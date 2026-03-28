Γερουλάνος: Εχθρός μας είναι μόνο τα προβλήματα του λαού

Στις μάχες που θα δώσει, αλλά και στις αλλαγές που θα κάνει ώστε να καταφέρει να πάρει τη νίκη στις επόμενες εκλογές αναφέρθηκε ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Γερουλάνος, ο αγώνας για την αλλαγή θα είναι κοινός με τον λαό. «Είμαστε στρατιώτες ταγμένοι στον λαό και στην πατρίδα. Από τον λαό. Με τον λαό. Για τον λαό. Για κανέναν άλλον δεν αγωνιζόμαστε. Αυτό μας καθιστά συντρόφους στον κοινό αγώνα» σημείωσε.

Πρόσθεσε πως «το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα πρωτοπόρο. Διότι πάντα αγκάλιαζε την πρόοδο. Αυτός ο ρόλος, μας βάζει μπροστά στην ευθύνη να προτάξουμε λαϊκές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Σύμφωνα με τον Παύλο Γερουλάνο, η νίκη δεν θα έρθει μόνο από την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θέλει «σύστημα, οργάνωση και ενότητα». «Με καθαρό στόχο να φέρουμε 1,5 εκατ. ψήφους στην κάλπη. Πώς; Σε πολιτικό επίπεδο να ολοκληρώσουμε και να μεταφράσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας και κάθε γεωγραφικής περιοχής. Να επεξεργαστούμε τα πέντε πρώτα νομοσχέδια που θα προτάξει το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση», υπογράμμισε.

«Πόρτα – πόρτα θα έρθει η νίκη»

Παράλληλα, ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε και στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ώστε να μπουν νέα στελέχη στους μηχανισμούς του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι «ξεκίνησε, παρά τις δυσκολίες, από την ομάδα Σκανδαλίδη».

«Τώρα πρέπει να πάει στη βάση. Πόρτα – πόρτα θα έρθει η νίκη. Με σύστημα, οργάνωση και ενότητα. Αυτά σφυρηλατούμε εδώ σήμερα. Και αυτή η νίκη είναι στο χέρι μας. Μην φοβάστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται. Διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα» υποστήριξε ο κ. Γερουλάνος.

Τέλος, απευθύνθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη ζητώντας του ένα «σημάδι» για την έναρξη της αντεπίθεσης με σκοπό τη νίκη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Και από σένα πρόεδρε περιμένουμε ένα νεύμα. Μια λέξη. Που ακούγεται πάντα πριν ξεκινήσει η επίθεση. Πάντα πριν έρθει η νίκη. ‘Πάμε’ Πες την και ξεκινήσαμε. Καλό μας αγώνα, συντρόφισσες και σύντροφοι» κατέληξε.