Η ζωή μετά το «The Gentlemen»: Δράση, έγκλημα και σταρ του Χόλιγουντ στο νέο project του Γκάι Ρίτσι

Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ’90 όταν ακούστηκε για πρώτη φορά το όνομά του με την ταινία «Δύο καπνισμένες κάνες» και ο κόσμος της 7ης Τέχνης απέκτησε τον νέο του εναλλακτικό ήρωα. Σε μικρό χρονικό διάστημα ο Γκάι Ρίτσι έγινε το νέο αγαπημένο παιδί του Χόλιγουντ, χάρη στο προκλητικό χιούμορ, τη σοφιστικέ βία και την σουρεαλιστική σκηνοθεσία των ταινιών του.

Για πάνω από μια δεκαετία, ότι έπιανε στα χέρια του ο 56χρονος σκηνοθέτης γινόταν επιτυχία – μέχρι που το 2015 μοιάζει να παθαίνει μπλακ άουτ. Όχι ότι δεν είχε τις επιτυχίες του και τότε (για παράδειγμα το «Aladdin» έσπασε το φράγμα του ενός δισ. στο box office) αλλά δεν θύμιζε σε τίποτα τον Γκάι Ρίτσι που όλοι ξέραμε.

Και ξαφνικά φέτος επέστρεψε στην τηλεόραση μετά από 24 χρόνια και θυμηθήκαμε όλοι τον Γκάι Ρίτσι που αγαπήσαμε. Η σειρά «The Gentlemen» ήταν από τις εκπλήξεις της χρονιάς, χάρη στον σουρεαλισμό, το μαύρο χιούμορ και τον καταιγιστικό ρυθμό της. Ο γνωστός δημιουργός έμοιαζε να επέστρεψε στις ρίζες του.

Και όπως φαίνεται, θα συνεχίσει στο ίδιο στυλ. Οι φήμες ακούγονταν εδώ και καιρό, ωστόσο πλέον είναι επίσημο, ότι στην επόμενη σειρά που θα φέρει την υπογραφή του θα πρωταγωνιστούν οι Τομ Χάρντι, Έλεν Μίρεν και Πιρς Μπρόσναν.

It’s official: Tom Hardy, Helen Mirren and Pierce Brosnan have signed on to star in Guy Ritchie’s new series “The Associate” at Paramount+.https://t.co/e4F0ZDESFU

— Variety (@Variety) November 27, 2024