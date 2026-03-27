Στην Κρήτη εντοπίστηκε η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί από την Φυλή Αττικής

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 17χρονη από τη Φυλή, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής (27/03) εντοπίστηκε σε περιοχή της Κρήτης.

Αναλυτικά, η κοπέλα εντοπίστηκε σε περιοχή της Χερσονήσου, μετά την ενεργοποίηση του κινητού της τηλεφώνου, γεγονός που σήμανε συναγερμό τις Αρχές.

Την φιλοξενούσε 30χρονος

Η 17χρονη αναμένεται να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, προκειμένου να γίνουν προληπτικά κάποιες εξετάσεις, όπως μεταδίδει το Cretalive.gr.

Σημειώνεται ότι την κοπέλα φέρεται να φιλοξενούσε ένας 30χρονος, με τον οποίο είχαν γνωριστεί διαδικτυακά και είχαν γίνει φίλοι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας Δ., η οποία αγνοούνταν από τις 24 Μαρτίου 2026 από την περιοχή της Φυλής Αττικής.

«Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της ανήλικης» αναφερόταν ακόμη στην ανακοίνωση.