ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απέτυχε», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία απέναντι στις επιζωοτίες».

Όσα τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

«Η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση, αποτέλεσμα της κυβερνητικής ανεπάρκειας και αδράνειας, της ελλιπούς πρόληψης, καθώς και της επικίνδυνης υποτίμησης των κινδύνων.

Πανώλη αιγοπροβάτων, ευλογιά και πλέον κρούσματα αφθώδους πυρετού, συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό που απειλεί την επιβίωση ενός κρίσιμου παραγωγικού πυλώνα της χώρας.

Παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές γνώριζαν την ύπαρξη εξωτικών νοσημάτων στις γειτονικές χώρες, η κυβέρνηση απέτυχε να θωρακίσει τη χώρα με αποτέλεσμα την επιβεβαίωση στις 15 Μαρτίου 2026 κρουσμάτων του αφθώδους πυρετού των δίχηλων στη Λέσβο. Ολόκληρο το ακριτικό νησί, με σημαντική κτηνοτροφική παραγωγή, τέθηκε σε καθολικό lockdown οδηγώντας τους κατοίκους του σε απόγνωση.

Τα στοιχεία για την ευλογία, είκοσι μήνες μετά την πρώτη καταγραφή της νόσου παραμένουν τρομακτικά: χιλιάδες επιβεβαιωμένα κρούσματα, μαζικές θανατώσεις ζώων και τεράστιες οικονομικές απώλειες για τους κτηνοτρόφους. Μέχρι σήμερα, έχουν οδηγηθεί σε θανάτωση 485.000 αιγοπρόβατα, έχουν μολυνθεί 2.636 εκτροφές και πρόσφατα καταγράφηκαν κρούσματα στην Ήπειρο.

Η στρατηγική αντιμετώπισης των επιζωοτιών / ζωονόσων που επέλεξε η κυβέρνηση, μόνο με άμεσες θανατώσεις «Stamping Out», αποδείχτηκε αναποτελεσματική γιατί δεν στηρίχθηκε με προσωπικό και μέσα με αποτέλεσμα να καταστεί επικίνδυνη. Η διασπορά της νόσου απειλεί όλη τη χώρα.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απέτυχε. Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή και το εισόδημά τους αλλά και να θωρακίσει τη διατροφική ασφάλεια της χώρας».