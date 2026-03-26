Ο Καμαβινγκά χάνει έδαφος στην Ρεάλ και η Premier League καραδοκεί

Και πέρσι τέτοια εποχή είχαν προκύψει σενάρια για τάσεις φυγής του Εντουάρ Καμαβινγκά από την Ρεάλ Μαδρίτης, όμως ο 23χρονος μέσος δεν μετακινήθηκε από την πρωτεύουσα της Ισπανίας. Η… ιστορία, αν προτιμάτε η μεταγραφική φημολογία επαναλαμβάνεται και φέτος!

Αφορμή αποτελεί η φημολογία ότι η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνει άλλον αμυντικό μέσο. Δεύτερη αφορμή ότι ο Αρμπελόα, μετά τον τραυματισμό του Εντουάρ Καμαβινγκά δείχνει να προτιμά τον 18χρονο Τιάγκο Πιτάρχ που προέρχεται από τις ακαδημίες, με συνέπεια ο Καμαβινγκά να έχει υποχωρήσει στην ιεραρχία καθώς είναι πίσω και από τους οι Αουρελιέν Τσουαμενί, Φέντε Βαλβέρδε, Άρντα Γκιουλέρ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Και κάπου εδώ, σύμφωνα με το The Daily Briefing, καθημερινό newsletter μεταγραφών που συμμετέχουν γνωστά ονόματα δημοσιογράφων, μπαίνει η ‘Αρσεναλ. Ειδικά, αν κατακτούσε το πρωτάθλημα θα ήταν σημαντικό κίνητρο για τον Γάλλο μέσο.

🚨 Understand Arsenal have been offered Eduardo Camavinga! Not yet someone #AFC are thought to be prioritizing but one to watch if they miss out on other targets and if player doesn’t get another move… Full story to follow 👇👇 pic.twitter.com/0pahqwdQg9 — Mark Brus (@MarkBrusCOS) March 25, 2026

Για τον Εντουάρ Καμαβινγκά ενδιαφέρονται επίσης οι Λίβερπουλ και Τσέλσι. Οι πιθανότητες να φύγει το καλοκαίρι είναι πολλές και η Ρεάλ θα μπορούσε να ανοίξει συζήτηση με ποσό άνω των 50 εκατ. ευρώ. Πάντως, το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2029 και η Ρεάλ τον απέκτησε από την Ρεν (30/8/2021) με 55 εκατ. ευρώ ενώ η τωρινή χρηματιστηριακή αξία του, σύμφωνα με το transfrekmarkt, ανέρχεται στα 31 εκατ. ευρώ.

Η φετινή αγωνιστική εικόνα του Εντουάρ Καμαβινγκά είναι: 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 2 γκολ, 1 ασίστ και συνολικά έχει παίξει 1806 λεπτά.

Ένα άλλο ενδεχόμενο που δείχνει έξοδο του Καμαβινγκά είναι ότι η Ρεάλ μπορεί να κάνει αλλαγές. Το καλοκαίρι λήγουν τα συμβόλαια των Ντάνι Καρβαχάλ και Αντόνιο Ρούντιγκερ, όμως δεν έχει γίνει κουβέντα για την παραμονή τους.