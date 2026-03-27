Εθνική Ελλάδας: Δυνατό φιλικό στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Παραγουάη

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να αγωνιστεί και πάλι μπροστά στο κοινό της, μετά από αρκετούς μήνες, αυτή τη φορά σε διεθνές φιλικό στο Καραϊσκάκη, απόψε (27/3, 20:00) απέναντι στην Παραγουάη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και διατάξεις στο αποψινό φιλικό, απέναντι σε μια ομάδα που προετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από 16 χρόνια.

Η Εθνική Ελλάδας θα έχει αρκετά νέα πρόσωπα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαχειριστεί την αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου, που αφήνει ένα κενό… εμπειρίας. Κάτι, για το οποίο μίλησε ο Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης.

«Ο Πέτρος, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προσωπικότητα, ήταν από τα παιδιά που βοηθούσαν πάρα πολύ, όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και στα αποδυτήρια τους νέους. Ο ίδιος θεώρησε ότι είναι ο καιρός να σταματήσει με την Εθνική ομάδα και μπορώ μόνο να του ευχηθώ καλή συνέχεια και υγεία. Τέτοιου είδους παίκτες με μεγάλη εμπειρία πάντα αφήνουν ένα κενό, ειδικά όταν δεν έχουμε πολλούς παίκτες με αντίστοιχη εμπειρία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ μίλησε και για ένα από τα νέα πρόσωπα της αποστολής, τον Κοντούρη:

«Είναι ένα καινούριο πρόσωπο που έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Είναι μέλος των Εθνικών σε πιο μικρές κατηγορίες. Είναι και σε μία θέση που ενδεχομένως μελλοντικά να μπορεί να ενισχύσει την Εθνική. Να τον δω λίγο και να μπει στο σκεπτικό της Εθνικής. Υπάρχει πάντα ένα ενδεχόμενο να ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων.

Έχουμε αρκετούς νέους και ταλαντούχους παίκτες, αυτό είναι πραγματικότητα. Μέσα σε έναν χρόνο κάναμε πολλά πράγματα και πήγαμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, αλλά η εμπειρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είμαι χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο και διάθεση, αλλά υπάρχουν και προβληματισμοί για το πραγματικό μέγεθος της δεξαμενής των παικτών».

Η αποστολή για την Εθνική Ελλάδας:

Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Μπόρνμουθ), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Τσιφτσής (ΠΑΟΚ), Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα), Ζαφείρης (ΠΑΟΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Τριάντης (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Καρέτσας (Γκενκ), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός), Κοντούρης (Παναθηναϊκός), Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Τετέι (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Κόμο).