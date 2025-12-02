Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup

Ο Ολυμπιακός με μία επική ανατροπή νίκησε τον Φοίνικα Σύρου με 3-2 στο «Κλειστό του Μίλωνα» και έτσι οι Πειραιώτες εξασφάλισαν την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερυθρόλευκοι παρατάχθηκαν χωρίς τον Πέριν, τον καλύτερο παίκτη της ομάδας, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα χάσει και τον αυριανό (3/12) ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός έχανε με 2-1, όμως οι παίκτες του περαϊκού συλλόγου, πάτησαν γκάζι, ισοφάρισαν σε 2-2 και εν τέλει κλείδωσαν την επικράτηση με 3-2.

Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το πρώτο σετ, αφού μπήκαν με συγκέντρωση στο ματς και έκαναν εύκολα το 1-0, (25-17). Όμως, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που «απάντησαν» στο δεύτερο σετ και ανέβασαν στροφές για το 1-1, (25-18). Οι νησιώτες μπήκαν δυναμικά και στο τρίτο σετ, το οποίο κατέκτησαν με 22-25. Αλλά, ο Ολυμπιακός δεν είχε πει την «τελευταία του λέξη» και ισοφάρισε για το 2-2, παίρνοντας το τέταρτο σετ με 25-21.

Έτσι, όλα κρίθηκαν στο tie break, εκεί όπου οι ερυθρόλευκοι επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους και επικράτησαν με 15-7, για το τελικό 3-2.

Τα σετ: 3-2 (25-17, 18-25, 22-25, 25-21, 15-7)

Το πρόγραμμα του League Cup: