Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 60χρονος τσέχος αναρριχητής στην Κάλυμνο, ο οποίος έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων σε δύσβατο σημείο.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία και την αναρριχητική κοινότητα του νησιού.

Όπως αναφέρει το Kalymnos News, το περιστατικό συνέβη στο αναρριχητικό πεδίο «Jurassic Park», στην αριστερή πλευρά μιας ιδιαίτερα απόκρημνης πλαγιάς, στην περιοχή Αρμεός.

Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού

Ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Καλύμνου ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 15:30 από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου, της εθελοντικής ομάδας Kalymnos Rescue Team, καθώς και ενισχύσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω.

Παράλληλα ζητήθηκε και συνδρομή εναέριου μέσου λόγω της δυσβατότητας του εδάφους. Ελικόπτερο έφτασε στην περιοχή, ωστόσο αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στην προσέγγιση και στον εντοπισμό του αναρριχητή εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε από τις επίγειες ομάδες διάσωσης, οι οποίες κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τον άτυχο άνδρα. Ακολούθησε η μεταφορά του, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου χωρίς τις αισθήσεις του, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.