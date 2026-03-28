Δουδωνής: Πρέπει να αποτρέψουμε την επανεκλογή Μητσοτάκη – Η χώρα θα είναι μη βιώσιμη

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, επισήμανε πως η συγκλονιστική παρουσία των συνέδρων «είναι η μεγαλύτερη δημοσκόπηση για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ και το μέλλον της χώρας. Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει από το συνέδριο. Το περιβάλλον το μιντιακό και το επιχειρηματικό θέτει δίλημμα ‘Μητσοτάκης ή χάος’».

Ο κ. Δουδωνής υπογράμμισε πως «υπάρχει εναλλακτική, τα στελέχη, τα μέλη, οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Το συνέδριο είναι ευκαιρία να αναστοχαστούμε που πηγαίνουμε και πού θέλουμε να πάμε. Ο στόχος να είμαστε πρώτο κόμμα δεν είναι για να γίνουμε υπουργοί αλλά να αλλάξουμε την Ελλάδα και να εμπεδωθεί αυτό μέσα μας».

«Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για τη χώρα, αντίθετο από αυτό της ΝΔ. Βασίζεται σε μια κοινωνία συμπεριληπτική, σε μια οικονομία που θα μας χωράει όλους, που βέβαια θα έχει βάσεις γερές και όχι πήλινες» συμπλήρωσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Δουδωνής συνέχισε λέγοντας πως «πολλοί λένε ότι μετά τις εκλογές η χώρα κινδυνεύει να είναι μη διακυβερνήσιμη. Δεν συμφωνώ. Μετά τις επόμενες εκλογές πρέπει να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο επανεκλογής Μητσοτάκη γιατί τότε η χώρα θα είναι μη βιώσιμη».

Οι νέες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ

«Βρίσκομαι καθημερινά στα ΜΜΕ, ο χρόνος που μας δίνεται είναι περιορισμένος. Αν κάποιοι τον αναλώνουν για ομφαλοσκόπηση και εσωκομματικές συζητήσεις σημαίνει ότι δεν μένει χώρος για ένα εναλλακτικό πρόταγμα και πρόγραμμα για τη χώρα. Είναι θέμα προτεραιοτήτων».

Όσον αφορά τις προτεραιότητες, ο κ. Δουδωνής επισήμανε πως «η δική μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο. Μια ψήφος που σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών θα γίνουν πολλές. Καλώ να αναστοχαστούμε την πορεία μας».

Δήλωσε υπέρ κάθε διεύρυνσης, με πρόσωπα που δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. «Η μεγαλύτερη διεύρυνση όμως λέγεται νεολαία ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή τη διεύρυνση πρέπει κυρίως να επενδύσουμε. Αναφέρομαι στη γενιά των φοιτητών μου», τόνισε.

«Είμαι σίγουρος, ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ενωμένο, θα είναι δυνατό γιατί είναι στα χέρια σας», κατέληξε ο βουλευτής Επικρατείας.