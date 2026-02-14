Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»

Κανένα πρόβλημα είχε ο Ολυμπιακός το Σάββατο (14/2) απέναντι στον Αμύντα, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 92-57 στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για την 19η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών, συνεχίζοντας έτσι νικηφόρα πορεία του στο πρωτάθλμα.

Οι ερυθρόλευκες επέδειξαν ζηλευτή ομαδικότητα μοιράζοντας 30 ασίστ, είχαν εντυπωσιακή πολυφωνία στην επίθεση, εξαιρετική ευστοχία από το τρίποντο (52,6% στο τρίποντο με 10/19), ενώ κυριάρχησαν και στον τομέα των ριμπάουντ με 39-20.

Κόντρα στην ομάδα του Υμηττού, ο Ολυμπιακός που αγωνίστηκε χωρίς τις Χριστινάκη, Γούλφολκ και Σπυριδοπούλου, είχε πρώτη σκόρερ την Τζόνσον με 18 πόντους, ενώ διψήφιες ήταν και η Καρλάφτη με 16, Κριβάσεβιτς με 14, Γιακούμπτσοβα με 13 και Κολλάτου επίσης με 13.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα το καλάθι της Νικολοπούλου (0:19), ο Ολυμπιακός «έκλεισε» με 18-12 την πρώτη περίοδο, ενώ στο ξεκίνημα της δεύτερης, ανέβασε «στροφές» και ξέφυγε με +10 (27-17), με τρίποντα των Μπενέκη (7:31) και Καρλάφτη (7:03). Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν στο +20 (46-26), με τρία διαδοχικά τρίποντα των Κολλάτου (1:58, 1:16) και Γιακούμπτσοβα (0:50), με τις φιλοξενούμενες να μειώνουν, για το 46-28 του ημιχρόνου.

Ανάλογη η εικόνα και στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Κριβάσεβιτς να πετυχαίνει διαδοχικά καλάθια (4:11, 3:36, 1:52) και να «γράφει» το +36 (71-35) του Θρύλου! Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 73-42. Στην τέταρτη περίοδο, η Κολλάτου (0:48) ήταν αυτή που διαμόρφωσε το τελικό 92-57.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 46-28, 73-42, 92-57

Ολυμπιακός (Φρόσω Δρακάκη): Γιακούμπτσοβα 13 (5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Νικολοπούλου 5 (8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 4 λάθη), Καρλάφτη 16 (1/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Κριβάσεβιτς 14 (4/7 δίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Δίελα 4, Μπενέκε 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κολλάτου 13 (1/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόνσον 18 (5/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες, Ράμπερ 4 (6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ντάλα

ΑΟ Αμύντας (Γιώργος Βελτίστας): Γκίλντεϊ 15 (4/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μαργώνη 3 (1), Κοντογιάννη, Καπουρίτη, Κατσαμούρη 2, Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπεχ 9 (1 τρίποντο, 5 τάπες), Μαγκλάρη, Χάντερ 3 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μόρτενσεν 12 (3/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Νάτσκου 13 (4/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/3 βολές)

«Παίξαμε όπως θέλαμε»

Δηλώσεις:

Τιγιάνα Κριβάσεβιτς: «Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο, είναι το ίδιο για εμάς. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες με τον ίδιο τρόπο, πνευματικά και σωματικά, γιατί κάθε ματς είναι σημαντικό. Αγωνιστήκαμε με συγκέντρωση και παίξαμε όπως θέλαμε. Κυριαρχήσαμε και δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον».