Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!

Με απίστευτη κατάθεση ψυχής και χαρακτήρα, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, καθώς πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε ομίλους του CEV Champions League. Μία νίκη που αποκτά ακόμη μεγαλύερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτή η νίκη ήρθε απέναντι σε μία από τις υπερδυνάμεις του Παγκοσμίου βόλεϊ, την τουρκική Ετσατσίμπασι με 3-2 σετ ενώ μάλιστα βρέθηκε δύο φορές πίσω στα σετ!

Η μάχη ενώπιον των 1.000 φιλάθλων των Πειραιωτών, που δημιούργησαν σπουδαία ατμόσφαιρα, ήταν συγκλονιστική και μετά από δύο ολόκληρες ώρες τα κορίτσια Ολυμπιακού, που αγωνίστηκαν χωρίς την βασική τους ακραία (Αμπντεραχίμ), έφτασαν σε έναν θρίαμβο.

Η Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο με τον φανταστικό μοίρασμα της μπάλας και τα φαρμακερά σερβίς της έδωσαν το βραβείο MVP της αναμέτρησης, αλλά όλες οι αθλήτριες του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ήταν καταπληκτικές. Από την Μίλιτσα Κούμπουρα που απέδειξε πως θεωρείται μία από τις κορυφαίες διαγώνιες της Ευρώπης, τις Ιβάνα Βάνιακ, Αμάντα Κόνεο που έδωσαν πολλές λύσεις και κράτησαν μαζί με την Μαριαλένα Αρτακιανού και την Ιφιγένεια Σαμπάτη την υποδοχή και την άμυνα, μέχρι τις Κυριακή Τερζόγλου, Γιοβάνα Γιοβάνοβιτς που ύψωσαν τοίχος πάνω στο φιλέ με 6 και 5 μπλοκ αντίστοιχα.

Όπως τονίζει το«volleyball.gr» ο Ολυμπιακός με το δίποντο και τη νίκη πλέον βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια του Γ’ ομίλου και βλέπει με αξιώσεις μία ενδεχόμενη πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ η Ετσατσίμπασι προηγήθηκε με 3-5 αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 5-5 με άσσο της Κούμπουρα, ενώ με νέο άσσο, αυτή τη φορά από την Κόνεο προηγήθηκε με 7-6. Οι Τουρκάλες αντέδρασαν και ξέφυγαν με +4 με κόντρα επίθεση της Καρακούρτ. Η Τερζόγλου με τον τρίτο άσσο του Ολυμπιακού μείωσε σε 12-14, αλλά με πρωταγωνίστρια την Κισάλ έγινε το 15-19. Οι ερυθρόλευκες δεν μπόρεσαν να μειώσουν και με άουτ σερβίς της Κούμπουρα έγινε το 21-25.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο σετ και προηγήθηκε με 8-1, αναγκάζοντας τον Τζούλιο Μπρέγκολι να ξοδέψει σε αυτό το σημείο και τα δύο τάιμ άουτ που είχε στη διάθεσή του. Με καλά στημένο μπλοκ-άμυνα οι ερυθρόλευκες δεν έχασαν σε κανένα σημείο τον έλεγχο του σετ παρά τη μείωση του σκορ από την Ετσατσίμπασι σε 18-15. Συνεχόμενα μπλοκ από Στεβάνοβιτς, Τερζόγλου έδωσαν οκτώ σετ μπολ στην ομάδα του Πειραιά (24-16), με την Βάνιακ στην κόντρα να διαμορφώνει το 25-16.

Στο τρίτο σετ η Ετσατσίμπασι ξέφυξε με 4-8 και 8-11, όμως ο Ολυμπιακός με τα σερβίς της Ντι Ιούλιο και με το μπλοκ της Τερζόγλου πέρασε μπροστά με 12-11. Με συνεχόμενα μπλοκ όμως από τις Στίσιακ, Κίσαλ οι Τουρκάλες πέρασαν μπροστά με 12-15 και έκτοτε δεν κοίταξαν ξανά πίσω. Το σετ τελείωσε με μπλοκ της Κίσαλ στην Κούμπουρα για το 19-25.

Στο τέταρτο σετ η Ετσασίμπασι προηγήθηκε με 11-15 αλλά με εντυπωσιακό μπλοκ της Τερζόγλου στην Κίσαλ ο Ολυμπιακός μείωσε σε 13-15. Με το σκορ στο 15-18 η Κούμπουρα πήρε το side out και σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε το σερί του Ολυμπιακού με τα σερβίς της Κόνεο για να προηγηθεί με 20-18 με μπλοκ της Στεβάνοβιτς. Η Κούμπουρα έδωσε τρία σετ μπολ στις ερυθρόλευκες (21-24), οι Τουρκάλες τα έσβησαν αλλά δύο λάθη από Κίσαλ και Στίσιακ έκαναν το 26-24.

Στο πέμπτο σετ η Ετσασίμπασι με άσσο της Κίσαλ προσπέρασε με +3 (3-6), αναγκάζοντας τον Κοβάσεβιτς να καλέσει τάιμ άουτ. Η Στεβάνοβιτς με μπλοκ μείωσε σε 5-6 αλλά το άουτ σερβίς της Κόνεο και η κόντρα επίθεση της Καρακούρτ έβαλαν ξανά τις φιλοξενούμενες στο +3 στην αλλαγή τερρέν (5-8). Η Στίσιακ έκανε το 7-9 αλλά η Βάνιακ μείωσε σε 8-9 και δύο συνεχόμενα μπλοκ από την Τερζόγλου έβαλαν τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού (10-9), με τον Μπρεγκόλι να ξοδεύει και το δεύτερο τάιμ άουτ του. Η ομάδα του Πειραιά με την Κούμπουρα έφτασε στο ματς μπολ (14-13), η Καρακούρτ το έσβησε αλλά η Τουρκάλα δέχθηκε άσσο από την Στεβάνοβιτς για το 17-16 για να ακολουθήσει η άουτ επίθεση της Στίσιακ για το τελικό 18-16.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 14-16, 16-21, 21-25

2ο σετ: 8-1, 16-11, 21-16, 25-16

3ο σετ: 4-8, 13-16, 17-21, 19-25

4ο σετ: 8-6, 13-16, 21-19, 26-24

5ο σετ: 3-5, 10-9, 12-11, 18-16

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και της Ετσατσίμπασι προήλθαν από 3 άσσους, 58 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16) σε 133′

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Βάνιακ 14 (13/26 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. – 20% άριστες), Κούμπουρα 26 (24/65 επ., 2 άσσοι), Τερζόγλου 8 (0/2 επ., 2 άσσοι, 6 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 9 (2/10 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Κόνεο 13 (11/24 επ., 2 άσσοι, 41% υπ. – 24% άριστες), Ντι Ιούλιο 4 (2/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 41% υπ. – 18% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου 4 (4/8 επ.).



ΕΤΣΑΤΣΙΜΠΑΣΙ (Τζούλιο Μπρέγκολι): Στίσιακ 22 (19/39 επ., 3 μπλοκ), Κίσαλ 15 (9/17 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ερκέκ 4 (4/21 επ., 43% υπ. – 43% άριστες), Σαχίν 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Ρέτκε 12 (8/15 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 38% υπ. – 13% άριστες), Καρακούρτ 18 (15/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. – 28% άριστες) / Σεμπνέμ (λ, 60% υπ. – 38% άριστες), Ντίκεν 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 67% άριστες), Μάγκλιο.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Μπράνκο Κοβάτσεβιτς τόνισε: «Είναι μία ιστορική ομάδα απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τα κορίτσια πίστευαν και δεν σταμάτησαν να παλεύουν από την αρχή μέχρι το τέλος απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Μία από τις αθλήτριες που μας έπεισε ότι μπορούμε να κερδίζουμε είναι η Στεφάνοβιτς που το έλεγε από την αρχή. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, να παίζουμε όσο καλύτερα γίνεται, αν μπορούμε να συνεχίσουμε στο Champions League θα είναι πολύ καλό, αλλιώς θέλουμε να συνεχίσουμε στο CEV Cup. Ελπίζουμε να έχουμε υγεία γιατί η Αμπντεραχίμ είχε κάποια προβλήματα».

Η MVP του αγώνα Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο δήλωσε: «Είναι ιστορικός αυτός ο αγώνας γιατί κερδίσαμε απέναντι σε μία φανταστική ομάδα. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το πρώτο ματς. Είμαι τόσο χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα, τόσο χαρούμενη για αυτή την ομάδα. Δουλεύουμε πολύ και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».



