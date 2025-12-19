magazin
«Young Sherlock»: Ο Γκάι Ρίτσι αναπλάθει τον Σέρλοκ Χολμς ως έφηβο ντετέκτιβ σε νέα σειρά μυστηρίου
«Young Sherlock»: Ο Γκάι Ρίτσι αναπλάθει τον Σέρλοκ Χολμς ως έφηβο ντετέκτιβ σε νέα σειρά μυστηρίου

Το Prime Video κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας σειράς του Γκάι Ρίτσι, «Young Sherlock», που ακολουθεί τον ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς στα πρώτα του βήματα.

Το Prime Video κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας σειράς μυστηρίου του Γκάι Ρίτσι, «Young Sherlock», που ακολουθεί τον πιο δημοφιλή λογοτεχνικό χαρακτήρα όλων των εποχών, Σέρλοκ Χολμς, ενόσω μεγαλώνει και κάνει τα πρώτα του βήματα ως ντετέκτιβ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά ακολουθεί «την ιστορία του αγαπημένου ντετέκτιβ του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ σε μια εκρηκτική επανεκδοχή των πρώτων ημερών αυτού του εμβληματικού χαρακτήρα. Ο Σέρλοκ Χολμς είναι ένας νεαρός άνδρας – ακατέργαστος και ανεπιτήδευτος – όταν βρίσκεται μπλεγμένος σε μια υπόθεση δολοφονίας που απειλεί την ελευθερία του. Η πρώτη του υπόθεση αποκαλύπτει μια παγκόσμια συνωμοσία που αλλάζει τη ζωή του για πάντα. Η σειρά, που διαδραματίζεται στην Οξφόρδη της δεκαετίας του 1870 και στο εξωτερικό, θα αποκαλύψει τις πρώτες περιπέτειες του αναρχικού εφήβου που δεν έχει ακόμη εξελιχθεί στον πιο διάσημο κάτοικο της Baker Street».

YouTube thumbnail

Ο Χίρο Φάινς-Τίφιν πρωταγωνιστεί ως ο ομώνυμος ερευνητής. Άλλοι ηθοποιοί του καστ περιλαμβάνουν τους Ντόναλ Φιν («The Wheel of Time»), Ζιν Τσενγκ («3 Body Problem»), Τζόζεφ Φάινς («The Handmaid’s Tale»), Νατάσα Μακέλχον («Halo»), Μαξ Άιρονς («Condor») και Κόλιν Φερθ («The King’s Speech»).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρίτσι εξερευνά τον κόσμο του Σκωτσέζου συγγραφέα. Το 2009, κυκλοφόρησε την ταινία «Σέρλοκ Χολμς», με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Τζούντ Λο. Το 2011, κυκλοφόρησε τη συνέχεια, «Σέρλοκ Χολμς: Το Παιχνίδι των Σκιών».

Πίσω από όσα θα δούμε

Η δημιουργία μιας τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στα βιβλία του Άντι Λέιν «Ο νεαρός Σέρλοκ Χολμς» ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2024, με τον Χέρο Φάινς Τίφιν να πρωταγωνιστεί ως νεαρός Σέρλοκ Χολμς και τον Γκάι Ρίτσι να συμμετέχει επίσης στο πρότζεκτ. Στην συνέχεια, η Amazon Prime Video παρήγγειλε οκτώ επεισόδια της σειράς τον Μάιο του 2024, με εκτελεστικούς παραγωγούς τις εταιρείες Inspirational Entertainment και Motive Pictures.

Το σενάριο υπογράφει ο showrunner Μαθιου Πάρκχιλ, ο οποίος είναι και εκτελεστικός παραγωγός. Ο Ρίτσι σκηνοθετεί και είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός μαζί με του Ιβάν Άτκινσον, Σάιμον Μάξγουελ, Ντάνα Ριβέρα Γκίλμπερτ, Κόλιν Γουίλσον και Μαρκ Ρεστεγκίνι.

Και τα οκτώ επεισόδια θα κάνουν πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου 2026.

*Με πληροφορίες από: Variety | The Hollywood Reporter

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
