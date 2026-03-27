Γκουίνεθ Πάλτροου: Έτοιμη για το νέο της ρόλο στο «Strangers» που θα δούμε στο Netflix
Σύμφωνα με το Variety, το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα του βιβλίου αυτή την εβδομάδα μετά από μια μάχη μεταξύ έξι διεκδικητών.
Μετά από σχεδόν μια δεκαετία μακριά από το Χόλιγουντ, η Γκουίνεθ Πάλτροου εξασφάλισε ακόμα έναν σπουδαίο κινηματογραφικό ρόλο στη μεταφορά του επιτυχημένου βιβλίου της Μπελ Μπέρντεν (Belle Burden), «Strangers: A Memoir of Marriage».
Η UTA μεσολάβησε για τη συμφωνία εκ μέρους της Μπέρντεν, της οποίας το μπεστ σέλερ των New York Times κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού περιγράφοντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια τη διάλυση ενός γάμου.
Γκουίνεθ Πάλτροου: Σε διπλό ρόλο πρωταγωνίστριας και παραγωγού
Η καταξιωμένη παραγωγός Στέισι Σερ (Stacey Sher) έχει αναλάβει το πρότζεκτ, με τη Χάιντι Σρεκ (Heidi Schreck) να υπογράφει τη διασκευή του σεναρίου. Η Πάλτροου εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει και χρέη εκτελεστικής παραγωγού.
Η Μπέρντεν, δικηγόρος ειδικευμένη στο μεταναστευτικό δίκαιο, είναι εγγονή της θρυλικής κοσμικής της Νέας Υόρκης Μπέιμπ Πέιλι (Babe Paley).
Μπελ Μπέρντεν: Τα απομνημονεύματά της ξεκινούν πριν από έξι χρόνια
Όταν η ίδια ένιωθε «ασφαλής και σίγουρη με την οικογένειά της στο σπίτι τους στο Μάρθας Βίνγιαρντ, βιώνοντας μαζί τις πρώτες μέρες της πανδημίας. Τότε, χωρίς καμία προειδοποίηση ή εξήγηση, ο επί 20 χρόνια σύζυγός της ανακοίνωσε ότι την εγκαταλείπει.
Μέσα σε μια νύχτα, ο στοργικός και σταθερός σύντροφός της μεταμορφώθηκε σε έναν άντρα που σχεδόν δεν αναγνώριζε».
Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο «The Dial Press», το βιβλίο «ξεδιπλώνει το χρονικό του γάμου της, αναζητώντας ίχνη που μαρτυρούν πως ο σύζυγός της δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπος που πίστευε.
Καθώς επανεξετάζει τη σχέση τους μέσα από ένα νέο πρίσμα, έρχεται αντιμέτωπη με την οικογενειακή της ιστορία και τα πρότυπα που είχε εσωτερικεύσει για το πώς οφείλει να συμπεριφέρεται μια γυναίκα μπροστά στην προδοσία».
Η Πάλτροου εμφανίστηκε πρόσφατα στο «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί (Josh Safdie), επιστρέφοντας στον ανεξάρτητο κινηματογράφο μετά από 12 χρόνια. Η ταινία απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ και αποτελεί την πιο κερδοφόρα παραγωγή στην ιστορία της A24 μέχρι σήμερα.
