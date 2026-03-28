Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
28.03.2026 | 12:38
Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση αφήνει τους αγρότες στο έλεος της ακρίβειας
Πολιτική Γραμματεία 28 Μαρτίου 2026, 13:19

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση αφήνει τους αγρότες στο έλεος της ακρίβειας

«Η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι αποκαλυπτική και εκθέτει την κυβέρνηση», τονίζει η Νέα Αριστερά για τα μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Πυρά και κατηγορίες για «ανεπαρκή» μέτρα στήριξης των αγροτών εξαπολύει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση επιμένει να ‘πετά την μπάλα στην εξέδρα’, περιοριζόμενη σε μείωση 0,16 ευρώ και αόριστες εξαγγελίες για επιστροφή του ΕΦΚ τον Νοέμβριο».

Όπως επισημαίνει η Νέα Αριστερά, «η κατάσταση είναι ακόμη πιο προκλητική αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα κρατικά έσοδα αυξάνονται σημαντικά λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων, μέσω του ΦΠΑ. Δηλαδή, το κράτος κερδίζει από την ακρίβεια, ενώ οι αγρότες οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία», προσθέτοντας πως «η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι αποκαλυπτική και εκθέτει την κυβέρνηση».

Τέλος, η Πατησίων υπογραμμίζει πως «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των αγροτών και να απαιτεί άμεσα μέτρα που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος της κρίσης».

Όσα αναφέρει η Νέα Αριστερά:

«Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στην καρδιά της καλλιεργητικής περιόδου και βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται με τη τιμή του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά τα 2,1 ευρώ και να αγγίζει ακόμη και τα 2,4 ευρώ στα νησιά από 1,57 ευρώ πριν τον πόλεμο, η κυβέρνηση επιμένει να ‘πετά την μπάλα στην εξέδρα’, περιοριζόμενη σε μείωση 0,16 ευρώ και αόριστες εξαγγελίες για επιστροφή του ΕΦΚ τον Νοέμβριο.

Πρόκειται για μέτρα ανεπαρκή, καθυστερημένα και αποκομμένα από την πραγματικότητα της υπαίθρου.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο προκλητική αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα κρατικά έσοδα αυξάνονται σημαντικά λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων, μέσω του ΦΠΑ. Δηλαδή, το κράτος κερδίζει από την ακρίβεια, ενώ οι αγρότες οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία.

Η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι αποκαλυπτική και εκθέτει την κυβέρνηση:

– 850 εκατομμύρια ευρώ στήριξη για τον πρωτογενή τομέα στην Ισπανία

– Μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα

Η κυβέρνηση οφείλει να δράσει τώρα, πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες για τον αγροτικό κόσμο και την παραγωγή της χώρας.

Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των αγροτών και να απαιτεί άμεσα μέτρα που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος της κρίσης».

Κατώτατος μισθός: Γιατί η αύξηση στα 920 ευρώ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Φόβοι για νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι

Δουδωνής: Σε δημόσια διαβούλευση οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση μετά το συνέδριο
Όσα ειπώθηκαν 28.03.26 Upd: 12:47

Στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Η «Ιθάκη» στη Λαμία, ο Τσίπρας στην επίθεση – Πυρά σε Μητσοτάκη για σκάνδαλα, οικονομία – Στην ώρα του το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Παρέμβαση εν μέσω σφοδρών διεργασιών στον προοδευτικό χώρο, εφ’ όλης της ύλης επίθεση στον Μητσοτάκη, ανοίγει τα χαρτιά του ο πρώην πρωθυπουργός.

Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Διπλωματία 28.03.26

Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ
Οι δεσμεύσεις του 27.03.26

Μύδρους κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Ν. Ανδρουλάκης, που παράλληλα ανέλυσε τις δεσμεύσεις του για την ακρίβεια, το Δημογραφικό και το Στεγαστικό, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

«Η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ευχήθηκε «να επικρατήσει η λογική», μιλώντας σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Διπλωματία 27.03.26

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Από τις υποσχέσεις του 2019 για «κανονικό κράτος», η ΝΔ κατέληξε «να στήσει ένα βαθιά κομματικό κράτος, όπου το δημόσιο χρήμα υπηρετεί με το αζημίωτο τις ανάγκες του 'γαλάζιου' κομματικού της μηχανισμού», λέει ο Γιώργος Νικητιάδης

Ερώτηση ΕΟ ΚΚΕ για το εμπόριο και τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με βάση την «συγκάλυψη της κυβέρνησης»
Υποκλοπές 27.03.26

Τις «αποκαλυπτικές» δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο MEGA, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως ομολόγησε ότι παρέχει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator «αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου»

Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. για την είσοδο στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών. «Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν», είπε

Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση
Επιστολή 27.03.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός στην επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη

Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό
Euroleague 28.03.26

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό και παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι των αιωνίων για τη Stoiximan GBL (30/3).

Ηλεία: «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» – Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους
«Στο παιχνίδι...» 28.03.26

Έγκυος χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με δαγκωματιές, κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση

Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία – Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό
Ισπανία 28.03.26

Η Νοέλια είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, δέχτηκε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε διαφορετικές περιόδους, με αποκορύφωμα τον ομαδικό βιασμό της - Έπεσε από το παράθυρο από απελπισία και έμεινε παραπληγική

Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Κόσμος 28.03.26

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Για τον 55χρονο πρώην συνοριοφύλακα που εξαφανίστηκε από τα Ιωάννινα στις 14 Μαρτίου έχει εκδοθεί Silver Alert - Τι λένε για την υπόθεση άνθρωποι που τον είδαν λίγο προτού χαθεί από προσώπου γης

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

