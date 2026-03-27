Ο Willy Chavarria, με καταγωγή από το Μεξικό και την Ιρλανδία, είναι ο τελευταίος σχεδιαστής που προστίθεται στον κατάλογο συνεργατών της Zara, παρουσιάζοντας μια συλλογή με ρίζες στην κουλτούρα της Λατινικής Αμερικής και την νοσταλγία των παιδικών μας χρόνων που δεν γνωρίζουν σύνορα: σχεδόν όλοι μας βλέπαμε μεξικάνικες τηλενουβέλες για οικογένειες πλουσίων και φτωχών που ερωτεύονται, πεθαίνουν, προσεύχονται, αγαπούν το έγκλημα, μισούν και παράλληλα λατρεύουν ο ένας τον άλλον (θυμηθείτε τα μεσημέρια του καλοκαιριού που χανόμασταν βλέποντας Μαριάννα της Νύχτας, ακόμη και αν δεν καταλαβαίναμε τίποτα λόγω του νεαρού της ηλικίας μας).

Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τον γίγαντα της fast fashion, ωστόσο, στην περίπτωση του Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

«Είχα μια φαντασίωση για μια έπαυλη στην Πόλη του Μεξικού, όπου ζούσε μια οικογένεια με πολλά προβλήματα. Έβλεπα αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 1980, όπως το Dallas και το Dynasty, σε συνδυασμό με τις μεξικάνικες τηλενουβέλες που μεγάλωσα βλέποντας με τη γιαγιά μου», δήλωσε ο σχεδιαστής στο Hypebeast.

«Ξεκινήσαμε αυτή τη συλλογή [με τη Zara] έχοντας κατά νου τη συνολική ενέργεια και το concept της καμπάνιας: γκλάμουρ και δράμα», πρόσθεσε.

Vato

Με τίτλο «VATÍSIMO» – μια λέξη που έχει τις ρίζες της στον όρο «vato» που χρησιμοποιείται στην κουλτούρα των Chicano για να αναφερθεί σε φίλους και συντρόφους- η συλλογή prêt-à-porter, περιλαμβάνει 100 κομμάτια ανδρικής ένδυσης και 50 γυναικείας, αξεσουάρ και κοσμήματα από υλικά που κυμαίνονται από vegan μετάξι έως τζιν.

Κάθε κομμάτι φέρει εσωτερική ετικέτα με τα λογότυπα και των δύο εταιρειών, ενώ κόκκινα τριαντάφυλλα, το σήμα κατατεθέν του brand του Chavarria, τοποθετούνται στρατηγικά σε επιλεγμένα ρούχα.

Οι τιμές λιανικής θα κυμαίνονται από 25,90 έως 529 δολάρια, σύμφωνα με το WWD.

Ένα μοιραίο ερωτικό «τετράγωνο»

Για τη νέα «δραματική, αλλά χιουμοριστική» καμπάνια, ο Chavarria συνεργάστηκε με τον φωτογράφο και σκηνοθέτη Glen Luchford, δημιουργώντας ένα φιλμ με πρωταγωνιστές τους Christy Turlington και Alberto Guerra (πάνω που λέγαμε ότι δεν θα μπροούσε να γίνει καλύτερο!).

Η καμπάνια γυρίστηκε δε στο Μεξικό και μιμείται μια τηλενουβέλα για ένα μοιραίο ερωτικό «τετράγωνο», με τον σχεδιαστή να κάνει μια εμφάνιση στο τέλος του φιλμ.

Ο Chavarria επανέλαβε στο WWD ότι η συνεργασία με τη Zara «είναι εμπνευσμένη από τις μεξικάνικες τηλενουβέλες που η ομάδα μου και εγώ παρακολουθούσαμε καθώς μεγαλώναμε».

Οπτικά, η συλλογή παραμένει πιστή στη χαρακτηριστική γλώσσα του Chavarria – θεατρικότητα, pencil φούστες και streetwear αισθητική.

«Θέλω [η λατινοαμερικανική κοινότητα] να νιώθει ότι την αναγνωρίζουν. Θέλω να νιώθουν περήφανοι. Υπάρχει τόση ομορφιά στις κοινότητές μας, στις ιστορίες μας, και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να το αναγνωρίζουμε αυτό[…]Το μήνυμα αφορά ουσιαστικά την αξιοπρέπεια, το να γνωρίζεις την αξία σου και να την κουβαλάς μαζί σου», δήλωσε ο σχεδιαστής στο Hypebeast.

Η συλλογή Willy Chavarria x Zara θα κυκλοφορήσει στις 26 Μαρτίου. ⁠