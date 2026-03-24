Η σκανδαλώδης υπόθεση που μπορεί να κρύβεται πίσω από τη συνεργασία της Zara με τον John Galliano
Live in Style 24 Μαρτίου 2026, 09:00

«Ένας νέος νόμος της ΕΕ θα μπορούσε να τους φέρει σε δύσκολη θέση» γράφει ο Charles Manning στο The Daily Front Row μιλώντας για τη νέα συνεργασία της Zara με τον John Galliano.

Έφη Αλεβίζου
Μετά από μια λαμπρή καριέρα στην υψηλή μόδα, ο John Galliano  -ο διάσημος σχεδιαστής των Givenchy, Dior και Maison Margiela- υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Zara για να «αναδιαμορφώσει» τα «αρχεία» της μάρκας μέσω μιας σειράς εποχιακών συλλογών.

Αλλά γιατί; Για τα χρήματα; Αυτός είναι αναμφίβολα ο λόγος για τον οποίο ο Galliano δέχτηκε τη συμφωνία. Εξάλλου, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι το να δουλεύει για μια μάρκα γρήγορης μόδας που κλέβει τους σχεδιαστές παράγοντας μαζικά αποδυναμωμένες, πολυεστερικές εκδοχές των ρούχων τους ήταν ποτέ το όνειρο του Galliano.

Δεν υπάρχει περίπτωση η Zara να τον προσέγγισε και αυτός να είπε: «Θεέ μου! Ναι! Αυτό είναι που προσπαθούσα να πετύχω όλη μου τη ζωή. Επιτέλους! Zara! Επέστρεψα στο σπίτι μου!».

Μπορείτε να το φανταστείτε; Όχι. Πιθανότατα απλώς έφεραν ένα φορτηγό γεμάτο χρήματα στο διαμέρισμά του στο Παρίσι και αυτό ήταν όλο.

Δημιουργεί φαντασιώσεις για τις πασαρέλες

Αλλά γιατί το κάνει αυτό η Zara; Και γιατί με τον Galliano; Είναι αλήθεια ότι η νοσταλγία για τον Galliano βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα δύο χρόνια που έχουν περάσει από την τελευταία του συλλογή για τη Maison Margiela, αλλά ο Galliano είναι σχεδιαστής υψηλής ραπτικής.

Το έργο του είναι αυτό που είναι λόγω των υλικών, της δεξιοτεχνίας και της ελευθερίας που του έχει δοθεί να δημιουργεί φαντασιώσεις για τις πασαρέλες που μόνο ένα πολύ μικρό υποσύνολο της κοινότητας της μόδας μπορεί να αντέξει οικονομικά να αγοράσει ή θα τολμούσε ποτέ να φορέσει.

Μια περίεργη επιλογή

Και παρόλο που οι μάρκες fast fashion συχνά προσλαμβάνουν σχεδιαστές υψηλού επιπέδου για να δημιουργήσουν buzz και να προσδώσουν μια αίσθηση νομιμότητας στις συλλογές τους, ο Galliano μοιάζει να είναι μια κάπως περίεργη επιλογή, καθώς η κατανόησή του και, μάλιστα, το ενδιαφέρον του για τις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών της Zara φαίνεται αρκετά περιορισμένο.

Και η αποστολή του Galliano στη Zara είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι ο παγκόσμιος καλλιτεχνικός διευθυντής που αναδιαμορφώνει το όραμα της μάρκας με το ιδιαίτερο μάτι και το ταλέντο του.

Ούτε συνεργάζεται μαζί τους για μια συλλογή με τα μεγαλύτερα επιτυχία του, όπως στην περίπτωση της H&M x Balmain. «Εργάζεται απευθείας με ρούχα από προηγούμενες σεζόν της Zara, αποδομώντας τα και αναδιαμορφώνοντάς τα σε νέα κομμάτια». Κοινώς, παίρνει παλιά ρούχα της Zara και τα αναδιαμορφώνει.

Ένα μεγάλο γιατί;

Αλλά γιατί; Η Zara λατρεύει να δημιουργεί νέα πράγματα. Νέα πράγματα όλη μέρα, κάθε μέρα. Γιατί να ζητήσει από τον Galliano να αναδιαμορφώσει τα παλιά της ρούχα; Δεν είναι ότι διαθέτει κάποια πλούσια ιστορία από την οποία μπορεί να αντλήσει έμπνευση.

Η σχεδιαστική της αισθητική είναι αλγοριθμική, όχι δημιουργική. Οι κανόνες της είναι: γρηγορότερα, φθηνότερα, περισσότερα!

Τι άλλαξε; Μήπως ξαφνικά ανησυχούν για την κυκλική οικονομία και τις επιπτώσεις της γρήγορης μόδας στο περιβάλλον; Παλαιότερα δεν τους ενδιέφεραν καθόλου αυτά τα θέματα. Μήπως ξαφνικά οι ανώτεροι διευθυντές τους απέκτησαν συνείδηση;

Ο νέος νόμος της ΕΕ

Η περσόνα της μόδας, Silvy Vignola, έχει μια ενδιαφέρουσα θεωρία. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε χθες στον λογαριασμό της στο Instagram, υποδηλώνει ότι ο λόγος μπορεί να έχει σχέση με έναν νέο νόμο της ΕΕ που απαγορεύει την καταστροφή ή την απόρριψη των αποθεμάτων μόδας που δεν έχουν πωληθεί.

Ο νόμος στον οποίο αναφέρεται είναι ο Κανονισμός για τον Οικολογικό Σχεδιασμό Βιώσιμων Προϊόντων (ESPR), ο οποίος τίθεται σε ισχύ για μεγάλες εταιρείες όπως η Zara από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και απαγορεύει την καταστροφή/απόρριψη σε χώρους υγειονομικής ταφής των απούλητων υποδημάτων και υφασμάτων.

Από το 2027, θα υποχρεώνει επίσης τις εταιρείες να δημοσιοποιούν τα απόβλητά τους. Αυτό θα αναγκάσει τις μάρκες να διαχειρίζονται καλύτερα τους όγκους παραγωγής τους και να παράγουν λιγότερα απόβλητα, κάτι που είναι κατά κάποιο τρόπο το αντίθετο του επιχειρηματικού μοντέλου της Zara.

Περιθώριο ανάσας

Σύμφωνα με την Vignola, τα κίνητρα είναι πιθανώς διττά. Πρώτον, η Zara ελπίζει να αυξήσει τη συνολική ζήτηση για τα προϊόντα της μέσω της συνεργασίας της με τον Galliano -μια τυπική επιχειρηματική στρατηγική στον χώρο της μόδας.

Ακόμα κι αν οι άνθρωποι δεν καταλήξουν να αγοράσουν αυτά που σχεδιάζει για τη μάρκα, αν τα ρούχα του τους φέρουν στο κατάστημα ή στον ιστότοπο, μπορεί να αγοράσουν κάτι άλλο και, αν η Zara καταφέρει να αυξήσει τις πωλήσεις της αρκετά, δεν θα χρειαστεί τελικά να μειώσει την παραγωγή.

Αυτό τους δίνει επίσης περιθώριο να αναπνεύσουν, ενώ σχεδιάζουν την επόμενη κίνησή τους. Ίσως να ασκήσουν έντονη πίεση για την κατάργηση του νόμου ή να βρουν κάποιο κενό που μπορούν να εκμεταλλευτούν για να συνεχίσουν να παράγουν νέα ρούχα στον όγκο που απαιτεί το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Ή ίσως να βρουν έναν τρόπο να επεκτείνουν την αναδιαμόρφωση στο στυλ του Galliano των αναμφίβολα τεράστιων και συνεχώς αυξανόμενων αποθεμάτων τους που δεν έχουν πωληθεί.

Νέες απαιτήσεις

Φυσικά, υπάρχουν και άλλες πτυχές του ESPR που το πείραμα Galliano δεν αντιμετωπίζει, όπως το γεγονός ότι ο νόμος θέτει νέες απαιτήσεις σχεδιασμού για τα υφάσματα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να είναι ευκολότερο να επισκευαστούν και να ανακυκλωθούν.

Αναμφίβολα, η Zara προσπαθεί να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει και αυτό το ζήτημα. Ένα πράγμα, ωστόσο, τη φορά.

*Με στοιχεία από fashionweekdaily.com

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Το βαρέλι δεν έχει πάτο - Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»

