magazin
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το «φάντασμα» του Σπίλμπεργκ στις ταινίες Harry Potter
Culture Live 26 Μαρτίου 2026, 22:00

Το «φάντασμα» του Σπίλμπεργκ στις ταινίες Harry Potter

Είτε άμεσα είτε έμμεσα, ο Σπίλμπεργκ βρίσκεται πίσω από ιστορίες που σημάδεψαν γενιές — ακόμη κι εκεί που δεν το θυμάσαι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Spotlight

Αν και το Young Sherlock Holmes δεν είναι σκηνοθεσία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η παρουσία του είναι παντού: ως εκτελεστικός παραγωγός έδωσε την κατεύθυνση, ενέκρινε το σενάριο και επέλεξε τον σκηνοθέτη, αφήνοντας τη χαρακτηριστική «σφραγίδα» του σε μια ταινία που μοιάζει περισσότερο δική του απ’ όσο φαίνεται.

Λίγοι το θυμούνται, όμως μία από τις πρώτες πραγματικά καθοριστικές σκηνές μετά τους τίτλους τέλους κρύβεται εδώ. Την ώρα που η μουσική του Μπρους Μπρόουτον συνοδεύει το φινάλε, μια άμαξα διασχίζει το χιονισμένο τοπίο — η ίδια από την οποία λίγο πριν ο νεαρός Σέρλοκ Χολμς είχε αποχαιρετήσει τον Γουάτσον.

Young Sherlock Holmes

Στην αρχή μοιάζει με ένα τελευταίο οπτικό «αντίο». Μέχρι που ο επιβάτης φτάνει σε ένα ξενοδοχείο. Εκεί, γράφει το όνομά του στο βιβλίο επισκεπτών — και η ανατροπή είναι άμεση: Μοριάρτι. Ο μεγάλος αντίπαλος του Χολμς όχι μόνο δεν έχει πεθάνει, αλλά προαναγγέλλεται ως η απειλή που θα καθορίσει το μέλλον του.

Κι όμως, σχεδόν κανείς δεν το είδε. Οι περισσότεροι θεατές είχαν ήδη φύγει πριν πέσουν οι τίτλοι.

Ο πρωταγωνιστής Νίκολας Ρόου έχει πει ότι αυτό συνέβαινε ήδη από την πρεμιέρα — και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ακόμη και στο Netflix, όπου η ταινία είναι διαθέσιμη, η σκηνή περνά εύκολα απαρατήρητη αν δεν περιμένεις μέχρι το τέλος. Στα μέσα των ’80s, άλλωστε, τέτοιες «κρυφές» σκηνές ήταν σπάνιες και συνήθως λειτουργούσαν σαν ένα μικρό αστείο για τους πιο υπομονετικούς θεατές. Εδώ όμως δεν ήταν απλώς ένα μπόνους — ήταν κομμάτι της ίδιας της ιστορίας.

Young Sherlock Holmes

Το τεχνολογικό άλμα που πέρασε στα ψιλά

Η ταινία του Μπάρι Λέβινσον δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για τη σκηνή μετά τους τίτλους. Περιλάμβανε και ένα τεχνολογικό επίτευγμα: τον πρώτο πλήρως ψηφιακά δημιουργημένο χαρακτήρα στον κινηματογράφο. Σε μια σκηνή παραισθήσεων, ένας ιππότης βγαίνει μέσα από ένα βιτρό και επιτίθεται — ένα εφέ που κράτησε έξι μήνες για να ολοκληρωθεί, αν και διαρκεί λιγότερο από μισό λεπτό.

Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ οπτικών εφέ, αλλά έχασε από το Cocoon. Στην ομάδα δούλευε και ο Τζον Λάσετερ, που αργότερα θα καθόριζε την πορεία της Pixar. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν και άλλες τεχνικές, όπως stop-motion και πρακτικά εφέ — χαρακτηριστική η σκηνή με τα «αθώα» γλυκά που επιτίθενται στον Γουάτσον.

Young Sherlock Holmes

Ο πιο ψυχρός ντετέκτιβ

Η ιστορία αφηγείται ο Γουάτσον, όπως και στα βιβλία του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Όλα ξεκινούν στο οικοτροφείο Brompton, όπου ο νεαρός Γουάτσον γνωρίζει τον ιδιοφυή αλλά αλαζόνα Σέρλοκ Χολμς. Μαζί μπλέκονται σε μια υπόθεση δολοφονιών που συνδέεται με μια μυστική λατρεία του Όσιρι, η οποία επιδιώκει εκδίκηση για παλιές βρετανικές ιεροσυλίες σε αιγυπτιακούς τάφους.

Η ιδέα ανήκε στον Μάικλ Άισνερ και το σενάριο ανέπτυξε ο Κρις Κολόμπους, την ίδια περίοδο που συνεργαζόταν με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ μετά την επιτυχία του Gremlins. Ο Σπίλμπεργκ, ως παραγωγός, δεν σκηνοθέτησε την ταινία, αλλά επέλεξε τον Λέβινσον για τη θέση.

Young Sherlock Holmes

Οι αντιδράσεις των «κληρονόμων» του Χολμς

Η παραγωγή είχε να αντιμετωπίσει και τις ενστάσεις της Τζιν Κόναν Ντόιλ, κόρης του συγγραφέα, που σοκαρίστηκε από τη βία της ταινίας και ζήτησε αλλαγές. Για να αποφευχθούν εντάσεις, προστέθηκαν σύμβουλοι, όπως ο ειδικός στον Χολμς Τζον Μπένετ Σο και ο συγγραφέας Τζέφρι Άρτσερ, ενώ η ταινία ξεκαθάριζε ότι πρόκειται για μια «φανταστική εκδοχή» της νεότητας του ήρωα.

Ο Κολόμπους εστίασε κυρίως στο πώς ο Χολμς γίνεται ο ψυχρός και αποστασιοποιημένος χαρακτήρας που γνωρίζουμε. Στην ταινία, αντίθετα, τον βλέπουμε συναισθηματικό και ερωτευμένο — μια εμπειρία που εξηγεί τη μετέπειτα απομόνωσή του. Παράλληλα, διατηρούνται όλα τα εμβληματικά στοιχεία του χαρακτήρα: η πίπα, το βιολί, το καπέλο και η θρυλική του διορατικότητα.

Young Sherlock Holmes

Μια μεγάλη ευκαιρία που δεν έγινε ποτέ επιτυχία

Ο Νίκολας Ρόου επιλέχθηκε ανάμεσα σε 11.000 υποψήφιους (μεταξύ τους και ο Χιου Γκραντ), ενώ τον Γουάτσον υποδύθηκε ο Άλαν Κοξ και τον γυναικείο ρόλο η Σόφι Γουόρντ.

Παρά τη δυνατή ομάδα, η ταινία δεν βρήκε το κοινό της. Με προϋπολογισμό 18 εκατομμύρια δολάρια, έφτασε μόλις τα 70 εκατομμύρια παγκοσμίως, βάζοντας τέλος στα σχέδια για sequel, παρότι υπήρχε σκέψη για τριλογία.

Ίσως γιατί δεν ήξερε σε ποιο κοινό απευθύνεται: ήταν πολύ σκοτεινή για παιδιά, αλλά και πολύ «νεανική» για ενήλικες. Δεν είχε τη ζεστασιά άλλων παραγωγών του Σπίλμπεργκ, ούτε χαριτωμένους χαρακτήρες — αντίθετα, περιλάμβανε αυτοκτονίες και σκοτεινές τελετουργίες.

Harry Potter

Από τον Χολμς… στον Χάρι Πότερ

Την εποχή της, αρκετοί θεώρησαν ότι θυμίζει το Indiana Jones and the Temple of Doom. Σήμερα, όμως, οι συγκρίσεις στρέφονται αλλού: στο σύμπαν του Harry Potter and the Philosopher’s Stone της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ.

Οι ομοιότητες είναι εμφανείς: ένα βρετανικό οικοτροφείο, τρεις μαθητές (δύο αγόρια και ένα κορίτσι), ένας ξανθός αντίπαλος, ένας μυστηριώδης καθηγητής, περίεργοι δάσκαλοι και ένα σκοτεινό μυστήριο που κρύβεται μέσα στους τοίχους του σχολείου.

Ο ίδιος ο Κολόμπους, που αργότερα σκηνοθέτησε την πρώτη ταινία του Χάρι Πότερ, έχει παραδεχτεί ότι το Young Sherlock Holmes λειτούργησε σαν πρόδρομος. Μπορεί να μην έγινε τότε επιτυχία, αλλά άφησε το αποτύπωμά του — ειδικά σε όσους το ανακάλυψαν αργότερα και το είδαν με άλλα μάτια.

*Mε πληροφορίες από: El Pais Εnglish 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Βουτιά σε μετοχές και άνοδος πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Αγορές: Βουτιά σε μετοχές και άνοδος πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Κόσμος
Ένα εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Ένα εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream magazin
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θεωρεί ότι είναι δική του ευθύνη ώστε να γεμίσουν ξανά οι σκοτεινές αίθουσες - Και ξέρει πως να το κάνει

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
«Η γεύση τoυ κερασιού» 25.03.26

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Νέο βιβλίο 25.03.26

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων - Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Βίντεο 25.03.26

Από το Late Show στη Μέση Γη: Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον επόμενο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια
Ελλάδα 26.03.26

Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια

Το βίντεο του ΓΕΣ για την εθελοντική θητεία των γυναικών στο Στρατό Ξηράς έγινε «viral» και όλοι περιμένουν τον τελικό αριθμό των αιτήσεων από γυναίκες που θέλουν να ντυθούν στο χακί για 12 μήνες.

Σύνταξη
LIVE: Πολωνία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Πολωνία – Αλβανία

LIVE: Πολωνία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Αλβανία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ουκρανία – Σουηδία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουκρανία – Σουηδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι

Με γκολ του Καντίογλου στο 53', η Τουρκία του Μοντέλα νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στο γήπεδο της Μπεσίκτας κι έγινε η πρώτη ομάδα που περνάει στους τελικούς των ευρωπαϊκών πλέι οφ για πρόκριση στο Μουντιάλ

Σύνταξη
Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

Σύνταξη
Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Βενεζουέλα 26.03.26

Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε ο Μαδούρο. Θα υπάρξουν κι άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε.

Σύνταξη
«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» - Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 26.03.26

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Σοκαριστικά πλάνα 26.03.26

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές - Τουλάχιστον 24 νεκροί - Η στιγμή της βουτιάς θανάτου

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»

Οι δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη. Τι είπε για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την αποχώρηση του Μάνταλου.

Σύνταξη
Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Σταγόνα στον ωκεανό 26.03.26

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια

Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Απόρρητο