Πάσχα στην Αθήνα: Όλες οι εκδηλώσεις της πόλης από το Δήμο Αθηναίων
Culture Live 23 Μαρτίου 2026, 13:00

Εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια.

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται το Πάσχα, προσκαλώντας ανθρώπους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που συνδυάζουν τη δημιουργία, τη μουσική, την παράδοση και την αλληλεγγύη.

Από τα τέλη Μαρτίου έως και τη Μεγάλη Εβδομάδα, πολιτιστικοί χώροι, μουσεία, θέατρα και δομές του Δήμου Αθηναίων φιλοξενούν εργαστήρια για παιδιά, συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Με την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου στις γειτονιές του Αγίου Παύλου, του Γκύζη, των Ευελπίδων, της Κυψέλης και των Σεπολίων πραγματοποιούνται δωρεάν πασχαλινά εικαστικά εργαστήρια για παιδιά, με κατασκευές, ζωγραφική αυγών, δημιουργία παραδοσιακών καλαθιών και άλλες δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα έθιμα του Πάσχα.

«Το Κυνήγι του Σοκολατένιου Λαγού

Παράλληλα, επίσης δωρεάν, η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει το διαδραστικό παιχνίδι «Το Κυνήγι του Σοκολατένιου Λαγού», όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν στοιχεία της τέχνης μέσα από ένα δημιουργικό κυνήγι θησαυρού.

Το μουσικό πρόγραμμα του ΟΠΑΝΔΑ περιλαμβάνει ξεχωριστές συναυλίες με πασχαλινό χαρακτήρα σε ιδιαίτερους χώρους της πόλης.

Μεταξύ αυτών, η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών (Μητρόπολη), στις 31 Μαρτίου στις 19.00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, την πασχαλινή συναυλία «Του Δείπνου σου του Μυστικού» με θρησκευτικά χορωδιακά έργα εμπνευσμένα από το «Θείο Δράμα» από την Βυζαντινή εποχή μέχρι και τις ημέρες μας.

Παράλληλα, η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων συμμετέχουν στις 4 Απριλίου στις 20.30, σε μια ξεχωριστή συναυλία με έργα του Θωμά Μπακαλάκου στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», αφιερωμένη στη δύναμη του «Ύμνου της Αγάπης».

Οι εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας

Τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, «Το αριστούργημα του Pergolesi συνομιλεί με το Μπαρόκ του Νέου Κόσμου στην Οικία Αγγελικής Χατζημιχάλη» στην Πλάκα.

Η σαγηνευτική γλώσσα του μπαρόκ συνομιλεί με αποσπάσματα από το εμβληματικό Stabat Mater του Pergolesi.

Το κοινό συστήνεται με τα έργα των Λατινοαμερικάνων συνθετών Domenico Zipoli και José de Orejón y Aparicio σε πανελλήνια πρεμιέρα, αναδεικνύοντας τον διάλογο ανάμεσα σε ένα σπάνια εκτελεσμένο μπαρόκ ιδίωμα και τη σημερινή, πολυπολιτισμική εμπειρία της πόλης.

Το Ergon Ensemble παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βαθιάς πνευματικής και πολιτισμικής αναζήτησης, με τις ξεχωριστές φωνές της Σαββίνας Γιαννάτου και της Μαρίας Κωστράκη, τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 20.30, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ταξίδι στον κόσμο της όπερας για παιδιά

Στο Easter Camp MCM Kids του Μουσείου Μαρία Κάλλας, πασχαλινά μυστήρια, χαμένες όπερες και πολύχρωμοι καμβάδες περιμένουν τους μικρούς Αθηναίους σε ένα τριήμερο δημιουργικό πρόγραμμα που συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά και πολύ παιχνίδι.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη (6 – 8 Απριλίου 2026), από 10:00 π.μ. έως 13:00, παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών, συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες που τα φέρνουν σε επαφή με τον κόσμο της όπερας και των παραστατικών τεχνών.

Παράλληλα, γνωρίζουν τη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας μέσα από θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και εικαστικές δημιουργίες.

Η κράτηση μπορεί να γίνει για μία ή περισσότερες ημέρες μεμονωμένα.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων – Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://mariacallasmuseum.gr/easter-camp-mcm-kids-dr/

Τεχνόπολη: Πασχαλινό camp στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γίνεται το απόλυτο σκηνικό για παιδιά ηλικίας 5-9 ετών, σε ένα τριήμερο Easter Camp, γεμάτο δημιουργικές δραστηριότητες, από τη Μ. Δευτέρα έως και τη Μ. Τετάρτη (6 – 8 Απριλίου).

Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το παλιό εργοστάσιο φωταερίου μετατρέπεται σε ένα πολύχρωμο πεδίο παιχνιδιού και μάθησης, με εργαστήρια, υπαίθριες δράσεις, θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και παιχνίδια εξερεύνησης εμπνευσμένα από πασχαλινές παραδόσεις από όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται καθημερινά από 09:00 π.μ. έως 13:30, με δυνατότητα συμμετοχής από μία έως και τρεις ημέρες, προσφέροντας στα παιδιά μια εμπειρία που ενισχύει τη δημιουργικότητα και τις κοινωνικές δεξιότητες.

Πασχαλινό Γεύμα Αγάπης & δράσεις αλληλεγγύης στην Αθήνα

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων προγραμματίζει σημαντικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, με διανομή δώρων και ειδών πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενες οικογένειες στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών και στους ωφελούμενους της Εστίας των Αθηνών.

Οι δράσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή 12 Απριλίου με το Πασχαλινό Γεύμα Αγάπης στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ, όπου ο Δήμος Αθηναίων θα προσφέρει γεύμα στους άπορους και άστεγους συνανθρώπους μας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς.

Με δράσεις για όλες τις ηλικίες και σε διαφορετικές γειτονιές της πόλης, ο Δήμος προσκαλεί Αθηναίους και επισκέπτες να μοιραστούν τη χαρά του Πάσχα μέσα από τη μουσική, τη δημιουργία και την προσφορά.

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Κόσμος
«Παγώνει» ο Τραμπ τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Μετανάστευση 22.03.26

«Greek Diners» - Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Έφη Αλεβίζου
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Culture Live 21.03.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο

Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Συμβατικό; Όχι 20.03.26

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς

Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Plot twist 20.03.26

Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Κυκλοφοριακό 23.03.26

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία

Αγορά ακινήτων για την δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιου Πάρου σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23.03.26

Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα… παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές (vids)
Super League 23.03.26

Τα... παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές

Κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ο Ολυμπιακός κατάφερε και ξεπέρασε… δύο φορές στο ίδιο ματς τον μέσο όρο των τελικών που είχε στη σεζόν, όπως… κατάφερε και να μην σκοράρει σε παιχνίδι που πάτησε 61 φορές στην αντίπαλη περιοχή!

Άκης Στρατόπουλος
Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
Πολιτική 23.03.26

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα

«Η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Σύνταξη
Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Πολιτική 23.03.26

Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή

Ο Δένδιας αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θόλο, την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ , τις υποδομές για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper και τα μεταγωγικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύνταξη
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Έκθεση 23.03.26

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Οικονομία 23.03.26 Upd: 14:32

Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Σύνταξη
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford
Ελλάδα 23.03.26

Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

