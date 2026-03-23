ΠΣΑΠΠ: «Ο Μάνταλος άφησε αποτύπωμα στην Εθνική και αποτελεί παράδειγμα για τους νεότερους»
Η ανάρτηση του ΠΣΑΠΠ για την απόφαση του Πέτρου Μάνταλου να αποσυρθεί από την Εθνική Ελλάδας.
- Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας – Πότε τίθεται σε εφαρμογή το νέο ωράριο
- Στιγμές μεγάλης έντασης στο Σύνταγμα - Προπηλακισμός αυτοκινητιστή που δεν απεργούσε
- 25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
- Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες στην Κολομβία
Σε ηλικία 34 ετών ο Πέτρος Μάνταλος αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική Ελλάδας, με τον ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών) να προχωρά σε ανάρτηση στα social media με την οποία τον τον ευχαριστεί για όσα πρόσφερε στη «Γαλανόλευκη» και τον χαρακτηρίζει παράδειγμα για τους νεότερους ποδοσφαιριστές.
Αναλυτικά όσα γράφει ο ΠΣΑΠΠ
«71 αγώνες στα γαλανόλευκα!
Ο Πέτρος Μάνταλος ολοκληρώνει την πορεία του στην Εθνική Ελλάδος, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσα από την αγωνιστικότητα, την ποιότητα και την αφοσίωσή του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Υπηρέτησε το εθνόσημο με επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια, αποτελώντας παράδειγμα για τους συναδέλφους του και τους νεότερους ποδοσφαιριστές.
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του».
- Οι 1302 ημέρες και η αδήριτη ανάγκη του Τσιτσιπά (vids)
- Η παραμονή του Σπαλέτι και η μεταγραφική λίστα της Γιουβέντους
- Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»
- Ο Κλοπ έκλεισε πόρτες και παράθυρα για το μέλλον του αλλά όχι την καριέρα του
- ΠΣΑΠΠ: «Ο Μάνταλος άφησε αποτύπωμα στην Εθνική και αποτελεί παράδειγμα για τους νεότερους»
- Προπονήθηκε η Εθνική Ανδρών ενόψει των φιλικών με Παραγουάη και Ουγγαρία (pics)
- Μπαρτομέου: «Όταν ήρθε η ώρα της ανανέωσης του Μέσι, τον έδιωξαν»
- Οι …τίτλοι των διαιτητών: Ποιος είναι «εδράκιας», ποιος «καρτάκιας», ποιος «πεναλτάκιας»
