Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης

Την ανάγκη να υπάρξει γραπτή και κατηγορηματική δέσμευση πώς δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με την ΝΔ μετά τις εκλογές όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα διατύπωσε για μια ακόμη φορά από το βήμα του συνεδρίου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ μετά τις εκλογές. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, όποιος και αν είναι ο αρχηγός της. Μου είπαν ότι αυτό είναι εμμονή, πείσμα, agenda για το Συνέδριο. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί η πρόταση αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, είναι απαράβατος όρος για την πολιτική μας αξιοπιστία, για να μεγαλώσουμε εκλογικά, για την προοπτική της Νίκης. Ας μη κάνουμε πως δεν το καταλαβαίνουμε», είπε σχετικά με το ενδεχόμενο μεταεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Ο ίδιος δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε σχετικά για αυτό στην χθεσινή ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με την ΝΔ.

«Πρέπει να είμαστε εμείς κυβέρνηση μετά τις εκλογές, ώστε να προχωρήσουμε στην πλήρη διαλεύκανση του εγκλήματος των Τεμπών, των μεγάλων σκανδάλων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και να οδηγηθούν και οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στην ομιλία του, προσθέτοντας πως «πρέπει να είμαστε εμείς – το ΠΑΣΟΚ – που θα έχουμε ως κυβέρνηση την ευθύνη της κρίσιμης για το πολιτικό μας σύστημα, Συνταγματικής Αναθεώρησης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το μεγάλο μας όχι στη ΝΔ, είναι ένα μεγάλο ναι, στις μεγάλες αλλαγές και τομές που έχει ανάγκη ο τόπος».

Τόνισε ακόμη σε σχέση με τις συνεργασίες ότι πρέπει «να ενώσουμε δυνάμεις για να νικήσουμε τη δεξιά στις εκλογές. Αυτό έκαναν οι Γάλλοι Σοσιαλιστές στις πρόσφατες Αυτοδιοικητικές Εκλογές μαζί με τους Οικολόγους και άλλες δυνάμεις της Αριστεράς του ρεαλισμού και όχι του πανικού. Αυτό προετοιμάζουν και οι Ιταλοί Σοσιαλιστές μέσα από το Δημοκρατικό Κόμμα, για να οργανώσουν ένα ισχυρό μέτωπο που θα κινείται απέναντι στη Μελόνι το 2027. Έχοντας πετύχει την πρώτη νίκη στο δημοψήφισμα που αποσκοπούσε στον έλεγχο της δικαιοσύνης, κάτι που απέτρεψαν. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι μεγάλες προοδευτικές τομές δεν προέκυψαν από απομόνωση, αλλά από σύγκλιση γύρω από καθαρές και προοδευτικές θέσεις και στόχους. Φυσικά είναι δεδομένη απόφασή μας η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές».

«Τον δρόμο της ενότητας με διάλογο, με σεβασμό και αξιοποίηση της διαφορετικότητας και του πλουραλισμού των απόψεων, που σέβεται τη δημοκρατία της έκφρασης στην κοινή μάχη απέναντι στη συντήρηση. Αυτός είναι ο δρόμος της Νίκης του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και της Προοδευτικής Διακυβέρνησης του τόπου. Σ’ αυτόν τον δρόμο, ήμουν και θα είμαι παρών, στην πρώτη γραμμή, μαζί με όλους εσάς. Ας γυρίσουμε πίσω, σε έναν άλλο Μάη, και ας θυμηθούμε το πάντα επίκαιρο σύνθημα του Γαλλικού Μάη του ’68: ‘Αν όχι τώρα πότε; Αν όχι εμείς ποιος;’», κατέληξε ο δήμαρχος Αθηναίων.