Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας – Στο βήμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος
Στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ πραγματοποιούνται τραπέζια διαλόγου με διάφορες θεματικές - Οι ομιλίες που αναμένονται με ενδιαφέρον
- Όταν η ώρα δεν ακολουθεί τους κανόνες: Oι πιο παράξενες ζώνες ώρας στον κόσμο
- Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
- Νεκρός 60χρονος αναρριχητής στην Κάλυμνο - Εντοπίστηκε σε απόκρημνη πλαγιά
- Τραγωδία με 22 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Ιεράπετρας – Πέταξαν τις σορούς στη θάλασσα
Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι εργασίες του 40υ συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο γήπεδο του Taekwondo στο Φάληρο.
Με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις των πρώην προέδρων Γιώργου Παπανδρέου και Ευάγγελου Βενιζέλου αλλά και των Παύλου Γερουλάνου, Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα.
Το πρόγραμμα του κόμματος παρουσίασε ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ενώ τις αλλαγές ως προς τη λειτουργία των οργανώσεων και τις νέες καταστατικές προβλέψεις ο επικεφαλής του οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας. Ο Δημήτρης Μάντζος, παρουσίασε την «Εθνική Στρατηγική» του κόμματος.
Οι εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνουν, επίσης, θεματικές συζητήσεις για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, την εργασία και τις κοινωνικές πολιτικές.
Συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση συντονιστής της οποίας ήταν ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου όπου στην εισαγωγική τοποθέτησή του επισήμανε πως «η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να ερείδεται στα γεγονότα που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Έχουμε προτάσεις που θα τις θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση με το πέρας του συνεδρίου». Γνωστοποίησε, επίσης, ότι θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση μετά το συνέδριο. Ταυτόχρονα με το συνέδριο πραγματοποιούνται συνέδρια διαλόγου.
Δείτε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στο in
- Η Κιμ Γκόρντον στα 72 της – Θρύλος του ροκ, εχθρός του Τραμπ
- Νετζήπογλου: «Παπανικολάου, Φουρνιέ και Γουόκαπ δίνουν τις καλύτερες συμβουλές»
- Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z
- Τραγικός επίλογος στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη
- Το λάθος του Νέντοβιτς: «Δεν έπρεπε να φύγω από τον Παναθηναϊκό»
- Κάλυμνος: Νεκρός 60χρονος αναρριχητής – Εντοπίστηκε σε απόκρημνη πλαγιά
- Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις