Συνταγή: Μαροκινό κοτόπουλο με μπασμάτι

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέστρεψε και μάλιστα με… άγριες διαθέσεις, καθώς πήγε κόντρα στους κανόνες της εποχής και έφτιαξε μια συνταγή για όσους δεν νηστεύουν.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, αυτή τη φορά παρέα με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για μαροκινό κοτόπουλο με μπασμάτι.

Εύκολη, γρήγορη, με πολλά μπαχαρικά, γεμάτη αρώματα και γεύσεις.

Τα υλικά

5 μπούτια κοτόπουλο (ξεκοκαλισμένα)

2 λευκά κρεμμύδια

2 σκελίδες σκόρδο

2 πράσινες πιπεριές

2 κόκκινες πιπεριές

100 γρ. πράσινες ελιές

50 ml ελαιόλαδο

50 γρ. τζίντζερ

1 κ.γ. σαφράν

1 κ.σ. κουρκουμά

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.γ. πιπέρι καγιέν

1 ματσάκι κόλιανδρος

χυμός από 2 λεμόνια

250 ml ζωμός κοτόπουλου

1 κ.γ. κορν φλάουρ

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι που καίει ρίχνουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλο, τις πράσινες και κόκκινες πιπεριές,το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα αφήνουμε να τσιγαριστούν.

Στη συνέχεια βάζουμε τα μπαχαρικά της συνταγής: το πιπέρι καγιέν, τον κουρκουμά, το τζίντζερ, το σαφράν και το ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε αμέσως μετά τις ελιές, το κόλιανδρο, αλάτι, πιπέρι και σβήνουμε με τον ζωμό κοτόπουλο.

Παράλληλα ετοιμάζουμε και το μπασμάτι – το ξεπλένουμε καλά πρώτα και στη συνέχεια το βράζουμε.

Όταν είναι έτοιμα το κοτόπουλο και το μπασμάτι, τα σερβίρουμε σε δύο ξεχωριστά πιάτα, όπως το κάνουν στο Μαρόκο – εννοείται ότι σάλτσα από το κοτόπουλο τη ρίχνουμε πάνω από το μπασμάτι.