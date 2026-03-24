Η Εθνική ομάδα για τον Μάνταλο: «Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης»

Ο Πέτρος Μάνταλος ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΠΑΕ ΑΕΚ, αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική ομάδα, βάζοντας τέλος στη διεθνή του καριέρα μετά από 71 εμφανίσεις με το Εθνόσημο.

Έτσι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε ειδική ανάρτησή στα social media που έχει στο διαδίκτυο, ευχαριστώντας τον 34χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό για τα όσα πρόσφερε και γράφοντας: «Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης, σε ευχαριστούμε για όλα Πέτρο».

Να θυμίσουμε ότι ο Μάνταλος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική το 2014 σε ηλικία 23 ετών και 7 ημερών, επί εποχής Κλαούντιο Ρανιέρι, μετρώντας συνολικά 7 γκολ με τη «Γαλανόλευκη» φανέλα.