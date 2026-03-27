Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμήθηκε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της καριέρας του στα γυρίσματα της ταινίας Lincoln — μια στιγμή όπου ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, πλήρως «μέσα» στον ρόλο του Αβραάμ Λίνκολν, ήταν εκείνος που τελικά τον παρηγόρησε.

Μιλώντας στο South by Southwest, σε συζήτηση με τον Σον Φενέσι, ο Σπίλμπεργκ εξήγησε πως μια συγκεκριμένη σκηνή τον έκανε να αισθανθεί σχεδόν… μικρός ως σκηνοθέτης.

«Δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω ποτέ αυτή τη σκηνή — ούτε τον τρόπο που έπαιξε τον Λίνκολν»

Η σκηνή που τον έκανε να «λυγίσει»

Όπως περιέγραψε, πρόκειται για τη σκηνή όπου ο Λίνκολν προσπαθεί να πείσει το υπουργικό του συμβούλιο για την επιτακτική ανάγκη να περάσει η 13η Τροπολογία. Η σκηνή γυρίστηκε σε δύο συνεχόμενα, αργά κινούμενα πλάνα: ένα συνεχές, αργό μονοπλάνο διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών κατά μήκος του τραπεζιού και στη συνέχεια ένα πέρασμα σε κοντινό, με μια ενδιάμεση ματιά στον Ντέιβιντ Στράθερν.

Η ερμηνεία του Ντέι-Λιούις, όπως είπε, τον σημάδεψε. «Δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω ποτέ αυτή τη σκηνή — ούτε τον τρόπο που έπαιξε τον Λίνκολν», παραδέχτηκε.

«Πού είναι ο Skipper;»

Το συναίσθημα ήταν τόσο έντονο, που μετά το πρώτο take ο Σπίλμπεργκ έφυγε από το πλατό. Ο Ντέι-Λιούις, παραμένοντας στον ρόλο, άρχισε να τον αναζητά.

«Με φωνάζει ‘Skipper’. Κοίταξε γύρω και ρώτησε: ‘Πού είναι ο Skipper;’», είπε ο σκηνοθέτης.

Η απάντηση ήταν στο διπλανό δωμάτιο — όπου ο ίδιος είχε καταρρεύσει συναισθηματικά.

Η στιγμή που δεν ξεχνά

Λίγο αργότερα, ο «Λίνκολν» μπήκε μέσα. Ο Ντέι-Λιούις κάθισε δίπλα του και τον αγκάλιασε — μια κίνηση που ο Σπίλμπεργκ περιγράφει ως αξέχαστη.

«Ήταν μια στιγμή που δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μου», είπε.

Η σιωπή και η επιστροφή

Ο Ντέι-Λιούις έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ από τότε που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υποκριτική το 2017, αν και έκανε μια σπάνια επιστροφή με την ταινία Anemone, σε σκηνοθεσία του γιου του, Ρόναν Ντέι-Λιούις.

Ο ίδιος ο Ρόναν έχει αποκαλύψει ότι πριν από το σκηνοθετικό του ντεμπούτο είχε την υποστήριξη του Σπίλμπεργκ, τον οποίο χαρακτήρισε «ήρωά» του, σημειώνοντας πως ο βραβευμένος δημιουργός δεν δίστασε να τον συμβουλεύσει ακόμη και σε τεχνικές λεπτομέρειες των γυρισμάτων.

*Mε πληροφορίες από: People