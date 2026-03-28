Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση αφήνει τους αγρότες στο έλεος της ακρίβειας

Πυρά και κατηγορίες για «ανεπαρκή» μέτρα στήριξης των αγροτών εξαπολύει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση επιμένει να ‘πετά την μπάλα στην εξέδρα’, περιοριζόμενη σε μείωση 0,16 ευρώ και αόριστες εξαγγελίες για επιστροφή του ΕΦΚ τον Νοέμβριο».

Όπως επισημαίνει η Νέα Αριστερά, «η κατάσταση είναι ακόμη πιο προκλητική αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα κρατικά έσοδα αυξάνονται σημαντικά λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων, μέσω του ΦΠΑ. Δηλαδή, το κράτος κερδίζει από την ακρίβεια, ενώ οι αγρότες οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία», προσθέτοντας πως «η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι αποκαλυπτική και εκθέτει την κυβέρνηση».

Τέλος, η Πατησίων υπογραμμίζει πως «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των αγροτών και να απαιτεί άμεσα μέτρα που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος της κρίσης».

Όσα αναφέρει η Νέα Αριστερά:

«Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στην καρδιά της καλλιεργητικής περιόδου και βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται με τη τιμή του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά τα 2,1 ευρώ και να αγγίζει ακόμη και τα 2,4 ευρώ στα νησιά από 1,57 ευρώ πριν τον πόλεμο, η κυβέρνηση επιμένει να ‘πετά την μπάλα στην εξέδρα’, περιοριζόμενη σε μείωση 0,16 ευρώ και αόριστες εξαγγελίες για επιστροφή του ΕΦΚ τον Νοέμβριο.

Πρόκειται για μέτρα ανεπαρκή, καθυστερημένα και αποκομμένα από την πραγματικότητα της υπαίθρου.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο προκλητική αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα κρατικά έσοδα αυξάνονται σημαντικά λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων, μέσω του ΦΠΑ. Δηλαδή, το κράτος κερδίζει από την ακρίβεια, ενώ οι αγρότες οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία.

Η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι αποκαλυπτική και εκθέτει την κυβέρνηση:

– 850 εκατομμύρια ευρώ στήριξη για τον πρωτογενή τομέα στην Ισπανία

– Μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα

Η κυβέρνηση οφείλει να δράσει τώρα, πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες για τον αγροτικό κόσμο και την παραγωγή της χώρας.

Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των αγροτών και να απαιτεί άμεσα μέτρα που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος της κρίσης».