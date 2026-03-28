Συνταγή: Γλυκοπατάτες γεμιστές με ρεβύθια

Ένα μια τροφή που τα τελευταία χρόνια έχει βρει τη θέση της στο τραπέζι μας. Ο λόγος για τις γλυκοπατάτες, που ξαφνικά έχει γίνει η αγαπημένη μας… πατάτα στην κουζίνα. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κάθε φορά να την τρώμε απλά και ταπεινά. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Γλυκοπατάτες γεμιστές με ρεβύθια, μια συνταγή εύκολη, θρεπτική, γεμάτη γεύσεις και χορταστική.

Τα υλικά

4 γλυκοπατάτες (περιπου 280 γρ. η κάθε μία)

850 γρ. ρεβίθια, βρασμένα και στραγγισμένα

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη

1 1/2 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 1/4 κουταλάκι του γλυκού κύμινο

1 κουταλάκι του γλυκού + 1 πρέζα αλάτι

1/4 φλιτζάνι ψιλοκομμένος φρέσκος μαϊντανός (πλατύφυλλος)

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο σχοινόπρασο

1/4 φλιτζάνι γιαούρτι

Η διαδικασία

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C, με τη σχάρα στη μεσαία και πάνω θέση. Τρυπήστε τις γλυκοπατάτες με ένα πιρούνι σε διάφορα σημεία και τοποθετήστε τις σε ταψί. Ψήστε στη μεσαία σχάρα μέχρι να μαλακώσουν πολύ, περίπου 45-60 λεπτά.

Μετά από 30 λεπτά ψησίματος των γλυκοπατατών, ανακατέψτε σε ένα μεγάλο ταψί τα ρεβίθια με κανέλα, με ½ κουταλιά ελαιόλαδο, με 1 κουταλάκι κύμινο και με ένα 1 κουταλάκι αλάτι. Ψήστε στη πάνω σχάρα μέχρι τα ρεβίθια να μυρίσουν και να ζεσταθούν, περίπου 12 λεπτά.

Προσθέστε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, το σχοινόπρασο και την υπόλοιπη 1 κουταλιά ελαιόλαδο στα ρεβίθια και ανακατέψτε καλά.

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε το γιαούρτι, το υπόλοιπο ¼ κουταλάκι κύμινο, 1 πρέζα αλάτι, 2 κουταλάκια νερό.

Κόψτε μια σχισμή κατά μήκος της κάθε γλυκοπατάτας, αφήνοντας τις άκρες άθικτες. Ανοίξτε ελαφρά και αφρατέψτε με ένα πιρούνι. Γεμίστε με το μείγμα των ρεβιθιών και προσθέστε μια κουταλιά από το μπαχαρικό γιαούρτι. Σερβίρετε αμέσως.

* Πηγή: Vita