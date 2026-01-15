Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 3-0 σετ (25-18, 25-15, 25-19) από την πανίσχυρη Εξατσίμπασι στην Κωνσταντινούπολη, για την 4η αγωνιστική του CEV Champions, αλλά παραμένει ζωντανός στην υπόθεση πρόκριση. Πλέον η τουρκική ομάδα έχει ρεκόρ 3-1, ενώ οι «ερυθρόλευκες» 2-2.

Επόμενο παιχνίδι για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, στις 27/1 την Βέρο Μιλάνο και θέλουν τη νίκη για να διατηρήσουν τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι οι «ερυθρόλευκες» δεν είχαν «απάντηση» στην ανωτερότητα της ισχυρής τουρκικής ομάδας, που είxe το πάνω χέρι από το ξεκίνημα του αγώνα και κάπως έτσι μπήκε στοπ στο σερί δύο νικών που είχαν στον όμιλο.

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 5-1, όμως μείωσε σε 6-4, με την Αμπντεραχίμ. Οι Τουρκάλες ξέφυγαν με 17-10 και 18-11, με τις «ερυθρόλευκες» να αντιδρούν και να μειώνουν σε 18-13, με μπλοκ της Στεβάνοβιτς και πλασέ της Καρκάσες. Μετά από άουτ επίθεση των γηπεδούχων, ο Θρύλος πλησίασε στους τέσσερις πόντους (18-14), με την Στεβάνοβιτς να μειώνει σε 20-16, με πρώτο χρόνο. Η Εξατσίμπασι, ωστόσο, έφτασε στο 23-16 και στη συνέχεια, στο 25-18 και στο 1-0 σετ.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 19-11 και 21-13, με την τουρκική ομάδα να φτάνει στο 25-15 και στο 2-0. Ανάλογη η εικόνα και στο τρίτο σετ, με τις «ερυθρόλευκες» να βρίσκονται πίσω με 6-0 και 7-1. Μετά από λάθος της Εξατσίμπασι, ο Θρύλος μείωσε σε 8-4, αλλά βρέθηκε ξανά πίσω με διαφορά (19-11) και εν τέλει, ηττήθηκε με 3-0 σετ (25-19).

Τα σετ (3-0): 25-18, 25-15, 25-19

*Οι πόντοι της Εξατσίμπατσι προήλθαν από 6 άσους, 41 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ του Ολυμπιακού από 2 άσους, 33 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Εξατσίμπασι (Τζούλιο Σέζαρε): Στίσιακ 14 (10/20 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Τζακ-Κισάλ 12 (3/7 επ., 1 άσος, 8 μπλοκ), Ερκέκ 10 (10/19 επ., 38% υπ. – 25% άριστες), Σαχίν (0/3 επ.), Ρέτκε 3 (0/3 επ., 2 μπλοκ), Καρακούρτ 16 (16/30 επ., 78% υπ. – 61% άριστες) / Σεμπνέμ (λ., 56% υπ. – 44% άριστες), Σμρεκ, Μάλιο 3 (2/8 επ., 1 άσος)

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 7 (7/32 επ.), Στεφάνοβιτς 5 (2/7 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Καρκάσες 12 (12/29 επ., 37% υπ. – 19% άριστες), Αμπντεραχίμ 5 (5/16 επ., 53% υπ. – 37% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1 άσος) / Αρτακιανού (λ., 36% υπ. – 18% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου (0/2 επ.), Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου (0/3 επ.), Δημητρίου, Κόνεο 8 (7/14 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. – 38% άριστες)



Η βαθμολογία του τρίτου ομίλου του CEV Champions League:

Μιλάνο 10 (11-3) 3 νίκες – 1 ήττα

Εξατσίμπατσι 9 (11-5) 3 νίκες – 1 ήττα

Ολυμπιακός 5 (6-9) 2 νίκες – 2 ήττες

Ζελέζνιτσαρ 0 (1-12) 4 ήττες

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

27/01 19:00 Ολυμπιακός – Βέρο Μιλάνο

28/01 20:00 Λαΐκοβατς – Ετσατσίμπασι