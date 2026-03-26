Χαμός στο Αμύντας – Ανόρθωση: Ένταση, «γαλλικά» και ξύλο (vid)
Το Αμύντας - Ανόρθωση έκρινε για τους γηπεδούχους την παραμονή στην Α1 Γυναικών ενώ υποβιβάστηκε η ομάδα του Βόλου (92-87), ωστόσο το ματς τελείωσε με σύρραξη στο παρκέ...
Χαμός επικράτησε στην αναμέτρηση του Αμύντα κόντρα στην Ανόρθωση Βόλου, εκεί όπου οι γηπεδούχες επικράτησαν με 92-87, παρέμειναν στην Α1 κατηγορία μπάσκετ γυναικών και η ομάδα της Μαγνησίας υποβιβάστηκε.
Συγκεκριμένα, μετά το φινάλε προκλήθηκε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους οπαδούς του Αμύντα και τον προπονητή της ανόρθωσης Γιώργο Βλιώρα, όταν οι δύο πλευρές ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν «γαλλικά». Στη συνέχεια, ο τεχνικός πήρε την μπάλα από ένα παιδάκι και την πέταξε προς τους φιλάθλους, με αποτέλεσμα να προκληθεί… χάος και να χρειαστεί η επέμβαση των πιο ψύχραιμων πριν η κατάσταση ξεφύγει.
Δείτε το στιγμιότυπο στο 2:04:57:
