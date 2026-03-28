Πότε ξεκινούν οι διακοπές του Πάσχα για τα σχολεία
Οι διακοπές του Πάσχα αποτελούν μια σημαντική περίοδο ξεκούρασης για τους μαθητές, καθώς διαρκούν περίπου δύο εβδομάδες,
Σχεδόν δύο εβδομάδες απομένουν μέχρι τον εορτασμό του Πάσχα και το ενδιαφέρον μαθητών και γονέων κορυφώνεται σχετικά με το πότε θα κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές.
Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έως και την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου. Η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από την έναρξη των πασχαλινών διακοπών είναι η Παρασκευή, 3 Απριλίου, ενώ η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 20 Απριλίου.
Οι πασχαλινές διακοπές αποτελούν μια σημαντική περίοδο ξεκούρασης για τους μαθητές, καθώς διαρκούν περίπου δύο εβδομάδες, δίνοντας την ευκαιρία για ανάπαυση αλλά και για οικογενειακές δραστηριότητες ενόψει της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας.
Οι αργίες του 2026
Στο 2026 ακολουθούν και άλλες σημαντικές αργίες που προσφέρουν ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις και ξεκούραση.
Συγκεκριμένα:
- Η Πρωτομαγιά πέφτει την Παρασκευή 1 Μαΐου, δημιουργώντας ένα ευχάριστο τριήμερο.
- Η εορτή του Αγίου Πνεύματος θα τιμηθεί τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, προσφέροντας επίσης ένα ακόμη τριήμερο.
- Η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται το Σάββατο 15 Αυγούστου.
- Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου πέφτει ημέρα Τετάρτη.
- Τα Χριστούγεννα θα εορταστούν την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, χαρίζοντας ένα εορταστικό κλίμα στο τέλος της χρονιάς.
