27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Pet Stories 27 Μαρτίου 2026, 10:00

Γιατί η γάτα αγαπά το «κρατς» που κάνει η ξηρά τροφή της, όταν την τρώει; – Οι αιτίες

Τι σημαίνει για τη γάτα η τραγανότητα της ξηράς τροφής, τι πρέπει να περιέχει το μπολ της, για να έχει μια καλή ζωή.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γάτα είναι υποχρεωτικά σαρκοφάγο ζώο και η τροφή της πρέπει να βασίζεται σε φρέσκα ζωικά συστατικά.

Τι θυμίζει όμως στη γάτα το «κρατς» που κάνει η ξηρά τροφή, όταν τη μασάει;

«Μία αντίληψη που έχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν με γάτα, είναι ότι προτιμούν τις τραγανές κροκέτες, καθώς της ξυπνά το ένστικτο του θηρευτή: το δάγκωμα, το σπάσιμο, τον ήχο (κρατς), που θυμίζει κόκαλο.
Είναι έτσι, όμως;», θέτει το ερώτημα ο σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης.

Η απάντηση είναι πως υπάρχει μια βάση αλήθειας, αλλά, όχι με τον απόλυτο τρόπο, που συχνά παρουσιάζεται.

Η γάτα, υπογραμμίζει ο κ. Δεστούνης, είναι υποχρεωτικά σαρκοφάγο ζώο.

Στη φύση θα κυνηγούσε μικρά θηράματα, θα χρησιμοποιούσε τα δόντια της για να τα συγκρατήσει και να τα διεισδύσει, ώστε να τα καταναλώσει.

«Σε αυτήν τη διαδικασία, όντως, υπάρχει υφή, αντίσταση ακόμη και ήχος. Το σπάσιμο ενός μικρού οστού ή η αντίσταση ενός ιστού είναι μέρος της εμπειρίας της τροφής», αναφέρει ο κ. Δεστούνης.

Η ξηρά τροφή μιας γάτας έχει μεγαλύτερη αξία, όταν βασίζεται σε φρέσκα ζωικά συστατικά, με κύριο συστατικό το κρέας

Η καλή ποιότητα πρώτων υλών συνδέεται με καλύτερη πεπτικότητα, πιο σταθερή ενέργεια, πιο υγιές τρίχωμα

Με αυτήν την έννοια, συνεχίζει ο ειδικός, δεν είναι παράλογο να πούμε ότι η τραγανότητα μιας ξηράς τροφής, μπορεί να «κουμπώνει» με αυτή τη φυσική προδιάθεση.
Το «κρατς» που ακούγεται, όταν η γάτα δαγκώνει μια κροκέτα ίσως λειτουργεί ως ένα είδος αισθητηριακής ικανοποίησης. Θυμίζει, σε πολύ απλοποιημένη μορφή, τη φυσική διαδικασία κατανάλωσης θηράματος.

Όμως εδώ, επισημαίνει ο κ. Δεστούνης, χρειάζεται προσοχή. Δεν σημαίνει ότι η γάτα αντιλαμβάνεται την κροκέτα ως «κόκαλο» ή ότι ενεργοποιείται αυτούσιο το κυνηγετικό ένστικτο. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Το ένστικτο υπάρχει, αλλά δεν είναι η μόνη εξήγηση

Η προτίμηση της γάτας στην τροφή, εξηγεί ο κ. Δεστούνης, επηρεάζεται ταυτόχρονα από πολλούς παράγοντες. Η όσφρηση, τα ζωικά λιπαρά στην επιφάνεια της τροφής, η φρεσκάδα, η εμπειρία που έχει ήδη με συγκεκριμένες υφές, παίζουν τον ρόλο τους. Η τραγανότητα είναι ένα κομμάτι αυτού του πάζλ.
Για κάποιες γάτες είναι σημαντική, για άλλες είναι λιγότερο. Υπάρχουν γάτες που προτιμούν έντονα το crunchy στοιχείο, ενώ σε άλλες αρέσουν οι υγρές ή πιο μαλακές τροφές.

Επιπλέον, η συνήθεια διαμορφώνει πολύ τη συμπεριφορά. Μια γάτα που έχει μεγαλώσει με ξηρά τροφή συχνά θα αναζητά αυτή τη συγκεκριμένη υφή γιατί της είναι οικεία και προβλέψιμη. Το «κρατς» δεν είναι μόνο ένστικτο είναι και εμπειρία.
Άρα, ναι, η τραγανότητα ότι συνδέεται με τη φύση της γάτας ως θηρευτή έχει βάση. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος ούτε το βασικό κριτήριο για το τι είναι σωστό για εκείνη.

Πρώτα η ποιότητα και μετά η υφή

Στη διατροφή της γάτας αυτό που είναι σημαντικό είναι η ποιότητά της.

«Εδώ είναι το σημείο που συχνά χάνεται η ουσία. Εστιάζουμε στο αν η τροφή είναι τραγανή και ξεχνάμε να δούμε τι πραγματικά περιέχει», επισημαίνει ο κ. Δεστούνης.
Αν η βάση δεν είναι σωστή, η υφή δεν μπορεί να καλύψει το κενό.

Η ξηρά τροφή μιας γάτας, τονίζει ο ειδικός, έχει μεγαλύτερη αξία, όταν βασίζεται σε φρέσκα ζωικά συστατικά, με κύριο στοιχείο το κρέας. Και, όχι απλώς σε υποπροϊόντα χαμηλής ποιότητας.

Η διαφάνεια στην ετικέτα, η καθαρότητα της πρώτης ύλης και η ισορροπία της σύνθεσης είναι πολύ πιο σημαντικά από το αν η κροκέτα είναι πιο σκληρή ή πιο «θορυβώδης».

Παράλληλα ο τρόπος επεξεργασίας παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι τροφές που υφίστανται έντονη θερμική επεξεργασία, μπορεί να χάνουν μέρος της θρεπτικής τους αξίας και της φυσικής γευστικότητας.

Αντίθετα, πιο ήπιες μέθοδοι, όπως η ήπια αποξήρανση, τείνουν να διατηρούν καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία και τα φυσικά αρώματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γάτα να τρώει με ευχαρίστηση την τροφή της και να καταναλώνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Μια τροφή που βασίζεται σε πραγματικό, φρέσκο κρέας, διευκρινίζει ο κ. Δεστούνης, έχει διατηρήσει τη φυσική της γευστικότητα. Έτσι συχνά δεν χρειάζονται «τεχνάσματα» για να γίνει ελκυστική. Η ίδια η πρώτη ύλη κάνει τη δουλειά.

Γευστικότητα, θρεπτικότητα και η πεπτικότητα πάνε μαζί

«Όταν η τροφή είναι σωστά σχεδιασμένη, τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στο αν η γάτα την τρώει ευχάριστα. Η καλή ποιότητα πρώτων υλών συνδέεται με καλύτερη πεπτικότητα, πιο σταθερή ενέργεια, πιο υγιές τρίχωμα και με καλύτερη εικόνα ευζωίας», υπογραμμίζει ο κ. Δεστούνης.


Δεν πρόκειται για κάτι «εντυπωσιακό» ή άμεσο, αναφέρει ο κ. Δεστούνης, αλλά για μια σταθερή κατάσταση, που φαίνεται με τον χρόνο.

Αντίθετα, όταν η έμφαση δίνεται μόνο στη γευστικότητα μέσω επιφανειακών λιπαρών ή έντονων αρωμάτων χωρίς αντίστοιχη ποιότητα στη βάση, τότε η εικόνα, μπορεί να είναι παραπλανητική.

Το πραγματικό συμπέρασμα

Το «κρατς», όπως λέει ο κ. Δεστούνης, έχει τη δική του θέση. Μπορεί να συνδέεται με τη φυσική προδιάθεση της γάτας, να της προσφέρει ικανοποίηση και να κάνει τη ξηρά τροφή πιο ευχάριστη εμπειρία. Αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει την αξία της τροφής.

Αν κάτι αξίζει να κρατήσουμε, είναι πως η υφή έρχεται μετά τη βάση. Και η βάση, για μια γάτα είναι η τροφή που σέβεται τη φύση της ως σαρκοφάγου: με έμφαση στο φρέσκο κρέας, με ήπια επεξεργασία, με διαφάνεια και ισορροπία.

Εν κατακλείδι, ο κ. Δεστούνης λέει: «Γιατί στην τελική, η ευζωία της δεν εξαρτάται από τον ήχο που κάνει η τροφή στο δόντι, αλλά από το τι πραγματικά της προσφέρει».

Ο σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης

⃰ Ο κύριος Άγγελος Δεστούνης έχει πολυετή ενασχόληση στη διατροφή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο εξωτερικό και ενημερώνεται συνεχώς για τον κλάδο του.

Καθοδηγεί καθημερινά ιδιοκτήτες με στόχο την καλή υγεία και την ευζωία των κατοικιδίων τους.

Εργάζεται ως σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας στην Platinum Hellas.

AXIA – Alpha Finance: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει τις τιμές στόχους 

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τη Zara, ωστόσο, στην περίπτωση του Willy Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Στη Λέσβο την Παρασκευή το πρωί ο Τσιάρας- Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εύρεση του πρώτου κρούσματος κυκλοφορούσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί - Κλιμάκιο Ευρωπαίων ειδικών πραγματοποιεί αυτοψίες- Τι λένε στο in κτηνοτρόφοι

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

