιμπ- ότι ορισμένα από τα θύματα χρησιμοποιούν τη δημοσιογραφική τους ιδιότητα ως κάλυψη και έχουν διασυνδέσεις με ένοπλες οργανώσεις.

Ωστόσο, οργανισμοί όπως η CPJ επισημαίνουν ότι ο στρατός σπάνια παρέχει αποδείξεις για αυτούς τους ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας μια «επίμονη κουλτούρα ατιμωρησίας» όπου καμία έρευνα δεν καταλήγει σε απόδοση ευθυνών.

Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις καταδικάζουν σταθερά αυτές τις επιθέσεις, υπενθυμίζοντας ότι βάσει των Συνθηκών της Γενεύης (και του ψηφίσματος 1738 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ), οι δημοσιογράφοι σε εμπόλεμες ζώνες θεωρούνται άμαχοι και η προστασία τους είναι υποχρεωτική.

Οι αριθμοί, «απαλλαγμένοι» από πολιτικές ερμηνείες, επιβεβαιώνουν ότι η δημοσιογραφική κάλυψη συγκρούσεων στις οποίες εμπλέκεται το Ισραήλ αποτελεί την πιο επικίνδυνη αποστολή παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες.