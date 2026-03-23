Πάσχα στην Αθήνα: Όλες οι εκδηλώσεις της πόλης από το Δήμο Αθηναίων

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται το Πάσχα, προσκαλώντας ανθρώπους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που συνδυάζουν τη δημιουργία, τη μουσική, την παράδοση και την αλληλεγγύη.

Από τα τέλη Μαρτίου έως και τη Μεγάλη Εβδομάδα, πολιτιστικοί χώροι, μουσεία, θέατρα και δομές του Δήμου Αθηναίων φιλοξενούν εργαστήρια για παιδιά, συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Με την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου στις γειτονιές του Αγίου Παύλου, του Γκύζη, των Ευελπίδων, της Κυψέλης και των Σεπολίων πραγματοποιούνται δωρεάν πασχαλινά εικαστικά εργαστήρια για παιδιά, με κατασκευές, ζωγραφική αυγών, δημιουργία παραδοσιακών καλαθιών και άλλες δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα έθιμα του Πάσχα.

«Το Κυνήγι του Σοκολατένιου Λαγού

Παράλληλα, επίσης δωρεάν, η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει το διαδραστικό παιχνίδι «Το Κυνήγι του Σοκολατένιου Λαγού», όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν στοιχεία της τέχνης μέσα από ένα δημιουργικό κυνήγι θησαυρού.

Το μουσικό πρόγραμμα του ΟΠΑΝΔΑ περιλαμβάνει ξεχωριστές συναυλίες με πασχαλινό χαρακτήρα σε ιδιαίτερους χώρους της πόλης.

Μεταξύ αυτών, η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών (Μητρόπολη), στις 31 Μαρτίου στις 19.00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, την πασχαλινή συναυλία «Του Δείπνου σου του Μυστικού» με θρησκευτικά χορωδιακά έργα εμπνευσμένα από το «Θείο Δράμα» από την Βυζαντινή εποχή μέχρι και τις ημέρες μας.

Παράλληλα, η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων συμμετέχουν στις 4 Απριλίου στις 20.30, σε μια ξεχωριστή συναυλία με έργα του Θωμά Μπακαλάκου στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», αφιερωμένη στη δύναμη του «Ύμνου της Αγάπης».

Οι εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας

Τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, «Το αριστούργημα του Pergolesi συνομιλεί με το Μπαρόκ του Νέου Κόσμου στην Οικία Αγγελικής Χατζημιχάλη» στην Πλάκα.

Η σαγηνευτική γλώσσα του μπαρόκ συνομιλεί με αποσπάσματα από το εμβληματικό Stabat Mater του Pergolesi.

Το κοινό συστήνεται με τα έργα των Λατινοαμερικάνων συνθετών Domenico Zipoli και José de Orejón y Aparicio σε πανελλήνια πρεμιέρα, αναδεικνύοντας τον διάλογο ανάμεσα σε ένα σπάνια εκτελεσμένο μπαρόκ ιδίωμα και τη σημερινή, πολυπολιτισμική εμπειρία της πόλης.

Το Ergon Ensemble παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βαθιάς πνευματικής και πολιτισμικής αναζήτησης, με τις ξεχωριστές φωνές της Σαββίνας Γιαννάτου και της Μαρίας Κωστράκη, τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 20.30, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ταξίδι στον κόσμο της όπερας για παιδιά

Στο Easter Camp MCM Kids του Μουσείου Μαρία Κάλλας, πασχαλινά μυστήρια, χαμένες όπερες και πολύχρωμοι καμβάδες περιμένουν τους μικρούς Αθηναίους σε ένα τριήμερο δημιουργικό πρόγραμμα που συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά και πολύ παιχνίδι.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη (6 – 8 Απριλίου 2026), από 10:00 π.μ. έως 13:00, παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών, συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες που τα φέρνουν σε επαφή με τον κόσμο της όπερας και των παραστατικών τεχνών.

Παράλληλα, γνωρίζουν τη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας μέσα από θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και εικαστικές δημιουργίες.

Η κράτηση μπορεί να γίνει για μία ή περισσότερες ημέρες μεμονωμένα.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων – Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://mariacallasmuseum.gr/easter-camp-mcm-kids-dr/

Τεχνόπολη: Πασχαλινό camp στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γίνεται το απόλυτο σκηνικό για παιδιά ηλικίας 5-9 ετών, σε ένα τριήμερο Easter Camp, γεμάτο δημιουργικές δραστηριότητες, από τη Μ. Δευτέρα έως και τη Μ. Τετάρτη (6 – 8 Απριλίου).

Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το παλιό εργοστάσιο φωταερίου μετατρέπεται σε ένα πολύχρωμο πεδίο παιχνιδιού και μάθησης, με εργαστήρια, υπαίθριες δράσεις, θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και παιχνίδια εξερεύνησης εμπνευσμένα από πασχαλινές παραδόσεις από όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται καθημερινά από 09:00 π.μ. έως 13:30, με δυνατότητα συμμετοχής από μία έως και τρεις ημέρες, προσφέροντας στα παιδιά μια εμπειρία που ενισχύει τη δημιουργικότητα και τις κοινωνικές δεξιότητες.

Πασχαλινό Γεύμα Αγάπης & δράσεις αλληλεγγύης στην Αθήνα

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων προγραμματίζει σημαντικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, με διανομή δώρων και ειδών πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενες οικογένειες στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών και στους ωφελούμενους της Εστίας των Αθηνών.

Οι δράσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή 12 Απριλίου με το Πασχαλινό Γεύμα Αγάπης στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ, όπου ο Δήμος Αθηναίων θα προσφέρει γεύμα στους άπορους και άστεγους συνανθρώπους μας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς.

Με δράσεις για όλες τις ηλικίες και σε διαφορετικές γειτονιές της πόλης, ο Δήμος προσκαλεί Αθηναίους και επισκέπτες να μοιραστούν τη χαρά του Πάσχα μέσα από τη μουσική, τη δημιουργία και την προσφορά.