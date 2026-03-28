Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη από πυρκαγιά σε κατοικία στη Νεμέα
Στο σπίτι στη Νεμέα έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.
Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νεμέα, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv, το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε σπίτι, κινητοποιώντας άμεσα δυνάμεις.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.
Χωρίς τις αισθήσεις απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί του Α.Τ Νεμέας εντόπισαν εντός της κατοικίας μια ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.
Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ Κορίνθου.
- Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη από πυρκαγιά σε κατοικία στη Νεμέα
