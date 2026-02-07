Ιωνία – Ολυμπιακός 42-76: Επιβλητικές οι ερυθρόλευκες, με «τριπλέτα φωτιά»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με επιβλητικό τρόπο καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2) νίκησε με το εντυπωσιακό 76-42 την Ιωνία στο κλειστό γυμναστήριο Ζωφριάς, για το ματς της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ Γυναικών.

Κορυφαία σκόρερ για τις ερυθρόλευκες η Χριστινάκη, με 17 πόντους, ενώ και εξαιρετική παρουσία είχαν και οι Γιακούμπτσοβα (14π., εννιά ριμπάουντ) και Τζόνσον (15π., εννιά ριμπάουντ).

Ειδικότερα ο Ολυμπιακός Θρύλος «έκλεισε» με προβάδισμα 24-13 το πρώτο δεκάλεπτο, χάρη σε λέι απ της Ντάλα (0:38), ενώ στα μέσα (5:14) του δεύτερου, έφτασε στο +17 (17-34), με καλάθι της Τζόνσον. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το ημίχρονο μπροστά με 38-25, με δύο εύστοχες βολές της Χριστινάκη (0:31).

Εύκολο «ερυθρόλευκο» μεσημέρι…

Στην τρίτη περίοδο, η Τζόνσον (3:35) ανέβασε τη διαφορά στο +21 (29-50), ενώ στη συνέχεια, η Γιακούμπτσοβα (0:04) «έγραψε» το +25 (31-56). Ανάλογη η εικόνα και στο τέταρτο δεκάλεπτο, με την Ράμπερ να δίνει «αέρα» +36 (40-76), δύο λεπτά για το φινάλε του ματς, το οποίο τελείωσε με σκορ 76-42.

Τα δεκάλεπτα: 13-24, 25-38, 31-56, 42-76

Ιωνία (Χαριτόπουλος): Δαμουλάκη 10, Καραγιάννη 6, Πασχάλη, Νικολοπούλου, Γκριγκς 10(2), Τσιανάκα, Φουράκη 2, Μαντά 2, Κλαρκ 8(2), Τζάκσον, Στογιανόφσκα 4, Ευμορφοπούλου

Ολυμπιακός (Φρόσω Δρακάκη): Λέρη 2, Γιακούμπκοβα 14(1), Νικολοπούλου 2, Γουόλφολκ 2, Καρλάφτη 7(1), Δίελα 2, Μπενέκη 5, Χριστινάκη 17(1), Κολλάτου, Τζόνσον 15, Ράμπερ 6, Ντάλα 4