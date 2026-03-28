Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές

Το γεγονός ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ πραγματοποιείται σε μια περίοδο τέραστιων αλλαγών τόνισε ξεκινώντας την ομιλία της η Άννα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη είχε πάντοτε την «απάντησή» της στις μεγάλες αλλαγές.

Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ δεν αναμασά το παρελθόν, αλλά μπαίνει στην πρώτη γραμμή για το παρόν και το μέλλον», ενώ αναφέρθηκε στα όσα έκανε μετά την ολοκλήρωση των εκλογών για την προεδρία του κόμματος.

«Είχα πει τότε: θα βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις τη νέα ηγεσία να πετύχει τους στόχους του κινήματος. Θα συμβάλλω από όποια θέση κι αν κληθώ να προσφέρω γνώσεις, πολιτική και διεθνή εμπειρία και δράση ανάμεσα στον κόσμο, ώστε να πετύχουμε τις συλλογικές μας επιδιώξεις. Αυτό έκανα ενάμιση χρόνο τώρα» τόνισε και συμπλήρωσε: «Το έκανα με πίστη και βάζοντας μπροστά ένα συλλογικό εμείς, παρότι προφανώς και εγώ έχω και τις διαφωνίες μου και τις ενστάσεις μου και κάποιες διαφορετικές προτάσεις».

Υποψήφια για τον Νότιο Τομέα

Όπως σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, καταθέτοντας ενώπιον του συνεδρίου την υποψηφιότητά της για μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, «η νίκη απαιτεί συλλογικότητα και η συλλογικότητα χτίζεται βάζοντας πίσω τα μικρά φιλαυτικά εγώ».

«Είμαστε εδώ όλοι, ο καθένας με τις ιδεολογικές και πολιτικές του αποσκευές, για να δώσουμε το μήνυμα του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος του 21ου αιώνα. Ενός κόμματος λαϊκού και εκσυγχρονιστικού» συμπλήρωσε.

«Δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας αυτήν την εποχή χωρίς έντονο διεθνές αποτύπωμα και χωρίς πίστη ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε, να πάρουμε πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο» πρόσθεσε, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά της στον Νότιο Τομέα.

«Όλοι ξέρουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος τομέας με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στη χώρα, με 8 βουλευτές και 6 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, όπου χρειαζόμαστε πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο και πάρα πολύ δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο αυταρχισμός δεν έρχεται πια με πραξικοπήματα»

Όπως τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου, «η εθνική ισχύς δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δημοκρατία», ενώ σημείωσε ότι «δεν μπορεί να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, όταν η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε ανικανότητα και συγκάλυψη, όταν η Βουλή λειτουργεί με τρόπο ‘αποφασίζουμε και διατάζουμε’ του πρωθυπουργού, όταν μεγάλα θέματα κοινωνικής και οικονομικής απάτης, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκαλύπτονται και οι πολιτικές ευθύνες μπαίνουν στο ντουλάπι».

«Αυτό που συζητιέται σήμερα όλο και περισσότερο στην Ευρώπη και στην Αμερική, το βλέπουμε να συμβαίνει και στην Ελλάδα. Ο αυταρχισμός δεν έρχεται πια με πραξικοπήματα» κατέληξε.