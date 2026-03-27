Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
Γκουίνεθ Πάλτροου: Έτοιμη για το νέο της ρόλο στο «Strangers» που θα δούμε στο Netflix
Culture Live 27 Μαρτίου 2026, 06:00

Σύμφωνα με το Variety, το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα του βιβλίου αυτή την εβδομάδα μετά από μια μάχη μεταξύ έξι διεκδικητών.

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία μακριά από το Χόλιγουντ, η Γκουίνεθ Πάλτροου εξασφάλισε ακόμα έναν σπουδαίο κινηματογραφικό ρόλο στη μεταφορά του επιτυχημένου βιβλίου της Μπελ Μπέρντεν (Belle Burden), «Strangers: A Memoir of Marriage».

Η UTA μεσολάβησε για τη συμφωνία εκ μέρους της Μπέρντεν, της οποίας το μπεστ σέλερ των New York Times κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού περιγράφοντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια τη διάλυση ενός γάμου.

Γκουίνεθ Πάλτροου: Σε διπλό ρόλο πρωταγωνίστριας και παραγωγού

Η καταξιωμένη παραγωγός Στέισι Σερ (Stacey Sher) έχει αναλάβει το πρότζεκτ, με τη Χάιντι Σρεκ (Heidi Schreck) να υπογράφει τη διασκευή του σεναρίου. Η Πάλτροου εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει και χρέη εκτελεστικής παραγωγού.

Η Μπέρντεν, δικηγόρος ειδικευμένη στο μεταναστευτικό δίκαιο, είναι εγγονή της θρυλικής κοσμικής της Νέας Υόρκης Μπέιμπ Πέιλι (Babe Paley).

Μπελ Μπέρντεν: Τα απομνημονεύματά της ξεκινούν πριν από έξι χρόνια

Όταν η ίδια ένιωθε «ασφαλής και σίγουρη με την οικογένειά της στο σπίτι τους στο Μάρθας Βίνγιαρντ, βιώνοντας μαζί τις πρώτες μέρες της πανδημίας. Τότε, χωρίς καμία προειδοποίηση ή εξήγηση, ο επί 20 χρόνια σύζυγός της ανακοίνωσε ότι την εγκαταλείπει.

Μέσα σε μια νύχτα, ο στοργικός και σταθερός σύντροφός της μεταμορφώθηκε σε έναν άντρα που σχεδόν δεν αναγνώριζε».

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο «The Dial Press», το βιβλίο «ξεδιπλώνει το χρονικό του γάμου της, αναζητώντας ίχνη που μαρτυρούν πως ο σύζυγός της δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπος που πίστευε.

Καθώς επανεξετάζει τη σχέση τους μέσα από ένα νέο πρίσμα, έρχεται αντιμέτωπη με την οικογενειακή της ιστορία και τα πρότυπα που είχε εσωτερικεύσει για το πώς οφείλει να συμπεριφέρεται μια γυναίκα μπροστά στην προδοσία».

Η Πάλτροου εμφανίστηκε πρόσφατα στο «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί (Josh Safdie), επιστρέφοντας στον ανεξάρτητο κινηματογράφο μετά από 12 χρόνια. Η ταινία απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ και αποτελεί την πιο κερδοφόρα παραγωγή στην ιστορία της A24 μέχρι σήμερα.

Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming από Alter Ego Media, ΑΝΤ1 και Motor Oil

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Φροίξος Φυντανίδης
Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
«Η γεύση τoυ κερασιού» 25.03.26

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Νέο βιβλίο 25.03.26

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Έφη Αλεβίζου
Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Βίντεο 25.03.26

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
BgGPT 3.0. 27.03.26

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Θα το κάνω!» 27.03.26

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Μέση Ανατολή: Εκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Κόστα στον Χέρτσογκ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 27.03.26

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, στον οποίο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Μιλέι χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό
Αργεντινή 27.03.26

Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή το διαβόητο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο στο Μεξικό, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Ιράν: Είναι «προς το συμφέρον» της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο 27.03.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της G7, «προς το συμφέρον» της οποίας είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Eurogroup: Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός
Eurogroup 27.03.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Η Σερβική Ομποσπονδία προσπαθεί να «κλέψει» τον Στογιάκοβιτς από την Ελλάδα
Μπάσκετ 26.03.26

Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ προκειμένου να μιλήσει με τον γιο του Στογιάκοβιτς και να τον πείσει να διαλέξει την Εθνική Σερβίας, αντί της Ελλάδας.

Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Επόμενο Επίπεδο 26.03.26

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Φροίξος Φυντανίδης
Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38

«Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Τραμπ.

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Στράτος Ιωακείμ
Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο
Ελλάδα 26.03.26

Τρεις διαφορετικές εστίες σε μπάζα και σκουπίδια εκδηλώθηκαν δίπλα στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο - Με την επέμβαση των Αρχών η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

