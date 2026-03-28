Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας – Στο βήμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι εργασίες του 40υ συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο γήπεδο του Taekwondo στο Φάληρο.

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις των πρώην προέδρων Γιώργου Παπανδρέου και Ευάγγελου Βενιζέλου αλλά και των Παύλου Γερουλάνου, Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα.

Το πρόγραμμα του κόμματος παρουσίασε ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ενώ τις αλλαγές ως προς τη λειτουργία των οργανώσεων και τις νέες καταστατικές προβλέψεις ο επικεφαλής του οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας. Ο Δημήτρης Μάντζος, παρουσίασε την «Εθνική Στρατηγική» του κόμματος.

Οι εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνουν, επίσης, θεματικές συζητήσεις για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, την εργασία και τις κοινωνικές πολιτικές.

Συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση συντονιστής της οποίας ήταν ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου όπου στην εισαγωγική τοποθέτησή του επισήμανε πως «η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να ερείδεται στα γεγονότα που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Έχουμε προτάσεις που θα τις θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση με το πέρας του συνεδρίου». Γνωστοποίησε, επίσης, ότι θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση μετά το συνέδριο. Ταυτόχρονα με το συνέδριο πραγματοποιούνται συνέδρια διαλόγου.

